Выживем ли мы, если на землю упадет астероид?

В атмосферу попало около 15 тысяч квадратных км горных пород, соединения серы и углекислого газа. Начались лесные пожары, что привело к большому выбросу угарного газа и сажи.

Землетрясение было по всей планете. Стометровые волны цунами смыли прибрежные районы. Но сажа стала главной проблемой - она полностью заслонила Солнце. На суше температура воздуха упала на 26°C, а в океане - на 12°C. Глобальная температура на планете снизилась до +2°C.

Практически полное отсутствие света привело к гибели растений и общему уменьшению концентрации кислорода. Так как погибли растения и фитопланктоны, то сначала вымерло много травоядных, а вслед за ними хищники. То есть около 70% видов животных, включая практически всех динозавров и морских гадов.



