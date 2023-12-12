Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники

Маленького котёнка по кличке Рико подобрали на улице в ужасном состоянии. Добрая девушка-ветеринар решила помочь ему, и поставила на лапки. Котёнок подрос, поправился, и решил что его миссия — тоже помогать животным.
История Рико началась, когда ветеринар из Марокко по имени Мерием Имрани одним утром заметила его на улице. Несчастный малыш дрожал и выглядел плохо, поэтому девушка сразу решила помочь ему. Хотя раньше котёнок не знал человеческой заботы и любви, она была очень ему нужна. Мерием начала ухаживать за котёнком и восстанавливать его здоровье.
Заботливая девушка выходила котёнка, и вскоре он превратился в здорового, активного и ласкового красавца. Изначально она планировала подыскать для него семью, когда он выздоровеет — но после всего, что они прошли вместе, Мерием не смогла отпустить Рико. Она решила, что это — судьба, и оставила его в своей ветклинике, чтобы проводить всё время рядом с ним. Сам Рико очень ответственно к этому отнёсся — и с первого дня буквально стал "сотрудником" клиники.
Он присоединился к хозяйке в её миссии помогать животным. Каждый раз, когда в клинику приносили собаку или кошку, которые очень волновались, Рико тут же бежал их успокаивать. Он с ними знакомился, и давал понять, что они в безопасности — и бояться здесь нечего. При этом, несмотря на стереотипы о вражде кошек и собак, Рико помогает всем, и в том числе собачкам.
Недавно в клинику принесли крохотного рыжего котёнка в печальном состоянии. Другие врачи хотели его усыпить, но Мерием решила его спасти, несмотря ни на что. На ранних стадиях лечения Рико приходил к нему, чтобы утешить, облизать и успокоить. Пока крохе делали капельницу, Рико был рядом и обнимал его. Сам малыш тоже боролся за жизнь, и ему чудом удалось выжить.
Рико успокаивает малыша, пока ему ставят капельницу:
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка 22 года дружит с африканской черепахой
- 10 самых необычных завещаний в истории
- "Я родилась в начале 90-х": девушка рассказала о жизни в коммунальной квартире
- Вера
- "Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню