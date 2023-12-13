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Священник из Бразилии спасает бездомных собак

Священник из Бразилии спасает бездомных собак

Автор:
13 декабря 2023 21:53
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Добрые дела   Священник   животные   истории   священники   собаки   спасение животных   трогательно   фото   
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Священник Жоан Паулу известен своими добрыми делами по всей Бразилии, и не только. Этот мужчина с большим сердцем сотрудничает с приютами, активно вдохновляет людей помогать бездомным животным и брать животных из приютов, и включает это в свою церковную деятельность. Он даже приводит бездомных собак на службы.

Жоан Паулу — священник из Граваты, Бразилия, который очень любит животных, и всегда рад им помочь. Несколько лет назад мужчина начал сотрудничать с местным приютом, и с тех пор активно вдохновляет людей помогать животным и брать собак из приютов. Спустя время священник также начал сотрудничать с университетами по программам кастрации животных, и о его добрых делах узнали по всему миру.


"Я всегда любил животных. Когда я приехал в город Гравата, ко мне в церковь пришли сотрудники неправительственной организации, которая заботилась о бездомных животных. Они продавали печенье, а на вырученные деньги покупали еду для собак. Я не только купил печенье, но и начал рекламировать организацию в церкви. У них тогда было почти 100 животных, и все они жили в неприспособленном помещении. Я начал разными способами вдохновлять людей взять собаку," - рассказал священник.

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Сам священник взял себе трёх собак, которых он называет своими "детьми". С тех пор Жоан Паулу постоянно помогает местным бездомным животным, и продолжает поддерживать программу кастрации вместе с университетом. Когда мужчину спросили, сколько собак он спас, он скромно ответил:


"Я не спасал их, они спасли меня. Я каждый день убеждаюсь, что животных нам посылает Бог, чтобы сделать нас человечнее и лучше. Спасённые животные не нуждаются ни в чём, кроме любви. Я ни секунды не жалею, что принял эти дары и взял на себя обязательство заботиться о животных до моего последнего вздоха," - говорит Жоан Паулу.

В Бразилии, как и во всём мире, много бездомных животных, и все они нуждаются в любви. По словам священника, спасти бездомное животное или взять из приюта — лучший вариант. Те, кто не может взять собаку себе, он рекомендует "жертвовать корм, предоставлять временный приют, предлагать выгуливать собак и поддерживать тех, кто ухаживает за бездомными животными".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   Добрые дела   Священник   животные   истории   священники   собаки   спасение животных   трогательно   фото   
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16k
GROMOZEKA Час назад
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Евгений Д Полчаса назад
Заявляет что любит животных, а помогает только собакам.
А вот например про кошек или других забыл ???
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Бритва Час назад
"ай, пусти, святоша! пусти меня чёрта окаянного!"
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