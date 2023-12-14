"Хата, дача и сберкнижка": на руке советника нового президента Аргентины увидели тюремные татуировки на русском языке

Говорят, молодого политконсультанта привлёк в ней антикоммунистический посыл.
У друга и советника нового президента Аргентины Хавьера Милея есть тюремные татуировки на русском языке, пишет издание Noticias. Пользователи сети подтвердили эту информацию, опубликовав фото Сантьяго Капуты, на предплечье которого действительно можно разглядеть надписи на русском языке.
Отмечается, что татуировку он скопировал из энциклопедии о российских криминальных наколках (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia), которую ему подарил друг. Говорят, что его привлёк антикоммунистический посыл этого тюремного лозунга. Что звучит правдоподобно, учитывая пламенную "любовь" его босса Милея к социалистам и коммунистам.
Книга, о которой идёт речь, принадлежит перу надзирателя следственного изолятора "Кресты" Данцигу Балдаеву. В ней задокументированы более 3000 арестантских татуировок, отражающих жизнь и традиции российских заключенных. В России книга не издавалась, но была опубликована в 2004 году на английском языке.
"Ему нравятся мотоциклы и татуировки, с одной особой особенностью. Все его тело украшено рисунками из книги "Российская криминальная энциклопедия татуировок", где собраны классические татуировки, сделанные на теле заключенных русской мафии", — пишет издание Revistagente, называя Капуто одним из ключевых персонажей, которые помогли Милею стать президентом.
А тем временем новые власти Аргентины инициируют шоковую терапию, которую в предвыборных речах анонсировал Хавьер Милей. Вчера министр экономики Луис Капуто (он, кстати, родственник героя поста) сообщил о первых шагах в этом направлении. Правительство девальвировало национальную валюту на 54% (с 366 до 800 песо за доллар). Капуто заявил, что девальвация будет болезненной, но она необходима для сокращения бюджетного дефицита и снижения трёхзначной инфляции. Международный валютный фонд (МВФ), которому Аргентина задолжала 45 млрд долларов, положительно отреагировал на решение правительства по девальвации песо.
"Эти смелые первоначальные действия направлены на значительное улучшение государственных финансов таким образом, чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества и укрепить валютный режим", — заявила представитель МВФ Джули Козак
Добавим, что в Аргентине годовая инфляция составляет 143%. Четверо из десяти аргентинцев живут в нищете. Для борьбы с кризисом власти также намерены сократить энергетические субсидии, тендеры на общественные работы и количество министерств и, естественно, госслужащих.
Источник:
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Продались за доллар, а виновата будет Россия. Яснопонятно.
Пост в радость, чифир в сладость.
Хана Аргентине.