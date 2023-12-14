Как снимали фильм "Кошмар на улице Вязов"

"Кошмар на улице Вязов" - одна из самых популярных хоррор-франшиз прошлого века. Предлагаю вам узнать несколько интересных фактов о первом фильме и посмотреть на кадры со съемок. Возможно, вы узнаете для себя что-нибудь новенькое.
1. Создатель фильма Уэс Крэйвен сказал, что образ и имя Фредди Крюгера появились неслучайно. Образ персонажа был позаимствован у обезображенного бездомного, которого Уэс испугался будучи маленьким мальчиком. Что касается имени, то именно так звали хулигана, который доставал Крэйвена в детстве.
2. Долгое время ходила байка (да и сейчас ходит), что когда пришла пора снимать Крюгера, выяснилось, что костюм маньяка (плащ) просто не подвезли. И тут режиссеру на глаза попался оператор в жутко красно-зеленом свитере. Недолго думая, Крэйвен велел снять жуткий свитер с оператора и надеть его на Роберта Инглунда, который играл Крюгера.
А по словам самого оператора, этот свитер связала ему его девушка, и на самом деле он ему самому не нравился. Хорошая история, но жалко, что вранье, тем более, что изначально Фредди должен был носить свитер в красно-желтой расцветке.
На самом же деле, как признавался сам Крэйвен, в свое время он прочитал, что сочетание красного и зеленого цветов является трудным для восприятия. Именно поэтому Крэйвен стал надеть на Крюгера свитер в такой расцветке, так как считал, что одежда в таких цветах, надетая на маньяка, вызовет у зрителей дискомфорт.
И кстати, если вы обратили внимание, то в первой части на свитере Фредди не было полосок на рукавах. А в последующих частях полоски на рукавах уже присутствовали.
3. Ножи, прикрепленные к перчатке Крюгера, это ножи не для нарезки мяса, а для нарезки помидоров, так как они имеют более изогнутую форму. Конкретно для фильмов были использованы ножи модели "Case xx-p210"
4. Чтобы не заснуть, Нэнси смотрит фильм "Зловещие мертвецы" (1981). Но если присмотреться, то можно увидеть, что это не сам фильм, а всего лишь его трейлер.
Но самое интересное, что и в фильме "Зловещие мертвецы 2" также можно было увидеть отсылку на фильм "Кошмар на улице Вязов". Я имею в виду висящую на стене перчатку с ножами в одной из сцен.
5. Изначально Фредди Крюгер задумывался как молчаливый маньяк типа Джейсона Вурхиза ("Пятница 13") и Майкла Майерса ("Хэллоуин"). Но в итоге Уэс Крейвен решил, что его маньяк должен не только быть разговорчивым, но и еще отмачивать различные "черные" шуточки и даже материться.
Именно поэтому на роль Крюгера требовался настоящий актер, а не каскадер, как это было в вышеупомянутых фильмах.
6. Помните сцену, когда Нэнси, убегая от Фредди во сне по лестнице, вступает в какую-то вязкую субстанцию. По словам режиссера это было тесто из овсяной муки, тогда как кинооператор Жак Экин сказал, что это было густое тесто для блинов.
7. В одном из эпизодов главная героиня Нэнси смотрит на себя в зеркало и говорит, что выглядит на 20 лет. Занятно, что самой актрисе Хизер Лэнгенкэмп на момент съемок было как раз 20 лет.
8. Чтобы изобразить длинные руки Крюгера во сне Тины, члены съемочной группы расположились на крышах разных домов, а затем тянули за лески, которые были подведены к рукавам Роберта Инглунда. Сцена специально снималась в полном мраке, чтобы не был виден реквизит.
9. Несмотря на то, что Фредди Крюгер является центральным персонажем картины, его экранное время составляет менее 10 минут от общего хронометража. Но в последующих частях ему было отведено уже гораздо больше времени.
10. По изначальной задумке у Нэнси и ее друзей были старшие братья и сестры, но всех их убил Фредди Крюгер. Об этом говорит мать Нэнси в одной из сцен. Правда по итогу данная сцена была вырезана из финальной версии фильма.
