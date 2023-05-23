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В США полицейский упал на асфальт, пока его жалили десятки пчёл

В США полицейский упал на асфальт, пока его жалили десятки пчёл

Автор:
23 мая 2023 21:09
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   инциденты   насекомые   опасно   полицейские сша   пчела   пчёлы   рой пчел   фото   
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На полицейского в одном из районов Лос-Анджелеса напал рой пчёл. Мужчина пытался от них отмахиваться, но это ещё больше разозлило насекомых. Получив множество укусов, полицейский упал на асфальт.

Этот инцидент произошёл в районе Энсино, в Лос-Анджелесе. Полицейский из управления Лос-Анджелеса пытался сесть в служебную машину, как вдруг его окружили десятки пчёл. Пока он отмахивался, пчёлы разозлились и начали его жалить. Получив десятки укусов, мужчина упал прямо на дорогу. Кадры сняла вертолётная команда местного телеканала Fox KTTV.

Его коллега, который в тот момент находился в служебной машине, вызвал скорую. Полицейского доставили в отделение неотложной помощи. Помимо множественных пчелиных укусов, у него были царапины на теле после падения, а также травма глазницы. Как сообщили коллеги мужчины, сейчас он чувствует себя лучше, но всё ещё находится в больнице.

В этом же районе происходили подобные инциденты с пчёлами. Другой мужчина, работавший в соседнем доме, также подвергся нападению пчёл, и ему потребовалась медицинская помощь. Этим вопросом решили заняться власти, и сейчас в районе работают специалисты по насекомым. Они полагают, что пчелиный рой "взбунтовался" и пчёлы начали вести себя агрессивно, так как рядом с ульем проводится ремонт. Местным жителям рекомендовали закрывать окна и двери, пока ситуацию не возьмут под контроль.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   видео   инциденты   насекомые   опасно   полицейские сша   пчела   пчёлы   рой пчел   фото   
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13  комментариев
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20k
AzuveR Полчаса назад
Почему он не стрелял ?
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19k
Александр Полминуты назад
Пчела кусает один раз, сел бы в машину и было бы меньше укусов.
ну тупые.
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10k
Владимир 8 минут назад
Было же? Или это новый? Опять на коленях целует лапки афропчелам?
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5k
Трям 15 минут назад
Ну ващета пчелы тут не особо виноваты. Он сам споткнулся и разбил себе йэблет весь в кровь, потому и не мог встать.
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10k
Seledochnik 23 минуты назад
Бедняга. По человечески жаль.
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222
Pasha Panfilov Полчаса назад
Надо было поджечь что-нить вонючее, тряпье какое-нить, чтобы дымило сильно. Пчелы бы отстали.
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222
Pasha Panfilov Трям 4 минуты назад
Необязательно ) Достаточно просто дымить. Они же разлетаются от дыма.
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
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17k
Алексей 42 минуты назад
Ну хоть не с сосны упал...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lexx 57 минут назад
Я вот только не понял, нафига он из машины вылез? Закрылся бы, всё ж не целый рой покусал был.
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10k
kirpal Час назад
Это не коп, это типа дружинника, всё равно жаль деда, надеюсь у него аллергии нет. В новостях говорят, что откачали, всё норм будет, но и счёт за мед. услуги выкатили уже.
Ссылка www.youtube.com
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