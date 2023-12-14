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Наказание для сына, избившего поджигателя Корана, и многоженство: Рамзан Кадыров провёл свою "прямую линию" и ответил на ряд вопросов

Наказание для сына, избившего поджигателя Корана, и многоженство: Рамзан Кадыров провёл свою "прямую линию" и ответил на ряд вопросов

Автор:
14 декабря 2023 12:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   журналисты   пресс-конференция   прямая линия   рамзан кадыров   чечня   
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У Кадырова на всё своя точка зрения. Не всегда совпадающая с общепринятой.

Сегодня пройдёт "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, а вчера похожую пресс-конференцию провёл Рамзан Кадыров. В ходе общения с главой Чечни журналисты республики смогли узнать его мнение по ряду вопросов. К примеру, отношение Рамзана Кадырова к нашумевшей истории с избиением его сыном поджигателя Корана Напомним, Адам Кадыров каким-то образом появился в СИЗО и набросился с кулаками на Никиту Журавеля. После обнародования ролика с избиением заключенного общественники потребовали разбирательства ситуации, которое, впрочем, ни во что не вылилось.


Выяснилось, что глава Чечни сначала думал о том, что сына накажут.


"Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" - рассуждает Кадыров.




«Хорошо, если бы он убил бы его. У меня одно желание, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран — одна мечта — чтобы они понесли наказание. Тюрьма, срок — это для них не наказание», - резюмировал глава Чечни.


А избив поджигателя Корана, Адам, тем самым, по словам его отца, нашёл способ "успокоить свою душу". А потом еще и награду получил и звание "Героя Чеченской республики".


Многоженство


Также жителей республики интересовало отношение Кадырова к многоженству. И тут глава Чечни имеет своё, отличное от законов РФ, мнение.


«Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье».


Официально у Кадырова один брак, а сколько жён на самом деле, доподлинно неизвестно.


Кроме этого Глава Чечни заявил, что не святой, любит красивых женщин и хорошо одеваться, но при этом остаётся глубоко верующим человеком.


Всего в ходе пресс-конференции было задано около 60 вопросов. Как отметил глава Чечни, он старался быть открытым, честным и объективным.


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Метки: Адам Кадыров   Видео   журналисты   пресс-конференция   прямая линия   рамзан кадыров   чечня   
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13  комментариев
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116
Топор плывёт 2 часа назад
У Кадырова на всё своя точка зрения. Не всегда совпадающая с общепринятой.

Я бы перефразировал.
У Кадырова на всё своя точка зрения. Не всегда совпадающая с общечеловеческой.
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2k
Илья Час назад
Все республики ровны но некоторые ровнее и это лучше чем гражданская война. Когда-то и там наведут порядок и законность но не сей час.
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Топор плывёт Илья Полчаса назад
Я к войне и не призываю. Я призываю порядок навести. Не надо всё с ног на голову ставить.
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Топор плывёт Илья 17 минут назад
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор» (с) Уинстон Черчилль
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Топор плывёт SoulSeeker 5 минут назад
Я надеюсь, Вы не просите от меня ответа на этот поток сознания.
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