Священник из Бразилии спасает бездомных собак

Жоан Паулу — священник из Граваты, Бразилия, который очень любит животных, и всегда рад им помочь. Несколько лет назад мужчина начал сотрудничать с местным приютом, и с тех пор активно вдохновляет людей помогать животным и брать собак из приютов. Спустя время священник также начал сотрудничать с университетами по программам кастрации животных, и о его добрых делах узнали по всему миру.

"Я всегда любил животных. Когда я приехал в город Гравата, ко мне в церковь пришли сотрудники неправительственной организации, которая заботилась о бездомных животных. Они продавали печенье, а на вырученные деньги покупали еду для собак. Я не только купил печенье, но и начал рекламировать организацию в церкви. У них тогда было почти 100 животных, и все они жили в неприспособленном помещении. Я начал разными способами вдохновлять людей взять собаку," - рассказал священник.