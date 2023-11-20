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Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец, отрицающий государство

Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец, отрицающий государство

Автор:
20 ноября 2023 23:06
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Аргентина   Президент   Хавьер Милей   бензопила   либертарианец   странности   
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Аргентина, заскучав, выбрала себе нового президента. Победителем в гонке за трон стал политик Хавьер Милей, известный своей харизмой и некоторыми "странностями". Не то чтобы Россия от этого что-то потеряла, кроме одного из членов БРИКС, но тем кто в теме политической повестки, попкорном определенно запастись стоит. Аргентину ждут интересные времена.

"Уничтожить Центробанк,уничтожить министерство экономики и спорта, приватизировать всё, что можно, уничтожить песо, сделать нацвалютой американский доллар, выйти из БРИКс и стоить крепкие отношения с США" - вот рецепт того, как победить на выборах в Аргентине.

Его зовут Хавьер Милей, ему 53 года, он неплохо поет и обещает сделать Аргентину снова великой.

Во втором туре президентских выборов за Милея проголосовали свыше 55% избирателей (более 13,78 миллионов).

В ходе гонки Милей запомнился крайне правыми либертарианскими взглядами, публичными оскорблениями оппонентов и обещанием восстановить экономику Аргентины — та уже несколько десятков лет пребывает в ужасном состоянии.

Хавьер Херардо Милей родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии. Его мать была домохозяйкой, а отец работал водителем автобуса. Милей говорит, что родители, Норберто и Алисия измывались над ним. Когда вырос, 10 лет с ними не разговаривал. Говорит: «Они для меня умерли». По слухам, в школе у него не было друзей, возможно, из-за припадков ярости, которые случались с ним регулярно. За взрывной темперамент и склонность к агрессивной риторике одноклассники прозвали его el Loco (Безумец).

Милей с детства увлекается рок-музыкой и до сих пор хранит у себя дома полные собрания альбомов таких групп, как The Rolling Stones, The Beatles, Queen, AC/DC, Deep Purple и Led Zeppelin. В молодости будущий глава государства пел в коллективе под названием Everest, который в основном исполнял каверы Rolling Stones. Милей также рассказывал об идее нового музыкального проекта, который бы специализировался на рок-н-ролле, но с уклоном на экономические темы в текстах.

А его лучшие друзья – его собаки.

Автор книги о Милее утверждает, что он был так привязан к своему первому мастифу Конану, что не смог смириться со смертью любимой собаки, поэтому клонировал четырех щенков с помощью ДНК Конана и до сих пор общается с ним на спиритических сеансах. А еще Милей утверждает, что собаки дают ему ценные советы в экономике. Он даже назвал их в честь знаменитых американских экономистов: Милтона Фридмана, Мюррея Ротбарда и Роберта Лукаса -- Милтон, Мюррей, Роберт и Лукас.

На одном из предвыборных мероприятий он стоял в автомобиле и размахивал бензопилой, показывая как он покончит с «политической кастой» в стране и победит крайне высокую инфляцию.

Папу Римского Франциска (аргентинца) Миллей называет «представителем всего самого вредного на Земле»;

Новый президент Аргентины не против продажи органов, но выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение;

Во время избирательной кампании Милей грозился перейти с пеcо на доллар, разогнать Центробанк, отказаться от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.

А это - он же критикует социалистов:

"Послушай меня, левацкая с**а! В аду я видал твоё государство. Засунь его себе в ж**у! В дырку своей мамаши! Вот где я его видал. Знаешь, что это такое, суч**а? Сказать??? Это знамя анархокапиталистов, флаг либертарианства! Жёлтый цвет символизирует умение стяжать богатство. Золото! А чёрный — это цвет анархии. Где я видал твоё государство? У твоей мамаши в п*** я его видал!"


Несколько лет назад во время выступления в одном из многочисленных телешоу Милей назвал себя «тренером по тантрическому сексу». Он также открыто рассказывал о продолжительных многомесячных воздержаниях и о преимуществах любовных отношений с двумя партнерами одновременно. Кроме того, Милей признавался в употреблении марихуаны, после употребления которой «очень много смеялся». Политик поддерживает легализацию наркотиков в контексте свободного общества, однако сравнивает их прием с «самоубийством в рассрочку».

Новый президент Аргентины – Хавьер Милей пробудет на посту президента до 2027 года.

Желаем, как коренным аргентинцам, так и убежантам из России, коих в Аргентине осело много, приятного полёта:

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Метки: Аргентина   Президент   Хавьер Милей   бензопила   либертарианец   странности   
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7  комментариев
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479
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Ещё один комик? Ну-ну
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9k
Schandmaul 45 секунд назад
не подскажете, у Жирика в Аргентине братьев не осталось?
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316
Eric Cartman 53 секунды назад
Если про Бразилию говорят, что это тропическая Россия, то Аргентина теперь уж точно - латиноамериканская Украина. После того как выбрали по приколу клоуна можно ожидать много новостей из этой страны, которые явно не будут позитивными, причем в первую очередь для тех, кто там живет.
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0
Dmitr 6 минут назад
С любовью к государству вообще пора заканчивать
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14k
Алексей 20 минут назад
А может классические политики настолько всех заипали своим пиндабольством, что население просто проголосовало не за них?
Как это, скорее всего, произошло на Украине?
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17k
Алекс Полчаса назад
Не. На видео красавчик, а этот придурок ёпнется в первый же столб.
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30k
Юрьевич Полчаса назад
Ну к гадалке не ходи - это пациент с очень тяжёлым диагнозом и не одним. Медицина тут бессильна.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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