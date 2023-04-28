Самые опасные железнодорожные маршруты

От таких поездок мурашки по коже.
Пилатусбан— самая крутая железная дорога планеты. Она проложена по Швейцарским Альпам, поезд тут движется под углом 48 градусов. Хоть дорога и безопасна, но у пассажиров от волнения сильнее бьется сердце, создается ощущение, будто вагон вот-вот рухнет в пропасть.
Однако это далеко не единственная железная дорога, которая оказывает такой эффект: есть десятки путей, которые заставят вас волноваться. Самое интересное, что за этим волнением и приезжают туристы: все эти дороги, кажущиеся безумно опасными, когда-то строили, чтобы обеспечить транспортную доступность. Но в наши дни эти маршруты превратились в популярные достопримечательности.
Любовь путешественников понять легко, ведь поездку по любой из этих дорог можно сравнить с походом в крутой парк аттракционов. Скорее смотрите видео, чтобы увидеть Дорогу Смерти, которая соединяет Таиланд и Мьянму, а также узнать, где находится железная дорога, проходящая прямо рядом с жерлом действующего вулкана.
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