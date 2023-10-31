22 трогательных фото собак, которые преобразились после спасения

Чилиец Дэвид Фернандес спасает бездомных собак на улицах Сантьяго. Этот мужчина с добрым сердцем помогает собакам восстановиться и снова довериться людям — и на трансформации его подопечных невозможно смотреть без эмоций. Условия жизни бездомных животных в Чили крайне плохи, и только благодаря таким людям, как Дэвид, они получают ещё один шанс на жизнь. Взгляните на несколько фотографий собак до и после спасения — и пусть они вселят в вас лучик надежды.
"На спасение собак меня сподвигла ужасная ситуация с бездомными животными в Чили. Отказаться от животного — здесь практически норма, а на улицах собаки обитают в кошмарных условиях. Сантьяго — эпицентр жестокого обращения с животными, отражающий низкий уровень развития страны и отсутствие ответственности за живое существо. Власти должны принять меры: ввести систематическую стерилизацию, содействовать поиску хозяев, запустить образовательные программы, которые научат владельцев брать ответственность за питомцев," - говорит Дэвид.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Мать закрыла в ванной и сказала ждать отца": детские шалости и реакции родителей
- Отец накачивал препаратами, а мать вызывала копов: в продажу поступила книга Бритни Спирс
- О чём говорят девушки: женские секреты на форумах
- "Не дали облизать унитаз и ёршик:" молодые родители рассказывают, почему их ребёнок плакал сегодня
- Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют