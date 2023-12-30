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Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской славы и поплатились

Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской славы и поплатились

Автор:
30 декабря 2023 18:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   лезгинка   мемориал   памятник   ставрополье   
7863
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Всем участникам танцев грозит до 5 лет колонии.

Инцидент произошёл 27 декабря в селе Грушевском на Ставрополье. Четверо парней в возрасте от 17 до 20 лет станцевали лезгинку на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", где также расположен Вечный огонь.

Всех участников танцев уже задержали. Против них возбудили уголовное дело по по ч. 4 ст. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Им грозит до 5 лет колонии.


"Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", — сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.


Источник:

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Метки: Видео   задержание   лезгинка   мемориал   памятник   ставрополье   
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81  комментарий
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6k
Alex 7 часов назад
Замочить черножопых
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46k
Игорь Полчаса назад
Господа власть, я хочу чётко знать, что можно, а что нет. На Красной Площади устраивать развлекательные мероприятия можно, а где-то в Мухосранске у мемориала нет? Если нельзя, то везде должно быть нельзя, а если можно, то везде должно быть можно.
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44k
SinigamiRuuk 42 минуты назад
Вот не пойму, нахрена им всё это.
Что то меня не тянет где то допустим в дагестане Калинку-Малинку или Гопака сплясать, к тем боле у каких то культовых сооружений.
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6k
Duckk 2 часа назад
Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской славы и поплатились.
...................................................

Молодых - понятно. Но точно людей???
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6k
Василий 2 часа назад
Вот когда уже главам южных регионов вменять ответственность за этих граждан в УК РФ? А для сотрудников ФМС, причастных - полная мера.
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12k
Сергей 2 часа назад
После отсидки, продолжат лезгинить в родном ауле, надеюсь?
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561
vozmez_die 2 часа назад
Конченые! Кто их родители?
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1k
dm4242 3 часа назад
Надеюсь,теперь понятно,что операция чечевица была необходимой.
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18k
тов.Suhov 3 часа назад
Ну хоть без Бастрыкина обошлись. Уже прогресс.
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790
Серга 3 часа назад
откупятся
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8k
Pravednik84 3 часа назад
Вот когда станцуют под Киевом (ну или хотя бы под селом новохохолвском), вот тогда я ЛИЧНО обещаю хлопать в ладоши в такт, более того, я буду это делать с удовольствием (я ничего плохого в этом танце не вижу и искренне желаю всем танцорам счастья и веселья). А в таком виде глупо и мерзко.
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11k
kaboza 3 часа назад
а в открытый доступ клички макак можно?
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24k
Валерий 3 часа назад
Вот, наверно, родители гордятся ими.
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20k
Shtoppi 4 часа назад
ноги нах_уй переломать этим ушлёпкам в нескольких местах, чтобы остаток своего жалкого существования на распорках передвигались.
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61k
Олег 4 часа назад
почему приматы покидают свой естественный ареал обитания и мигрируют по России? Что им не хватает еды, самок или территории?
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29k
AzuveR 4 часа назад
И опять чуркабесы в студии. Когда уже разрешат официальный отстрел этих животных ?
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2k
Shurovik 4 часа назад
Ставки на "тожероссиян" принимаются?
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10k
Бритва 4 часа назад
вряд ли они имели в виду реабилитацию нацизма, но хоть так.
Будут одежду для бойцов шить.
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21k
иванов дмитрий 4 часа назад
могу ванговать с точностью 99%
извинения на камеру и штраф ( 15 суток как вариант )
как обычно суды отнесутся с пониманием к ним .
к сожалению.
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7k
Progressor 4 часа назад
Нужно не ДО 5 лет, а гарантировано 5 лет. Бесят эти рамки наказаний в УК, специально для тарифов на взятки что ли оставили?
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2k
ЛунныйКотэ 4 часа назад
Это прям на уровне инстинкта, желание сидеть в клетке.
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