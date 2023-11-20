Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец, отрицающий государство

"Уничтожить Центробанк,уничтожить министерство экономики и спорта, приватизировать всё, что можно, уничтожить песо, сделать нацвалютой американский доллар, выйти из БРИКс и стоить крепкие отношения с США" - вот рецепт того, как победить на выборах в Аргентине.

Его зовут Хавьер Милей, ему 53 года, он неплохо поет и обещает сделать Аргентину снова великой.

Во втором туре президентских выборов за Милея проголосовали свыше 55% избирателей (более 13,78 миллионов).

В ходе гонки Милей запомнился крайне правыми либертарианскими взглядами, публичными оскорблениями оппонентов и обещанием восстановить экономику Аргентины — та уже несколько десятков лет пребывает в ужасном состоянии.