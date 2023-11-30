Как снимали фильм "Кладбище домашних животных": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

1. Идея написать книгу "Кладбище домашних животных" пришла Стивену Кингу после того, как он собственноручно похоронил домашнего котика своей дочери, которого сбил автомобиль. Тут-то Стивен и подумал: "А что, если бы кота можно было бы оживить"?

Но как утверждает сам писатель, книга показалась ему настолько жуткой, что он не хотел отдавать ее в печать. Но все же нашлись причины, по которым он это сделал.