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19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"

19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"

Автор:
14 декабря 2023 12:40
Сообщество : Кино
Метки: Аэроплан   Лесли Нильсен   акктеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Фильм "Аэроплан", вышедший в 1980 году, по сути возвысил пародийный жанр до небес, и именно благодаря этому фильму известный актер Лесли Нильсен раскрыл себя как комедийный актер.

1. Фильм "Аэроплан" стал режиссерским дебютом братьев Дэвида и Джерри Цукера и их друга Джима Абрахамса. Идея снять фильм "Аэроплан", который будет пародировать фильмы-катастрофы, пришла друзьям в голову после просмотра фильма "Час ноль" (1957).

2. Самое интересное, что режиссеры намеренно пригласили в кино актеров, которые не являлись комедийными. Они считали, что актеры из серьезных фильмов могут быть на экране гораздо смешнее, чем комедийные актеры.

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Да-да, даже известный актер Лесли Нильсен, который является чуть ли ни королем пародий, по сути проявился как комедийный актер именно в фильме "Аэроплан". До этого момента он по большей части играл в серьезных лентах, в частности в фильмах ужасов.

Сам Лесли Нильсен говорил, что он был очень счастлив, что получил роль в этом фильме и прославился как комик, потому что по его мнению, если бы он не пошел по комедийной дорожке, то он всю оставшуюся жизнь играл бы одних отцов главных героев. А этого ему ох как не хотелось.

3. Изначально, актер Роберт Стэк, сыгравший капитана Рекса Крамера, отказался от съемок в фильме "Аэроплан", но его друг Ллойд Бриджес, который также был задействован в этом фильме, все же переубедил актера.

4. Создатели фильма "Аэролан" сами сыграли здесь небольшие эпизодические роли. Помимо этого режиссеры сняли в небольших ролях своих матерей и сестру братьев Цукеров.

5. На съемки картины "Аэроплан" ушло 34 дня. Съемки проходили в 1979 году, но премьера фильма состоялась почти год спустя, а именно в июле 1980 года.

6. В нашем переводе было "съедено" несколько шуток. Например, когда главный герой Тэд Страйкер садится за штурвал, он связывается с командным центром, а именно со Стивом Макронски в исполнении Ллойда Бриджеса. Когда Страйкер называет свою фамилию, то Макронски начинает вспоминать, где он уже слышал эту фамилию, после чего громко говорит СТРАЙКЕР и его подчиненный бьет женщину.

Казалось бы, к чему это? Какая-то тупая шутка? На самом деле все дело в произношении. Фамилия Striker звучит примерно также как выражение "Strike her", что переводится как "Ударь её". Именно поэтому подчиненный и вмазал женщине.

Также, для отечественного зрителя была непонятна шутка со вторым пилотом Роджером Мердоком. Во время взлета самолета капитан Кларенс Овер постоянно говорит по рации "Понял", после чего второй пилот Роджер Мердок смотрит на капитана и переспрашивает его "Что?".

Шутка заключается в том, что в английском языке словом "Roger" обозначают еще и выражение "Вас понял". Поэтому, когда капитан говорит "Roger", подразумевая "Вас понял", второй пилот Роджер думает, что тот обращается к нему.

7. Помните сцену, когда практически каждый пассажир подходит к паникующей миссис Хэммен и одаривает ее яркой пощечиной. На самом деле в сценарии было прописано всего парочка пощечин, которые должны были закончиться на Лесли Нильсене, который был третьим по счету.

Сама же актриса, сыгравшая миссис Хэммен, предложила раздуть эту сцену до абсурда, чтобы пассажиры встали в очередь, дабы надавать ей пощечин. В итоге данная сцена стала одной из самых запоминающихся в фильме.

8. Роль второго пилота Роджера Мердока сыграл известный баскетболист Карим Абдул-Джаббар. Режиссеры специально взяли на эту роль баскетболиста, чтобы сделать некую отсылку на фильм "Час ноль", ведь там роль второго пилота исполнил известный футболист Элрой Хириш.

