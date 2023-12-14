19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"

Да-да, даже известный актер Лесли Нильсен, который является чуть ли ни королем пародий, по сути проявился как комедийный актер именно в фильме "Аэроплан". До этого момента он по большей части играл в серьезных лентах, в частности в фильмах ужасов.

Сам Лесли Нильсен говорил, что он был очень счастлив, что получил роль в этом фильме и прославился как комик, потому что по его мнению, если бы он не пошел по комедийной дорожке, то он всю оставшуюся жизнь играл бы одних отцов главных героев. А этого ему ох как не хотелось.