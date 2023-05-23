В США полицейский упал на асфальт, пока его жалили десятки пчёл

В этом же районе происходили подобные инциденты с пчёлами. Другой мужчина, работавший в соседнем доме, также подвергся нападению пчёл, и ему потребовалась медицинская помощь. Этим вопросом решили заняться власти, и сейчас в районе работают специалисты по насекомым. Они полагают, что пчелиный рой "взбунтовался" и пчёлы начали вести себя агрессивно, так как рядом с ульем проводится ремонт. Местным жителям рекомендовали закрывать окна и двери, пока ситуацию не возьмут под контроль.