Сам же Крейвен был расстроен, что эту сцену решили вырезать, так как она раскрывала истинные мотивы самосуда над Фредди Крюгером.
Также, в сценарии было написано, что Фредди не умер сразу, а выбежал из здания подожжённый с криком о мести, после чего Мардж (мать Нэнси) всадила в него пулю.
11. Довольно интересно была отснята сцена в ванной, когда Фредди пытался утащить Нэнси под воду. Сама по себе ванна не имела дна, а под ней был расположен отдельный резервуар с водой. В резервуаре сидел мастер по спецэффектам Джим Дойл. И именно его руку мы видим в данной сцене. Да и вообще, именно Джим Дойл предложил снять эту сцену, ведь ее не было в изначальном сценарии.
Чтобы Нэнси не свалилась под воду, ее положили на небольшие доски-распорки и попросили упереться ногами в стенки ванной. Когда пришло время, распорки убирали и Нэнси погружалась под воду.
А вот подводные съемки происходили уже отдельно в бассейне самого Джима Дойла. Причем, здесь вместо Хизер Лэнгенкэмп участвовала ее дублерша Кристина Джонсон, которая на момент съемок являлась девушкой Джима Дойла.
12. На грим Фредди Крюгера уходило примерно по 3-3,5 часа в день. Лично я всегда поражался, как туго приходилось актерам, которые просто сидят в кресле, пока их гримируют по несколько часов. Зато Роберт Инглунд испытывал нереальное удовольствие, когда после окончания съемок нужно было снимать грим. По его словам он просто обожал сдирать со своего лица маску Крюгера.
Кстати, изначально планировалось, что грим Фредди будет еще более сложным, так как режиссер хотел, чтобы у Фредди отсутствовала часть щеки, через которую виднелись зубы. Но в итоге все сошлись на том, что это довольно сложно сделать, и от данной идеи решено было отказаться.
13. Смерть Глена снималась в специально построенной вращающейся комнате комнате. Все предметы мебели были приклеены к потолку, а уже затем из кровати выливали искусственную кровь. Ну а затем, как не трудно догадаться, кадр просто перевернули, из-за чего получилась иллюзия, будто кровь фонтанирует вверх.
В таком же стиле снимали и смерть Тины, когда она ползала по потолку. Но для этого специально подготовленную комнату (большой куб) уже приходилось вращать. И так как бюджет был ограниченным, то денег на автоматизированный вращающийся механизм уже не было, поэтому комнату приходилось вертеть вручную.
Во время съемок оператор и режиссер находились внутри комнаты. Для того, чтобы съемка прошла удачно, им пришлось вертеться вместе с комнатой, сидя на автомобильных сидениях и пристегнутыми ремнями безопасности.
14. Джонни Депп не планировал сниматься в этом фильме. Он пришел на пробы просто за компанию со своим другом Джеки Эрлом Хейли. Но когда режиссер увидел молодого человека, то попросил прочитать его текст Глена. И ему настолько это понравилось, что он предложил молодому Джонни Деппу сыграть Глена. Так и началась карьера известного актера.
15. Крейвен не случайно выбрал перчатку с ножами в качестве оружия Фредди. Он долго изучал страхи людей и выяснил для себя, что зубы и когти являются самыми большими первобытными страхами. Таким образом он воплотил когти в виде такой перчатки с ножами.
16. В финальной сцене, крыша в расцветках свитера Фредди накрывает автомобиль, ребята кричали по настоящему. То есть все эмоции, показанные в данной сцене, это не актерская игра. Дело в том, что крыша действительно должна была накрыть автомобиль по сюжету, но произойти это должно было несколько позже. И как раз из-за того, что крыша закрылась слишком рано, ребята и испугались. Режиссеру настолько понравилась такая реакция, что он решил оставить эту сцену.
17. Сцена с убийством Глена была довольно напряженной, так как искусственная кровь не только вылилась на потолок, но и еще залила оборудование, из-за чего одного из членов съемочной группы, который управлял механизмом, шарахнуло током. Плюс ко всему часть "крови" ушла за пределы комнаты и обрызгала нескольких членов съемочной группы. По словам Уэса Крейвена съемка данной сцены была похожа на адское колесо обозрения.
