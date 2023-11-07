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Несколько ярких отличий фильмов "Властелин колец" от книги

Несколько ярких отличий фильмов "Властелин колец" от книги

Автор:
07 ноября 2023 07:23
Сообщество : Кино
Метки: властелин колец   интересно   кино   книга   отличия   факты   фильм   
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Режиссер Питер Джексон старался точно передать сюжет книги «Властелин колец», однако некоторые моменты он всё же упустил или изменил. Итак, какие же отличия существуют между книгами и фильмами из трилогии "Властелин колец"?

Как известно, редко когда фильм, снятый по книге, в точности следует первоисточнику. Чаще всего книга служит лишь основой, а экранизацию снимают по ее мотивам. Именно поэтому, нельзя считать книгу и фильм чем-то единым. Фильм - это отдельное произведение со своими сюжетными поворотами, и никто не обязан читать первоисточник прежде чем посмотреть сам фильм. Тем не менее автор рассказал о ярких отличиях фильма "Властелин колец" Питера Джексона от первоисточника Джона Толкиена.

Том Бомбадилл и мечи хоббитов

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Так как первоисточник был весьма увесистым, то конечно же многими сценами из книги пришлось пожертвовать, дабы уместиться в хронометраж. Так, например, для фильма не стали снимать довольно важную сцену про забавного бородача Тома Бомбадилла.

По книге некий Том Бомбадилл (хозяин старого леса) спасает хоббитов по дороге в Бри, после чего они получают свои короткие мечи, которые на деле являются кинжалами. Несмотря на свою забавную внешность, Том Бомбадилл обладает огромным могуществом, а также иммунитетом к кольцу всевластия. Это единственный персонаж, который не исчезает при надевании кольца всевластия. Более того, когда Том надевает кольцо, то невидимым становится не он, а сам аксесуар.

В фильме же данный персонаж напрочь отсутствует, а мечи хоббитам раздает Арагорн уже в Бри.

Когда герои отправились в путешествие?

Все мы помним, что Фродо вместе с Сэмом отправились в свое путешествие сразу же после 111-го юбилея Бильбо Бэггинса. А вот в книге герои отправились в свою долгий путь лишь спустя 17 лет после юбилея. Нехилый такой разброс во времени получился.

Сэм - прислуга, а не друг

С самого начала фильма Фродо и Сэм по сути являются друзьями, несмотря на то, что Сэм всего лишь садовник. Поэтому и с самого начала их путешествия они разговаривают по приятельски, хоть Сэм и соблюдает субординацию.

Что касается книги, то Сэм по сути был прислугой, поэтому и отношение Фродо к нему было соответствующее. Гендальф отправил Сэма вместе с Фродо в наказание за то, что тот подслушивал разговор. И довольно долгое время Сэм просто плелся за Фродо, и они даже не разговаривали. А их дружеские отношения зародились уже гораздо позже.

Смерть Боромира и Урук-Хай

Помните ту эпичную сцену, как Боромир защищал хоббитов от орков ценой своей жизни, но в итоге был утыкан стрелами Урук-Хая? Очень мощная и классная сцена, но в книге подобных ярких сцен не было. Не было никакого Урук-Хая, как и не было эпичной битвы Боромира с орками. Арагорн, Гимли и Леголас просто находят труп Боромира в начале второй книги. Но я искренне рад, что такая сцена все же была в фильме. Она действительно очень яркая и важная.

Эльф Глорфиндел

Как вы помните, именно дочь Роланда по имени Арвен берет раненого моргульским клинком Фродо и на всех парах мчит с ним в Ривенделл. А чтобы сбросить хвост в виде назгулов, она читает заклинание, которое вызывает мощное цунами, сметающее преследователей.

В книге же Арвен в этом моменте и близко не было. Все это легло на плечи эльфа Глорфиндела, которого в фильме не было вообще.

Смерть Сарумана

В прокатной версии фильма нам вообще не показали смерть одного из главных антагонистов - Сарумана. Его смерть мы могли увидеть лишь в режиссерской версии второй части фильма. Если вы ее смотрели, то помните, что Сарумана предательски заколол Грима.

