Не Дуняша, а Евгений: гостей ПМЭФ-2024 встречает новый робот

Петербургский международный экономический форум — одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в России, проходит ежегодно летом в Санкт-Петербурге.





Организатор форума — Фонд Росконгресс. Это институт развития, учрежденный в 2007 году для укрепления имиджа страны и продвижения национальных интересов.

На площадках ПМЭФ встречаются представители бизнеса и государственных структур России и других стран.