Кстати, кровь в этой сцене была не той же самой, что и кровь в остальных сценах. Во-первых, использование такого количества искусственной крови влетело бы студии в копеечку, а во-вторых искусственная кровь была слишком уж густой для этой сцены. Тогда создатели пришли к выводу, что в денной сцене целесообразно будет использовать воду, подкрашенную красным пищевым красителем.
Создатели чуть ли не молили Бога, чтобы сцену удалось снять с первого дубля, так как иначе бы все декорации пришлось бы менять, ведь искусственная кровь практически не отмывалась. Но несмотря на все трудности, сцену все же оставили, ссылаясь на то, что это все сон, поэтому здесь даже кровь может литься немного под углом.
18. В сцене с потолком, где проявлялся силуэт Крюгера, был использован спандекс, на который налегал сам Крюгер. Только в данной сцене роль Крюгера исполнил не Роберт Инглунд, а всё тот же мастер по спецэффектам Джим Дойл.
19. Сцена с проходом Фредди Крюгера сквозь прутья решетки снималась с помощью метода оптического ротоскопирования. В начале отдеьно снималась камера, а затем также отдельно Крюгер (Инглунд) просто проходил на фоне синего экрана. Затем художник-ротоскопист просто соединил эти два кадра, убрал синий фон, а затем кадр за кадром стирал решетку в нужных местах.
20. Сцена удушения Рода в камере снималось наоборот. То есть, простыня уже обвивала его шею к моменту начала съемок, после чего ее аккуратно разматывали. Ну а затем сцену просто пустили задом наперед.
21. В моменте где Тина бежала от Фредди и никак не могла продвинуться вперед, была использована беговая дорожка.
22. В сцене, где Фредди горел, роль маньяка исполнял каскадер, одетый в специальный огнеупорный костюм. После съемок сцены члены съемочной группы тушили горящего каскадера. Даже исполнительница главной роли Хизер Лэнгенкэмп подбежала с огнетушителем.
В другой сцене с горящим Фредди каскадер решил сымпровизировать и специально упал с лестницы, хотя этого в сценарии не было. В итоге за эту сцену каскадер получил приз за "Лучший трюк года".
23. Фильм "Кошмар на улице Вязов" мог и не выйти. Дело в том, что у студии был весьма скромный бюджет, а именно 700 тысяч долларов. Продюсеры искали деньги где только можно, так как мало того, что фильм был еще не снят, так еще и нечем было платить членам съемочной группы. И это с учетом того, что в картину были вложены и личные средства продюсера Роберта Шея.
Чтобы закрыть долги и продолжить съемки, линейный продюсер Джон Берроуз снял деньги со своей кредитной карты. Это был очень рискованный шаг, так как в случае провала он просто мог бы стать чуть ли ни бомжом.
В итоге кое-как удалось отснять фильм, затратив на это дело 1,8 миллионов долларов, а сам фильм заработал в прокате 2,5 миллионов долларов, что конечно же стало успехом.
24. В первой части фильма было решено не упоминать название города, чтобы зритель мог ассоциировать условную улицу Вязов со своим районом. Но уже в сиквеле решено было указать, что действия фильма разворачиваются в городе Спрингвуд, который находится где-то в штате Огайо. Но сами же съемки фильма проходили в Лос-Анджелесе.
25. Сцена падения Нэнси со сторого этажа на улицу должна была быть более продолжитеьной. То есть, героиня должна была падать дольше и какбы висеть в воздухе. Для этого актрису снимали на синем фоне, а она при этом дергала своими руками. Но в итоге эта сцена так и не вошла в фильм.
Вообще, из фильма было вырезано много сцен, в том числе и диалог между отцами Нэнси и Глена. В этой сцене отец Глена говорит отцу Нэнси, что его сына убил Крюгер, так как он мстит за его смерть. Но и от этой сцены решено было отказаться.
Источник:
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