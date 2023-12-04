22 неизвестных факта о фильме «Мимино»: «неприличная болезнь» Кикабидзе против чачи и пожар в «России»

Кинокартина «Мимино» от режиссера Георгия Данелии быстро стала всеми любимой. Фразы из фильма мгновенно ушли в народ. До сих пор у картины множество поклонников, которые ее пересматривают по несколько раз, но не все знают, что процесс создания фильма сопровождался большим числом уникальных событий.
1. Самый важный вопрос :) – что такое «мимино»? Интернет рвёт на части от разнообразия мнений. В фильме проскальзывает, что это «сокол», но переводчики в один голос с интерпретацией не согласны. Некоторые источники склоняются к «ястребу», но переводчики вы уже догадались что. Есть мнение, уводящее «мими» к старогрузинскому «небо» и тогда получается что-то вроде «голубчик». Есть и более пространное: «выражение используется в разговорной речи для обозначения человека, который обладает особыми качествами и способностями». В общем, всё очень запутано. Нам никак не разобраться в этом без оживлённой дискуссии в комментариях :)
2. Идея «Мимино» началась с мелкой детали, которую можно заметить в фильме (см п.16). Один из авторов сценария, Резо Габриадзе, рассказал Данелии историю о пилоте в горных районах Грузии, который на ночь пристёгивал свой вертолёт цепью и амбарным замком к дереву.
3. Многие места съёмок в зимней Москве находятся в непосредственной близости от дома Данелии. Стояли сильные морозы и режиссёр регулярно собирался с Кикабидзе и Мкртчяном греться у себя дома в Уланском переулке. Из-за морозов также отказывала техника и приходилось делать повторные дубли, ещё и ещё раз. А Кикабидзе ходил в осеннем плаще.
4. «Горные» съёмки велись с весны до поздней осени 1976 г. в сёлах Шенако и Омало в труднодоступных районах грузинской Тушетии, добраться туда можно было на лошадях или вертолётом. Однако весть о приезде в эти места известного артиста быстро обошла близлежащие населённые пункты и в сёла начали стекаться люди, чтобы лично выпить и закусить встретиться с Вахтангом Кикабидзе. Съёмки оказались на грани срыва. Как и сам Кикабидзе. Актёр пытался отнекиваться разными недугами, но это не работало до тех пор, пока не он не придумал себе «неприличную болезнь», лечение которой не совместимо с алкоголем.
5. Для лучшего вхождения в роль Данелия действительно поселил Кикабидзе и Мкртчяна в гостиницу «Россия» (собственно, там и велись съёмки). Вскоре второй выразил бурное возмущение, поскольку окна его номера смотрели во двор, а у первого – на Кремль. Режиссёр пытался погасить конфликт и пришёл к Мкртчяну для обсуждения ситуации в номер, когда тот мылся в душе. Этот момент тоже вошёл в фильм.
6. В «России» съёмочной группе выделили два дня. Однако второй день не состоялся по причине крупного пожара, поэтому в некоторых «российских» кадрах мы видим павильонные съёмки.
7. Адвоката Мизандари (Марина Дюжева) Данелия писал со своей дочери от первого брака, Светланы. Персонажа даже зовут так же – Светлана Георгиевна. По словам режиссёра, её первым подзащитным оказался матёрый рецидивист, приободривший девушку фразой «Да ты не бойся, спрашивай!», которую с небольшим изменением вложили в уста Мизандари.
7.1. В кадре, кстати, вовсе не «Ленинский районный», а Хамовнический суд.
8. «Мимино» дал название очень важному объекту в другом фильме Данелии. Пепелац из «Кин-дза-дза!» – это ни что иное, как искажённое «бабочка» по-грузински («пе́пела»). Именно так Валико называет свой вертолёт, аргументируя отказ пожилой женщины перевозить её корову.
9. В 2011 г. в армянском городе Дилижан (это где вода из крана на втором месте в мире) был установлен памятник героям «Мимино». В 2019 г. памятник Мизандари открыли в минском Парке дружбы народов. В середине 2000-х в Москве на Патриарших тоже хотели установить тематический памятник работы Зураба Церетели, но что-то не срослось и он, памятник, переехал в Тбилиси.
10. Аэропорт города Телави был заброшен в 90-х годах. В 2012 г. его передали Грузинскому авиационному университету, восстановили и вновь открыли в качестве тренировочного, назвав его именем грузинского царя Ираклия Второго. Однако сотрудники предпочитают называть аэропорт «Мимино».
