Самые опасные железнодорожные маршруты

Однако это далеко не единственная железная дорога, которая оказывает такой эффект: есть десятки путей, которые заставят вас волноваться. Самое интересное, что за этим волнением и приезжают туристы: все эти дороги, кажущиеся безумно опасными, когда-то строили, чтобы обеспечить транспортную доступность. Но в наши дни эти маршруты превратились в популярные достопримечательности.