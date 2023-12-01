14 фильмов, которые оказались круче книг

Кто-то скажет, что книги оставляют нам больше простора для воображения (и они будут правы), кто-то отметит, что фильм сделал произведение более живым. И то и другое мнение имеет право на существование. Сегодня мы решили вспомнить примеры кинокартин, превзошедших книги, по которым они были сняты.

Чтобы не быть голословными, мы посмотрели, что говорят об этих фильмах на Reddit и Quora, и привели в пример самые яркие высказывания.