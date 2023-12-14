Наказание для сына, избившего поджигателя Корана, и многоженство: Рамзан Кадыров провёл свою "прямую линию" и ответил на ряд вопросов

Сегодня пройдёт "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, а вчера похожую пресс-конференцию провёл Рамзан Кадыров. В ходе общения с главой Чечни журналисты республики смогли узнать его мнение по ряду вопросов. К примеру, отношение Рамзана Кадырова к нашумевшей истории с избиением его сыном поджигателя Корана Напомним, Адам Кадыров каким-то образом появился в СИЗО и набросился с кулаками на Никиту Журавеля. После обнародования ролика с избиением заключенного общественники потребовали разбирательства ситуации, которое, впрочем, ни во что не вылилось.

Выяснилось, что глава Чечни сначала думал о том, что сына накажут.

"Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" - рассуждает Кадыров.