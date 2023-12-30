Четверо молодых людей станцевали лезгинку на мемориале воинской славы и поплатились.

Всем участникам танцев грозит до 5 лет колонии.
Инцидент произошёл 27 декабря в селе Грушевском на Ставрополье. Четверо парней в возрасте от 17 до 20 лет станцевали лезгинку на памятнике "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн", где также расположен Вечный огонь.
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Всех участников танцев уже задержали. Против них возбудили уголовное дело по по ч. 4 ст. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Им грозит до 5 лет колонии.
"Следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками МВД России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", — сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
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Что то меня не тянет где то допустим в дагестане Калинку-Малинку или Гопака сплясать, к тем боле у каких то культовых сооружений.
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Молодых - понятно. Но точно людей???
Будут одежду для бойцов шить.
извинения на камеру и штраф ( 15 суток как вариант )
как обычно суды отнесутся с пониманием к ним .
к сожалению.