Астрофотограф сделал самый детализированный снимок Солнца

"Я всегда стремлюсь расширить границы возможного с помощью своих работ. В данном случае погодные условия были достаточно благоприятными, чтобы получилась отличная детализация. Думаю, что такие фотографии небесных тел в высоком разрешении поражают воображение людей. Обычно они и не думают смотреть на них. Поэтому это часть моей миссии — вдохновлять всё больше людей смотреть вверх," — рассказал фотограф.