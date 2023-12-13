10 бункеров и сооружений на случай апокалипсиса

Неизвестно, когда наступит этот пресловутый конец света, но некоторые люди — а особенно миллиардеры, — уже к нему готовы. Посмотрим на десять бункеров и сооружений со всего мира, которые предназначены для выживания во время апокалипсиса или других бедствий. Некоторые из них уже выкуплены, а другие пока ещё не приобрели.
Первый бункер для богатых - "Оппидум" (Oppidum) площадью 30 000 квадратных метров, который находится в горах Чехии. В нём есть подземный сад, спа-салон, бассейн, кинотеатр, библиотека и другие развлечения. Жилая площадь самого особняка составляет 7 200 квадратных метров. Войти в комплекс можно лишь через подземный туннель, который расположен за взрывозащищённой дверью. На территории работает круглосуточная вооружённая охрана.
Это поместье - для тех, кто во время апокалипсиса предпочитает поиграть в гольф. Местечко Трайдент-Лейкс находится в американском городе Ектор в Техасе. Это целый подземный посёлок, включающий отель, поля для гольфа и поло, а также 600 мест под строящиеся кондоминиумы. Также предусмотрены подземные бункеры, вооружённая охрана и даже хранилище ДНК, если вдруг посетители захотят сохранить "частичку себя".
Europa One считается самым большим и безопасным подземным бункером в мире, а также одним из самых роскошных. Его сделали на базе военного советского бункера в Ротенштайне, Германия. Убежище способно выдержать ядерные взрывы, биологические и химические атаки, землетрясения — и даже уцелеть, если на него упадёт самолет с неба. Стоимость одной квартиры в бункере — 5 миллионов долларов.
Этот бункер построен в корпусе старой ракетной шахты Atlas 60-х годов. Он находится в центре Канзаса, США, и снаружи окружён зелёными лужайками и выглядит довольно неприметно. За 8-тонными стальными дверями и ниже — целый жилой комплекс. Наверху располагаются общественные помещения, парк для домашних животных, игровые автоматы, бассейн и стена для скалолазания. Далее находятся медицинские и технические кабинеты, а ниже — жилые помещения. В самом низу расположены кинотеатр и бар.
Этот бункер-дом площадью 1394 квадратных метра находится в Лас-Вегасе, США. Здесь есть регулируемое освещение, потолок с мерцающими звёздами, танцпол (ведь это Вегас!), две джакузи, сауна, бар и даже зона барбекю. Домик даже фигурировал в фильмах Netflix. Его можно приобрести всего-то за 18 миллионов долларов — и спокойно скоротать в нём конец света.
Раньше на месте этого бункера в городке Мистли, графство Эссекс, Великобритания, находился ядерный бункер на случай взрыва. Недавно помещение площадью 929 квадратных метров полностью переделали. Его превратили в три роскошные квартиры, и вскоре продали заинтересованным лицам. В них нет каких-то роскошных удобств типа поля для гольфа или сауны, но зато каждая квартира оснащена современной кухней и ванными комнатами из итальянского мрамора.
Домик "The Safe House" в индустриальном стиле, построенный в Варшаве (Польша), не выдержит ядерного взрыва, но зато в нём будет безопасно во время зомби-апокалипсиса. По словам главного архитектора Роберта Конецни, это первый в мире дом, защищённый от зомби. Дом имеет раздвижные внешние стены, алюминиевые ворота и раздвижной мост, ведущий на террасу на крыше: всё это управляется со специального пульта.
Dogen City — задумка японской компании N-Ark, пока что не воплощённая в жизнь. Это сооружение, рассчитанное на проживание до 40 тысяч человек, представляет собой плавучий город, защищённый от угрозы повышения уровня моря из-за глобального потепления. Жители смогут отправляться на пробежку по большому внешнему кольцу оазиса, а также регулярно проходить медицинское обследование прямо на месте. Построить Dogen City планируют до 2030 года.
Многие подумывают о том, что было бы неплохо пережить апокалипсис не просто в бункере, а вдали от Земли — в космосе. Компании SpaceX и Blue Origin уже давно ведут борьбу за право владеть небом. У Илона Маска есть план по колонизации Марса, а Джефф Безос надеется запустить космические полёты для миллиардеров. В космосе нет риска ядерного взрыва, потопа или зомби-апокалипсиса. Изначально Илон Маск скромно оценивал стоимость билета на Марс в 100-500 тысяч долларов, однако, предполагаемая цена гораздо больше — это миллионы или даже миллиарды долларов.
Американская компания Rising S Bunkers производит бункеры, которые построить на заказ и доставить в нужное вам место. Цены на бункеры варьируются от 49 000 долларов за простой вариант, до почти 10 миллионов долларов (установка и доставка не включены). "Аристократ" — их самый известный подземный комплекс. Он рассчитан на размещение 50 человек, и включает системы фильтрации воздуха, морозильные камеры, тренажёрный зал, сауны, бассейны, тир и боулинг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания
- 25 любопытных кадров, которыми поделились в сети
- 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети
- 17 людей, которым несказанно повезло
- 10 необычных синдромов, которые возникают только у нас в голове