11. «О чем эти „Жигули“ думают?», «Спасибо, я пешком постою», «Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите?», «Ну пошёл в ресторан, туда-сюда, закусил… и кончились», «Ты в зоопарке был? Там верблюд видел, верблюд?» и многие другие шутки – импровизация Фрунзика Мкртчяна.
12. Елена Проклова (Лариса Ивановна) готова была сниматься у Данелии в любой роли и в любом формате. Главное, что у Данелии. Её роль действительно получилась эпизодической, однако «Ларису Ивановну хочу» уже 45 лет не выходит из сонма классических мемов советского кино.
13. В этом эпизоде перевозили настоящую корову. Сначала лётчик отказывался, ссылаясь на полётную безопасность, но Данелия сыграл на его самолюбии, сказал, что надо было из Москвы брать лётчика.
14. «Зарубежные» сцены снимались в Западном Берлине. Аэропорт в кадре – Berlin Tegel, хотя в то время советские самолёты туда не летали. Съёмочная группа экономила на всём: пилот Аэрофлота в этом кадре (слева) – оператор Анатолий Петрицкий.
14.1. А это сам Георгий Данелия:
15. Министерство кинематографии настаивало на удалении сцены телефонного разговора Валико с Тель-Авивом по политическим причинам. Данелия считал, что в этом эпизоде содержится смысл картины и пошёл на уступку, но только для Московского фестиваля, в то время как в широкий прокат должна была пойти полная версия. Позднее режиссёр выкупил за 150 рублей ту самую единственную фестивальную копию и уничтожил.
16. Впрочем, часть «израильской» истории зритель всё же так и не увидел. По первоначальной задумке Данелии, Валико даёт Исааку из Тель-Авива номер Рубика в Дилижане, тот звонит в Телави кепочнику Кукушу (Ипполит Хвичиа), чтобы тот передал Рубику радостную новость о зелёном крокодиле :) Говорят, что Хвичиа так смешно изобразил разговор Кукуша с Исааком, что на просмотре рабочих материалов зрители падали на пол от смеха.
17. Кажущийся простым и незначительным эпизод «приковывания» вертолёта цепью на самом деле переснимался. В первом варианте племянник Валико Варлаам (Закро Сахвадзе), услышав от деда, что его дядя не вернётся, на глазах у матери совершает это действие. Однако позднее, Зейнаб Боцвадзе, исполнившая роль Като, уговорила Данелию переснять сцену, поскольку любящая сестра не может не предупредить брата об опасности и вообще не может допустить шалость ребёнка, которая может угрожать жизни родного человека. Поэтому в кадре мы видим, что Варлаам приковывает вертолёт, когда мать и дед отвлеклись.
18. Оранжевый цвет КрАЗа свидетельствует о специальной арктической версии самосвала. Как он достался Рубику Хачикяну в жаркий Дилижан – непонятно.
19. Если верить титрам, то в эпизодической роли в фильме снялся Борислав Брондуков. У него действительно была небольшая роль местного жителя, собравшегося в город, нарядившегося по этому случаю в парадные сапоги, ватник и кепку, но Валико снимает его с рейса из-за перевеса. К сожалению, этот эпизод был почти полностью вырезан.
20. Давая свои ожидания от заглавной песни фильма композитору Гия Канчели, Данелия попросил его написать что-то типа «Yesterday» Битлз в исполнении Рэя Чарльза. Так получилась «Чито-гврито».
21. Дублёнка и «Волга» Нугзара Папишвили принадлежат исполнившему роль Арчилу Гомиашвили. Актёр шутил, что Данелия взял его в фильм только из-за этого :)
22. Я не нашёл сведений о затратах на производство фильма. Другая официальная характеристика, годовое количество зрителей, получилась не самой впечатляющей: 24,4 млн. Это где-то в конце четвёртой сотни советских фильмов. Для сравнения, показатели других известных картин Данелии: «Джентльмены удачи» - 65,2 млн, «Афоня» - 62,2 млн. Впрочем, многие другие ставшие классикой фильмы режиссёра тоже сначала не блистали: «Осенний марафон» - 22,3 млн, «Я шагаю по Москве» - 20 млн, «Кин-дза-дза!» - 15 млн.
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