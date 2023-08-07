Киберпанк всё ближе: британская компания разрабатывает робота-стриптизёршу

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Её планируют сделать супер реалистичной, хотя и сейчас она двигается неплохо.
Английская DS Robotics плотно трудится над робостриптизёршей. Механическая мадам готова процентов на 50% - пока у неё есть резиновая физиономия, основа скелета и умение плавно двигаться под разную музыку.
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В будущем её обещают докрутить до идеала и она начнёт крутить всем, чем надо, ещё бодрей и задорней. А пока как-то так.
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тоже роботы из англии. интересно, в этом посте часом не о той же конторе речь идет? ))))