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Киберпанк всё ближе: британская компания разрабатывает робота-стриптизёршу

Киберпанк всё ближе: британская компания разрабатывает робота-стриптизёршу

Автор:
07 августа 2023 15:31
Сообщество : Наука
Метки: DS Robotics   Англия   Великобритания   Видео   робот   стриптизёрша   
1570
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Её планируют сделать супер реалистичной, хотя и сейчас она двигается неплохо.

Английская DS Robotics плотно трудится над робостриптизёршей. Механическая мадам готова процентов на 50% - пока у неё есть резиновая физиономия, основа скелета и умение плавно двигаться под разную музыку.

В будущем её обещают докрутить до идеала и она начнёт крутить всем, чем надо, ещё бодрей и задорней. А пока как-то так.

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Метки: DS Robotics   Англия   Великобритания   Видео   робот   стриптизёрша   
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13  комментариев
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Киберпанк всё ближе: британская компания разрабатывает робота-стриптизёршуПосмотреть
Киберпанк всё ближе: британская компания разрабатывает робота-стриптизёршу
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9k
Мариус 17 минут назад
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50k
turyst 50 минут назад
Да этих роботов уже...

Ссылка youtu.be
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8k
Владимир 59 минут назад
Не, ещё далеко до идеала. Лет 10-15 ещё делать замену тупым сучкам с завышенным чсв. А хорошую девушку - никогда ни один робот не заменит.
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2k
Vovan Petroff Час назад
Надо подключить функции "болит голова" и "месики".
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19
grazoe Час назад
не вставляет что-то
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983
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Кибердрочеры
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16k
Shtoppi 2 часа назад
видео пятилетней давности.
тоже роботы из англии. интересно, в этом посте часом не о той же конторе речь идет? ))))
Ссылка www.youtube.com
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79k
Доктор Джонс 2 часа назад
Осталось в пердак (или в другое место) встроить купюроприемник или POS-терминал, и вуаля...
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August

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