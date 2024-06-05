Не Дуняша, а Евгений: гостей ПМЭФ-2024 встречает новый робот

Любой житель Подмосковья может подойти и расспросить Женю о важном: например, есть ли задолженность по коммуналке и когда отключают воду.
Машина может пошутить о том, что занимается восстанием роботов, в действительности, эта техника "заботится о беззаботном и комфортном проживании жителей Московской области".
Петербургский международный экономический форум — одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в России, проходит ежегодно летом в Санкт-Петербурге.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Это институт развития, учрежденный в 2007 году для укрепления имиджа страны и продвижения национальных интересов.
На площадках ПМЭФ встречаются представители бизнеса и государственных структур России и других стран.
Источник:
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- Робопёс со встроенным огнемётом
Может рано ещё антропоморфных делать?
Сделали бы лучше милую говорящую собачку))
Да и ещё надо 3их детей рядом поставить и пиарить, многодетство