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22 трогательных фото собак, которые преобразились после спасения

22 трогательных фото собак, которые преобразились после спасения

Автор:
31 октября 2023 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   бездомные псы   до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   
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Чилиец Дэвид Фернандес спасает бездомных собак на улицах Сантьяго. Этот мужчина с добрым сердцем помогает собакам восстановиться и снова довериться людям — и на трансформации его подопечных невозможно смотреть без эмоций. Условия жизни бездомных животных в Чили крайне плохи, и только благодаря таким людям, как Дэвид, они получают ещё один шанс на жизнь. Взгляните на несколько фотографий собак до и после спасения — и пусть они вселят в вас лучик надежды.

"На спасение собак меня сподвигла ужасная ситуация с бездомными животными в Чили. Отказаться от животного — здесь практически норма, а на улицах собаки обитают в кошмарных условиях. Сантьяго — эпицентр жестокого обращения с животными, отражающий низкий уровень развития страны и отсутствие ответственности за живое существо. Власти должны принять меры: ввести систематическую стерилизацию, содействовать поиску хозяев, запустить образовательные программы, которые научат владельцев брать ответственность за питомцев," - говорит Дэвид.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   бездомные псы   до и после   домашние животные   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   
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