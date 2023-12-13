10 бункеров и сооружений на случай апокалипсиса

Многие подумывают о том, что было бы неплохо пережить апокалипсис не просто в бункере, а вдали от Земли — в космосе. Компании SpaceX и Blue Origin уже давно ведут борьбу за право владеть небом. У Илона Маска есть план по колонизации Марса, а Джефф Безос надеется запустить космические полёты для миллиардеров. В космосе нет риска ядерного взрыва, потопа или зомби-апокалипсиса. Изначально Илон Маск скромно оценивал стоимость билета на Марс в 100-500 тысяч долларов, однако, предполагаемая цена гораздо больше — это миллионы или даже миллиарды долларов.