Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской славы и поплатились.

Всех участников танцев уже задержали. Против них возбудили уголовное дело по по ч. 4 ст. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Им грозит до 5 лет колонии.

"Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", — сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.