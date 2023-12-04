22 неизвестных факта о фильме «Мимино»: «неприличная болезнь» Кикабидзе против чачи и пожар в «России»

2. Идея «Мимино» началась с мелкой детали, которую можно заметить в фильме (см п.16). Один из авторов сценария, Резо Габриадзе, рассказал Данелии историю о пилоте в горных районах Грузии, который на ночь пристёгивал свой вертолёт цепью и амбарным замком к дереву.

3. Многие места съёмок в зимней Москве находятся в непосредственной близости от дома Данелии. Стояли сильные морозы и режиссёр регулярно собирался с Кикабидзе и Мкртчяном греться у себя дома в Уланском переулке. Из-за морозов также отказывала техника и приходилось делать повторные дубли, ещё и ещё раз. А Кикабидзе ходил в осеннем плаще.

4. «Горные» съёмки велись с весны до поздней осени 1976 г. в сёлах Шенако и Омало в труднодоступных районах грузинской Тушетии, добраться туда можно было на лошадях или вертолётом. Однако весть о приезде в эти места известного артиста быстро обошла близлежащие населённые пункты и в сёла начали стекаться люди, чтобы лично выпить и закусить встретиться с Вахтангом Кикабидзе. Съёмки оказались на грани срыва. Как и сам Кикабидзе. Актёр пытался отнекиваться разными недугами, но это не работало до тех пор, пока не он не придумал себе «неприличную болезнь», лечение которой не совместимо с алкоголем.