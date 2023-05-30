Выживем ли мы, если на землю упадет астероид?

На нашу планету упал астероид диаметром 10 км примерно 65 млн лет назад. Это падение приговорило к смерти динозавров и кардинально поменяло движение земной эволюции. А если астероид рухнет на Землю сейчас?
Тот самый астероид рухнул там, где сейчас находится ударный кратер Чикшулуб (Мексика). Энергия удара составила 100 тератонн в тротиловом эквиваленте. Тепло, образовавшееся в результате этой катастрофы, испарило не только часть астероида, но и часть земной коры, сформировав кратер в 100 км диаметром.
В атмосферу попало около 15 тысяч квадратных км горных пород, соединения серы и углекислого газа. Начались лесные пожары, что привело к большому выбросу угарного газа и сажи.
Землетрясение было по всей планете. Стометровые волны цунами смыли прибрежные районы. Но сажа стала главной проблемой - она полностью заслонила Солнце. На суше температура воздуха упала на 26°C, а в океане - на 12°C. Глобальная температура на планете снизилась до +2°C.
Практически полное отсутствие света привело к гибели растений и общему уменьшению концентрации кислорода. Так как погибли растения и фитопланктоны, то сначала вымерло много травоядных, а вслед за ними хищники. То есть около 70% видов животных, включая практически всех динозавров и морских гадов.
Сегодня технологии могут рассчитать вероятность падения на Землю астероида за несколько месяцев до этого события. Этого достаточно, чтобы часть общества могла спрятаться в "капсулах спасения", где есть запас семян и пропитания. Не исключено, что для предотвращения паники данные о катастрофе будут скрыты. Да, через интернет астрономы-любители могут эту новость распространить, но кто им поверит...
И только за пару до катастрофы люди смогут понять, что им грозит, когда астероид будет виден в небе. За три часа до столкновения астероид будет виден не только днём, но и ночью.
Когда астероид соприкоснётся с поверхностью, те, кто будут находиться в тысячах км от места удара, ощутят подземные толчки. Через несколько часов будет грохот, в два раза превышающий болевой порог. Потом придёт ураган. Цунами, лесные пожары, абсолютная ночная тьма и резкая зима - вот что будет происходить следующие годы. Города и деревни, где будет много людей, скорее всего, просто исчезнут.
От голода и болезней умрёт примерно 90% населения. Но часть популяции сможет выжить и вернуть цивилизацию, когда климат вернётся в норму. Животные и растения снова будут жить на планете.
66 млн лет назад вымерло около двух третей всех видов, но в целом, погибло только 18% сухопутных животных. Реальной катастрофой стало Массовое пермское вымирание, произошедшее 250 млн лет назад. На нашей планете тогда вымерло 73% наземных и 96% водных существ.
Наступит ли апокалипсис?
В NASA сотрудники утверждают, что на Землю ежедневно падают космические объекты - от совсем маленьких песчинок до метеоритов диаметром около метра. В год поверхности Земли достигает примерно 30 небесных тел. Реальные астероиды, способные создать проблемы, диаметром до 20 метров, могут упасть не чаще чем раз в сто лет. Недавний пример - это астероид, упавший на Челябинск в 2013 году.
А вот объекты до 100 метров ударяются о Землю вообще раз в тысячу лет. Последний раз это также произошло в России - Тунгусский метеорит рухнул на землю в 1908 году. Лес был повален на площади 2000 квадратных километров.
Ну а те метеориты, что могут привести к настоящему апокалипсису, падают раз в 100 млн лет. Получается, что у Земли и её жителей есть примерно 30-35 млн лет. Даже если это и случится, то мы этого точно не увидим. Да и кто знает, что там вообще будет с человечеством, потому что уже сейчас у человечества есть актуальные экологические проблемы, которые требуют решения здесь и сейчас.
Источник:
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Все думают про себя и не думают про астероид, что же будет с ним.
-логика п"здец... А что, они падают строго по графику?
Только мне кажется, что после слов "за пару" пропущена какая-то важная информация? Недель, минут... Вроде как это существенно...)
Тунгусский метеорит (вернее даже не метеорит а ледяная комета) не долетел до поверхности Земли, он взорвался на подлете у поверхности, поэтому ни одного его осколка так и не было найдено, взрывной волной повалило деревья. Поэтому называют это Тунгусским явлением.
Вот тут астроном, ученый Владимир Сурдин рассказывает как это возможно было, почему "возможно", потому что дело это происходило в в 1908 году и никто воочию этого не видел.
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"66 млн лет назад вымерло около двух третей всех видов, но в целом, погибло только 18% сухопутных животных."
Автор, ты противоречишь сам себе. И, кстати, вымирали динозавры несколько раз и очень долго - миллионы лет. Это вымирание, скорее всего было не от падения метеоритов, а от изменения климата и эволюции других видов живых организмов.
-Если квадратных, то не выживем.