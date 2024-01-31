Астрофотограф сделал самый детализированный снимок Солнца

Сфотографировать Солнце, да ещё и в деталях — крайне сложная задача. Но астрофотограф Эндрю Маккарти с ней справился. У него получилось сделать снимок Солнца с самым высоким разрешением и максимальной детализацией. Получилось 400-мегапиксельное изображение, составленное из более чем 100 000 фотографий.
Этот уникальный снимок Солнца астрофотограф Эндрю Маккарти составил из более чем 100 000 фотографий. По словам фотографа, камера снимала со скоростью около 80 кадров в секунду, и процесс съемки напоминал высокоскоростное видео. Объединила все снимки специальная программа, а фотограф провёл финальное редактирование. В любом случае, создание такого снимка — сложный и трудоёмкий процесс. Ранее Маккарти фотографировал планеты таким же способом, но собрал подобный снимок Солнца впервые.
"Я всегда стремлюсь расширить границы возможного с помощью своих работ. В данном случае погодные условия были достаточно благоприятными, чтобы получилась отличная детализация. Думаю, что такие фотографии небесных тел в высоком разрешении поражают воображение людей. Обычно они и не думают смотреть на них. Поэтому это часть моей миссии — вдохновлять всё больше людей смотреть вверх," — рассказал фотограф.
Для создания снимка понадобилось много оборудования: телескоп AR127, солнечные фильтры, корректор атмосферной дисперсии, специальная камера, и отдельная монтировка Sky-Watcher EQ6-R для наблюдения за Солнцем. Теперь эта фотография считается одним из самых чётких изображений Солнца. На ней видно вспышки, кратеры, огненную рябь и другие детали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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