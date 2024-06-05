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Не Дуняша, а Евгений: гостей ПМЭФ-2024 встречает новый робот

Не Дуняша, а Евгений: гостей ПМЭФ-2024 встречает новый робот

Автор:
05 июня 2024 10:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ИИ   ПМЭФ-2024   Подмосковье   выставка   робот   форум   
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Любой житель Подмосковья может подойти и расспросить Женю о важном: например, есть ли задолженность по коммуналке и когда отключают воду.

Машина может пошутить о том, что занимается восстанием роботов, в действительности, эта техника "заботится о беззаботном и комфортном проживании жителей Московской области".

Петербургский международный экономический форум — одно из главных мероприятий для бизнеса и экономики в России, проходит ежегодно летом в Санкт-Петербурге.


Организатор форума — Фонд Росконгресс. Это институт развития, учрежденный в 2007 году для укрепления имиджа страны и продвижения национальных интересов.

На площадках ПМЭФ встречаются представители бизнеса и государственных структур России и других стран.

Источник:

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Метки: Видео   ИИ   ПМЭФ-2024   Подмосковье   выставка   робот   форум   
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4  комментария
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1k
Hornet 51 минуту назад
А где Федор?
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10k
Trenzel2003 5 минут назад
Дайте ему опохмелиться. Рожа такая, как будто накануне перегулял.
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11k
Клёст 11 минут назад
Жутко смотрится, конечно.
Может рано ещё антропоморфных делать?
Сделали бы лучше милую говорящую собачку))
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1k
basil pupkin 36 минут назад
Понятно, что сейчас пиарятся рабочие специальности, но кто ему туда молоток повесил, явно разгрузку рабочего не одевал :))
Да и ещё надо 3их детей рядом поставить и пиарить, многодетство
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2397 постов (2351 в горячем)

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