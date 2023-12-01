14 фильмов, которые оказались круче книг

Создатели киноадаптаций удовлетворяют потребность читателя ещё раз окунуться в мир автора и показать свой взгляд на вещи, а также знакомят, хоть и косвенно, зрителей с оригинальным произведением. И в таких случаях часто встаёт вопрос: что получилось лучше?
Кто-то скажет, что книги оставляют нам больше простора для воображения (и они будут правы), кто-то отметит, что фильм сделал произведение более живым. И то и другое мнение имеет право на существование. Сегодня мы решили вспомнить примеры кинокартин, превзошедших книги, по которым они были сняты.
Чтобы не быть голословными, мы посмотрели, что говорят об этих фильмах на Reddit и Quora, и привели в пример самые яркие высказывания.
Кристофер Нолан снял драматический триллер по одноимённой книге Кристофера Приста.
«Престиж» однозначно. Книга действительно странная в плохом смысле. Мне кажется, автор сам сказал, что фильм — гораздо лучшая версия его идеи.
Фильм имеет четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший адаптированный сценарий (основан на одноимённом романе Генри Джеймса).
Никто из зрителей, читавших произведения Крессиды Коуэлл, не отменяет достоинств её книг об Икинге и драконах, но всё же фильмы превзошли оригинал. А некоторые пользователи сети даже утверждают, что «Беззубик в книгах плаксив и раздражает».
Картина участвовала в трёх номинациях на «Оскар»: лучший адаптированный сценарий, работа оператора и монтаж.
На мой взгляд, экранизация романа П.Д. Джеймса «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона — это огромный шаг вперёд по сравнению с книгой. Он берёт основную идею романа, но фокусируется на нескольких личностях и демонстрирует замечательную игру Клайва Оуэна, Джулианны Мур, Чиветела Эджиофора и Майкла Кейна.
Экранизация одноимённого полуавтобиографического романа французского писателя Анри-Пьера Роше, за которую режиссёр Франсуа Трюффо получил награду международного кинофестиваля в Мар-дель-Плата.
Роман — плохо написанная юношеская ерунда. Фильм и музыка Жоржа Делерю великолепны. Я, наверное, смотрел его раз 10 и мог бы посмотреть ещё много раз.
Том Хиддлстон за роль первого плана получил премию «Золотой глобус», за роли второго плана награды также получили Хью Лори и Оливия Колман. Сериал основан на одноимённом романе Джона ле Карре.
Это вторая экранизация одноимённого романа английского писателя Сомерсета Моэма (первая показана в 1934 году), и она превзошла оригинал глубиной и эмоциональностью.
Благодаря эмоциональной игре Эдварда Нортона и Наоми Уоттс, а также потрясающей образности этот фильм — один из моих любимых.
Фильм получил четыре «Оскара», которые касаются визуальных эффектов и монтажа, а также «Оскар» за особые достижения в кинематографе. А вот роман Гэри К. Вольфа не обрёл такого успеха.
Фильм получил «Премию вулкана» Каннского фестиваля за техническое мастерство. Хотя и роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» был отмечен премиями НОС и «Национальный бестселлер», в фильме куда больше мистицизма и драматизма, достигнутого всей съёмочной командой.
Тот, кто снял фильм «Тёзки», явно любит Индию и хорошо её продемонстрировал. Фильм захватывающий, он передаёт вещи, эксклюзивные для этой страны.
Хотя фильм, снятый по одноимённому роману Джумпы Лахири, не получил никаких наград, он имеет высокие оценки зрителей и положительные отзывы критиков.
«Женщина в чёрном» по роману Сьюзен Хилл представляет собой скорее общую историю о привидениях, довольно простую, к тому же, совсем не страшную (за исключением, может быть, самого конца). Однако в фильме всё выглядит гораздо лучше, и, что самое приятное, большую часть времени он был СТРАШНЫМ.
Спортивная драма по мотивам одноимённого романа Бернарда Маламуда.
Особо выделяются Роберт Редфорд (исполнитель главной роли) и один из величайших финалов всех времён, который всегда вызывает слезы. И это тот случай, когда изменённая концовка выглядит лучше, чем в оригинале.
Многие будут утверждать и обратное: книги лучше или и то и другое заслуживает внимания. Но существует также другая популярная точка зрения, и мы не можем её не упомянуть.
Я сильно увлекался научной фантастикой и фэнтези, поэтому, когда разрабатывался «Властелин колец», я решил, что прочту книги. Это было ужасно. Мне они показались скучными до невозможности. Это было похоже на чтение учебника истории, а не на захватывающее приключение.
Фильм стал обладателем четырёх «Оскаров»: лучший фильм, адаптированный сценарий, режиссёрская работа (Итан Коэн, Джоэл Коэн) и лучшая мужская роль второго плана (Хавьер Бардем).
Это далеко не лучший роман Кормака Маккарти, но братья Коэны сделали с ним что-то особенное.
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