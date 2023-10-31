22 трогательных фото собак, которые преобразились после спасения

Чилиец Дэвид Фернандес спасает бездомных собак на улицах Сантьяго. Этот мужчина с добрым сердцем помогает собакам восстановиться и снова довериться людям — и на трансформации его подопечных невозможно смотреть без эмоций. Условия жизни бездомных животных в Чили крайне плохи, и только благодаря таким людям, как Дэвид, они получают ещё один шанс на жизнь. Взгляните на несколько фотографий собак до и после спасения — и пусть они вселят в вас лучик надежды.