Кстати, изначально роль Роджера Мердока предназначалась для другого спортсмена, а именно для профессионального бейсболиста Пита Роуза. Но тот отказался от предложения, так как в тот момент он не мог участвовать в съемках.

9. По словам актера Питера Грейвса, сыгравшего капитана Кларенса Овера, сценарий ему не понравился, а согласился играть в фильме он только по просьбе своей жены, которая сочла сценарий просто потрясающим.

10. При бюджете в 3,5 миллиона долларов фильм "Аэроплан" собрал в мировом прокате 83,5 миллиона. Это был невероятный кассовый успех, особенно для дебютного фильма молодых режиссеров. Более того, фильм полностью отбил свой бюджет уже за первые дни проката.

11. У братьев Цукеров и Джима Абрахамса возник нешуточный спор с гильдией режиссеров, так как те были против того, чтобы в фильме было указано три режиссера. Но в итоге друзьям удалось сделать так, чтобы все они значились режиссерами.

12. После успеха фильма "Аэроплан" студийные боссы захотели выпустить сиквел, но Цукеры и Абрахамс отказались от этой затеи, так как по их мнению они исчерпали весь запас шуток для пародии на данную тему. Тем не менее они дали добро на съемки второй части фильма.

13. Баскетболисту Кариму Абдулу-Джаббару предложили за роль в фильме 30000 долларов, но он попросил 35000 долларов, так как именно столько стоил восточный ковер, который он хотел купить.

14. Радиостанция WZAZ, которая вещает в фильме, является отсылкой на самих режиссеров (ZAZ - Zucker - Abrahams - Zucker).

15. Изначально, роль доктора Румака предлагали сыграть актеру Кристоферу Ли, но он отказался от этого предложения. Тогда на эту роль взяли Лесли Нильсена. Позже Кристофер Ли признается, что его отказ был большой ошибкой.

16. Автомобиль "Форд Мустанг", на котором приезжает капитан Рэкс Крамер в исполнении актера Роберта Стэка, на самом деле принадлежал исполнителю главной роли Роберту Хейзу. Студия платила Хейзу по 35 долларов в день за использование его автомобиля для съемок.

17. Свою фамилию и профессию доктор Румак (Лесли Нильсен) получил в честь соседа Цукеров - доктора-токсиколога Барри Румака.

18. Актер Роберт Хейз, сыгравший роль Теда Страйкера, в действительности имеет лицензию пилота, которую он получил еще в 1974 году. Кстати, изначально на эту роль рассматривались такие актеры как Билл Мюррей, Чеви Чейз и даже известный певец Барри Манилоу.

19. Диспетчеры, которые спорят про красную и белую зону в начале фильма, это самые настоящие диспетчеры, которые согласились принять участие в съемках фильма.

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Метки: Аэроплан   Лесли Нильсен   акктеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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10k
MUZSER 2 часа назад
Надо пересмотреть
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3k
milenBG 11 минут назад
6. ...а также фамилия капитана Кларенса Овера на английском языке означает "конец" (over) и используется при завершении каждого сообщения на радиостанции. Таким образом, разговор получается очень запутанным и забавным

Просто просмотрите сцену еще раз. Не нужно знать английский
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66k
Варакин Алексей 48 минут назад
Не люблю американские комедии ,как правило тупой, чужой юмор. Из этого ряда резко выбиваются Аэроплан, Голый пистолет, Безжалостные люди и тд .Думаю дело в том ,что у Цукеров предки из Одессы, юмор наш..
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20k
Алексей 48 минут назад
На мой взгляд Лесли Нильсен один из лучших актеров, его умение делать не въезжающую рожу и не догонять просто потрясающее
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1k
max20 52 минуты назад
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16k
Kucher 2 часа назад
Ну, всё таки можно бы было припомнить и книжку "Посадочная полоса 08" Артура Хэйли. Она, как бы отдалённо где-то рядом стояла.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Хороший фильм, но одноразовый. Ну ладно, раз на пять ещё было смешно. Сейчас его удел - цитаты и воспоминания.
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