Да, по книге также именно Грима убил Сарумана, но произошло это уже гораздо позже. Когда Саурон был повержен, герои вернулись в оскверненный Шир, где им приходилось спасать родную землю от колдуна. А в фильме оскверненный Шир и вовсе не был показан.

Радагаст Бурый

В фильме "Властелин колец" было показано всего два мага - Гендальф Серый и Саруман Белый, но в книге присутствовал еще один маг - Радагаст Бурый. Этот слегка поехавший старик жил в лесу. Тем не менее, в фильме "Хоббит" зрителям все же показали Бурого мага во всей красе. Но в принципе это и неудивительно. Всё таки книгу "Властелин колец" нужно было сокращать, тогда как тоненькую книгу "Хоббит" наоборот растягивали, добавляя много отсебятины.

Мория

В фильме "Властелин колец: Братство кольца" Гимли был шокирован тем, что случилось с Морией. Также, он не смог сдержать эмоций, когда узнал, что Баллин мертв.

В книге же Гимли прекрасно знал, что Мория уже давно заброшена, и что Баллина уже скорее всего нет в живых. Поэтому всё увиденное не стало для него сюрпризом.

Также, по книге Пипин специально бросил ведро в колодец, чтобы проверить глубину, а вот в фильме это был незапланированный и весьма неуклюжий поступок, после чего героям пришлось резко убегать, отбиваясь от орков и Тролля. И да, в книге орки с пещерным троллем напали лишь на следующий день после того как Пипин бросил ведро.

Смерть Голлума

В конце третьей части фильма, когда Голум отобрал кольцо у Фродо, последний напал на него, чтобы вернуть свою прелесть. После этого Фродо сталкивает Голума вниз.

В книге же Фродо не сталкивает одержимого Смеагола со скалы. Радостны Голум падает туда сам, вытанцовывая на краю пропасти. Но это выгладело бы не так эпично, поэтому сцену немного доработали, и правильно сделали.

Конечно, подобных отличий было еще очень много, но автор решил выделить лишь те, которые посчитал наиболее яркими и важными. Добавляйте свои варианты в комментарии

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Метки: властелин колец   интересно   кино   книга   отличия   факты   фильм   
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6  комментариев
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32k
Юрий Час назад
Гэндальф говорил - "И если смертный часто надевает Кольцо, чтоб стать невидимкой, то он тает – или, как говорят Мудрые, развоплощается."
Невидимками делаются только смертные. На эльфов, магов, Саурона кольцо так не действует.
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33k
Slonyash 2 минуты назад
Там еще несколько отличий. Например Око Саурона в фильме показано каким то прожектором на вершине башни, но в книге оно не материальное. Просто Саурон был настолько великим магом, что мог видеть то, к чему он обращал свои мысли. И чувствовали это весьма немногие, например Фродо.

Хотя, к слову, как еще можно показать это в фильме?
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33k
Slonyash 5 минут назад
"Гимли и Леголас просто находят труп Боромира в начале второй книги."

А как же?

Арагорн опустился возле него на колени. Боромир приоткрыл глаза, силясь заговорить. И наконец сказал:
Я хотел отобрать Кольцо у Фродо. Я виноват. Но я расплатился.
Он обвел взглядом груду мертвецов: их было тридцать с лишним.
Невысокликов… я не уберег. Но их не убили… только связали. Веки его смежились, и он тяжело промолвил: Прощай, Арагорн! Иди в Минас-Тирит, спасай наших людей. А я… меня победили.
Нет! воскликнул Арагорн, взяв его за руку и целуя холодеющий лоб. Ты победил. И велика твоя победа. Покойся с миром! Минас-Тирит выстоит.
И Боромир, превозмогая смерть, улыбнулся.
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29k
Е-Лена 55 минут назад
Думаю, как раз сцену смерти Горлума (так это имя было написано в книге, которую я читала) напрасно изменили в фильме. "Эпичность" вытеснила смысл...
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26k
Влад Час назад
Так и не прочитал, невероятно растянутая муть.
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197
Darkwing Duck Влад 24 минуты назад
Невероятно увлекательная книга. Жалко даже было последние страницы дочитывать, хотелось ещё. И это при том, что я не фанат, а просто читатель.
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