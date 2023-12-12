Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники

Заботливая девушка выходила котёнка, и вскоре он превратился в здорового, активного и ласкового красавца. Изначально она планировала подыскать для него семью, когда он выздоровеет — но после всего, что они прошли вместе, Мерием не смогла отпустить Рико. Она решила, что это — судьба, и оставила его в своей ветклинике, чтобы проводить всё время рядом с ним. Сам Рико очень ответственно к этому отнёсся — и с первого дня буквально стал "сотрудником" клиники.