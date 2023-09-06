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Ветеринары вытащили из горла овчарки мячик

Ветеринары вытащили из горла овчарки мячик

Автор:
06 сентября 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   ветеринары   домашние животные   животные   истории   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Иногда нашим любимым питомцам как никогда нужна помощь человека. Этот пёс случайно проглотил мячик во время игры, и оказался на волоске от смерти. Мяч застрял в горле бедняги, и он задыхался.

Жительница Шотландии по имени Сюзанна Маккензи как обычно выгуливала своего пса по кличке Кайзер, немецкую овчарку. Во время прогулки пёс играл с небольшим красным мячиком, и внезапно случайно проглотил его. Хозяйка в панике отвезла питомца в ближайшую ветклинику.



Оказалось, бедняга мог умереть. Кайзер начал задыхаться, так как мяч застрял у него прямо в горле. Ветеринары в срочном порядке ввели ему седативный препарат, и начали операцию.


"Мы играли на траве, как вдруг мячик неудачно отскочил и попал ему прямо в горло. Сначала я попыталась вытащить его, но мяч был слишком глубоко. Он задыхался и хватал ртом воздух, а на полпути к ветеринару его дыхание превратилось в ужасный хрип. Это было очень страшно," - рассказала хозяйка.

На морду Кайзера поместили специальный кляп, и к счастью, мячик достаточно быстро вытащили. Для этого ветеринар нащупала мяч руками снаружи, и "вытолкнула" его из горла собаки. Вся команда вздохнула с облегчением по завершении операции. Ветеринары, тем временем, предупреждают владельцев собак о потенциально смертельной опасности, которую могут представлять мячи. Подбирайте мяч такого размера, чтобы собака не смогла его проглотить, и наблюдайте за тем, как ваша собака играет с мячом. Если мяч все-таки застрял в горле, то не пытайтесь его вытащить - а сразу покажите собаку ветеринару.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Питомцы   ветеринары   домашние животные   животные   истории   собака   собаки   спасение животных   фото   
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АнтонПолднев 2 часа назад
Если мяч все-таки застрял в горле, то не пытайтесь его вытащить - а сразу покажите собаку ветеринару.(с)
Это очень дельный совет. Когда вет. клиника в каждом доме. У меня ветеринар может быть где угодно, потому что их двое на 3 района, а ближайшая клиника в 120км. Не дай бог такое случится, конечно сразу покажу.
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