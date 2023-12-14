"Хата, дача и сберкнижка": на руке советника нового президента Аргентины увидели тюремные татуировки на русском языке

У друга и советника нового президента Аргентины Хавьера Милея есть тюремные татуировки на русском языке, пишет издание Noticias. Пользователи сети подтвердили эту информацию, опубликовав фото Сантьяго Капуты, на предплечье которого действительно можно разглядеть надписи на русском языке.



Отмечается, что татуировку он скопировал из энциклопедии о российских криминальных наколках (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia), которую ему подарил друг. Говорят, что его привлёк антикоммунистический посыл этого тюремного лозунга. Что звучит правдоподобно, учитывая пламенную "любовь" его босса Милея к социалистам и коммунистам.





Книга, о которой идёт речь, принадлежит перу надзирателя следственного изолятора "Кресты" Данцигу Балдаеву. В ней задокументированы более 3000 арестантских татуировок, отражающих жизнь и традиции российских заключенных. В России книга не издавалась, но была опубликована в 2004 году на английском языке.



