Как снимали фильм "Кладбище домашних животных": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

"Кладбище домашних животных" считается одной из самых страшных книг Стивена Кинга. Когда писатель закончил работу над романом, и он сам, и его близкие сошлись во мнении, что происходящее слишком мрачно, чтобы получить от чтения подлинное удовольствие.
1. Идея написать книгу "Кладбище домашних животных" пришла Стивену Кингу после того, как он собственноручно похоронил домашнего котика своей дочери, которого сбил автомобиль. Тут-то Стивен и подумал: "А что, если бы кота можно было бы оживить"?
Но как утверждает сам писатель, книга показалась ему настолько жуткой, что он не хотел отдавать ее в печать. Но все же нашлись причины, по которым он это сделал.
И кстати, сценарий к фильму также писал лично Стивен Кинг. Единственно, на чем настоял Стивен Кинг, так это на том, чтобы фильм снимали именно в штате Мэн. Это родной штат писателя, который он частенько описывает в своих книгах.
2. В фильме можно встретить могилку кота по имени Смаки. Именно так звали кота дочери Стивена Кинга, который и натолкнул его на мысль написать книгу.
3. Фильм было предложено снять мастеру фильмов ужасов Джорджу Ромеро, но тот отказался.
Также, режиссерское кресло предлагали режиссеру, актеру и мастеру по спецэффектам Тому Савини. Вы его можете помнить по роли Секс-машины в фильме "От заката до рассвета". Но он также отказался, о чем позже будет жалеть.
В итоге режиссером стала женщина по имени Мэри Ламберт, которая ранее работала над сериалом "Байки из склепа".
3. Работа над фильмом велась под чутким руководством Стивена Кинга. Более того, он и сам исполнил в фильме небольшую роль священника на похоронах.
4. Кота Чёрча сыграли 7 разных котов. Именно поэтому можно заметить, что кот в одной сцене отличается от кота в другой сцене. Сделано это было для того, чтобы успеть снять фильм вовремя. В итоге, всех котов обучали одновременно, но разным командам. И когда от животного требовалось определенное действие, в ход шел именно тот кот, который данному действию был обучен.
5. Когда студенты несут сбитого студента Паскоу, на стене можно увидеть отсылку на другой роман Стивена Кинга "Куджо" про собаку, которую укусила летучая мышь. Конкретно данный роман не упоминается, но объявление про бешеного сенбернара (Rabies) явно на это намекает.
6. Режиссер Мэри Ламберт намеренно хотела подчеркнуть, что именно сосед по сути является плохим человеком, так как именно он расскажет Луису про воскрешение, из-за чего и начнется вся заваруха. Показать она это решила с помощью надетого капюшона. Весьма странно, ведь отсылку поняли далеко не все.
7. Роль дочери Луиса исполнила не одна актриса, а две сестры-близняшки Блейз и Бью Бердал, которые сменяли друг друга.
8. Сестру Рэйчал по имени Зельда должна была сыграть девочка-подросток, но в кадре ни одна девочка не смогла убедительно сыграть умирающую и страдающую от боли Зельду. Поэтому роль Зельды сыграл взрослый мужик, а именно Эндрю Хубацек. После просмотренного материала создатели фильма поняли, что это именно то, что нужно.
9. Воскрешенный Гейдж специально оделся в такой же костюм, в котором была изображена Зельда (сестра Рэйчел) на картине.
Кстати, поразительно, что после того как Гейджа сбил грузовик, он выглядит как "огурчик", тогда как другие воскрешенные были окровавлены до неузнаваемости, в частности из-за рытья могилы.
Хотя, оно и понятно. Незачем травмировать маленького ребенка разнообразным гримом. Итак смотрится очень жутко. Именно из-за этого во многих сценах была использована кукла, а не ребенок.
10. При бюджете в 11,5 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 57,5 миллионов, что стало успехом. Поэтому неудивительно, что киноделы решили снять вторую часть. Правда, Стивен Кинг к этому фильму отношения не имеет. Зато в режиссерское кресло села все та же Мэри Ламберт.
11. В 2019 году вышел ремейк фильма "Кладбище домашних животных", который по хорошему счету следует сюжету оригинала до того момента, когда грузовик сбивает ребенка Луиса. А дальше фильм уже идет в своем направлении.
12. По словам режиссера Мэри Ламберт, труднее всего было заставить кота есть отбивную, которую подкинул ему Луис.
13. По изначальной задумке Кинга в фильме должен был упоминаться индейский демон Вендиго, который присутствовал и в оригинальной книге. Но в итоге Кинг решил, что в экранизации это будет лишним.
14. Изначально на роль Луиса рассматривался актер Брюс Кэмпбелл, который прославился после роли Эша в фильме "Зловещие мертвецы" (2 части). Но в итоге роль досталась актеру Дейлу Мидкиффу.
15. Актер Фред Гвин, сыгравший соседа Луиса по имени Джад, в жизни не был седым на момент съемок фильма. Специально для фильма он покрасил волосы в белый цвет.
Источник:
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Почему то запомнился больше всего.
Хотя книга однозначно лучше
"Этот ритуал опасен и его ни в коем случае нельзя делать, поэтому я тебе в деталях расскажу как его провести".
На таком принципе завязаны большинство ужастиков Кинга.
Типа: "Эти заклинания очень опасны для человечества и могут освободить Сатану, поэтому обязательно их запишем в книгу, которую спрячем в сундук, от замка которого ОБЯЗАТЕЛЬНО сделаем ключ."
Или: "Мы слышим, что в сарае кто-то злобно рычит, поэтому пойдём проверим, вооружившись только фанариком, а перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО разделимся".
Или: "У персонажа есть возможность убежать и спастись вместе со всеми, но он идёт на БЕСПОЛЕЗНОЕ самопожертвование для создания драматической сцены".
Или: "Имея фактор внезапности и возможность бесшумно подкрасться к монстру и завалить его, персонаж обязательно привлечёт его внимание криком, а иначе не честно по отношению к монстру."
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И такое тупое поведение персонажей или абсурдная завязка сюжета не создаёт саспенс, а жутко бесит и раздражает.