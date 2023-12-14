Как снимали фильм "Кошмар на улице Вязов"

4. Чтобы не заснуть, Нэнси смотрит фильм "Зловещие мертвецы" (1981). Но если присмотреться, то можно увидеть, что это не сам фильм, а всего лишь его трейлер.

Но самое интересное, что и в фильме "Зловещие мертвецы 2" также можно было увидеть отсылку на фильм "Кошмар на улице Вязов". Я имею в виду висящую на стене перчатку с ножами в одной из сцен.