В США полицейский упал на асфальт, пока его жалили десятки пчёл

На полицейского в одном из районов Лос-Анджелеса напал рой пчёл. Мужчина пытался от них отмахиваться, но это ещё больше разозлило насекомых. Получив множество укусов, полицейский упал на асфальт.
Этот инцидент произошёл в районе Энсино, в Лос-Анджелесе. Полицейский из управления Лос-Анджелеса пытался сесть в служебную машину, как вдруг его окружили десятки пчёл. Пока он отмахивался, пчёлы разозлились и начали его жалить. Получив десятки укусов, мужчина упал прямо на дорогу. Кадры сняла вертолётная команда местного телеканала Fox KTTV.
Его коллега, который в тот момент находился в служебной машине, вызвал скорую. Полицейского доставили в отделение неотложной помощи. Помимо множественных пчелиных укусов, у него были царапины на теле после падения, а также травма глазницы. Как сообщили коллеги мужчины, сейчас он чувствует себя лучше, но всё ещё находится в больнице.
В этом же районе происходили подобные инциденты с пчёлами. Другой мужчина, работавший в соседнем доме, также подвергся нападению пчёл, и ему потребовалась медицинская помощь. Этим вопросом решили заняться власти, и сейчас в районе работают специалисты по насекомым. Они полагают, что пчелиный рой "взбунтовался" и пчёлы начали вести себя агрессивно, так как рядом с ульем проводится ремонт. Местным жителям рекомендовали закрывать окна и двери, пока ситуацию не возьмут под контроль.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну тупые.