Ветеринары вытащили из горла овчарки мячик

На морду Кайзера поместили специальный кляп, и к счастью, мячик достаточно быстро вытащили. Для этого ветеринар нащупала мяч руками снаружи, и "вытолкнула" его из горла собаки. Вся команда вздохнула с облегчением по завершении операции. Ветеринары, тем временем, предупреждают владельцев собак о потенциально смертельной опасности, которую могут представлять мячи. Подбирайте мяч такого размера, чтобы собака не смогла его проглотить, и наблюдайте за тем, как ваша собака играет с мячом. Если мяч все-таки застрял в горле, то не пытайтесь его вытащить - а сразу покажите собаку ветеринару.