Несколько ярких отличий фильмов "Властелин колец" от книги

По книге некий Том Бомбадилл (хозяин старого леса) спасает хоббитов по дороге в Бри, после чего они получают свои короткие мечи, которые на деле являются кинжалами. Несмотря на свою забавную внешность, Том Бомбадилл обладает огромным могуществом, а также иммунитетом к кольцу всевластия. Это единственный персонаж, который не исчезает при надевании кольца всевластия. Более того, когда Том надевает кольцо, то невидимым становится не он, а сам аксесуар.

В фильме же данный персонаж напрочь отсутствует, а мечи хоббитам раздает Арагорн уже в Бри.

Когда герои отправились в путешествие?

Все мы помним, что Фродо вместе с Сэмом отправились в свое путешествие сразу же после 111-го юбилея Бильбо Бэггинса. А вот в книге герои отправились в свою долгий путь лишь спустя 17 лет после юбилея. Нехилый такой разброс во времени получился.

Сэм - прислуга, а не друг