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10 бункеров и сооружений на случай апокалипсиса

10 бункеров и сооружений на случай апокалипсиса

Автор:
13 декабря 2023 21:13
Сообщество : Факты
Метки: Разное   бомбоубежище   бункер   бункеры   зомби-апокалипсис   интересное   конец света   личное бомбоубежище   подборка   
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Неизвестно, когда наступит этот пресловутый конец света, но некоторые люди — а особенно миллиардеры, — уже к нему готовы. Посмотрим на десять бункеров и сооружений со всего мира, которые предназначены для выживания во время апокалипсиса или других бедствий. Некоторые из них уже выкуплены, а другие пока ещё не приобрели.

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Первый бункер для богатых - "Оппидум" (Oppidum) площадью 30 000 квадратных метров, который находится в горах Чехии. В нём есть подземный сад, спа-салон, бассейн, кинотеатр, библиотека и другие развлечения. Жилая площадь самого особняка составляет 7 200 квадратных метров. Войти в комплекс можно лишь через подземный туннель, который расположен за взрывозащищённой дверью. На территории работает круглосуточная вооружённая охрана.


Это поместье - для тех, кто во время апокалипсиса предпочитает поиграть в гольф. Местечко Трайдент-Лейкс находится в американском городе Ектор в Техасе. Это целый подземный посёлок, включающий отель, поля для гольфа и поло, а также 600 мест под строящиеся кондоминиумы. Также предусмотрены подземные бункеры, вооружённая охрана и даже хранилище ДНК, если вдруг посетители захотят сохранить "частичку себя".


Europa One считается самым большим и безопасным подземным бункером в мире, а также одним из самых роскошных. Его сделали на базе военного советского бункера в Ротенштайне, Германия. Убежище способно выдержать ядерные взрывы, биологические и химические атаки, землетрясения — и даже уцелеть, если на него упадёт самолет с неба. Стоимость одной квартиры в бункере — 5 миллионов долларов.


Этот бункер построен в корпусе старой ракетной шахты Atlas 60-х годов. Он находится в центре Канзаса, США, и снаружи окружён зелёными лужайками и выглядит довольно неприметно. За 8-тонными стальными дверями и ниже — целый жилой комплекс. Наверху располагаются общественные помещения, парк для домашних животных, игровые автоматы, бассейн и стена для скалолазания. Далее находятся медицинские и технические кабинеты, а ниже — жилые помещения. В самом низу расположены кинотеатр и бар.


Этот бункер-дом площадью 1394 квадратных метра находится в Лас-Вегасе, США. Здесь есть регулируемое освещение, потолок с мерцающими звёздами, танцпол (ведь это Вегас!), две джакузи, сауна, бар и даже зона барбекю. Домик даже фигурировал в фильмах Netflix. Его можно приобрести всего-то за 18 миллионов долларов — и спокойно скоротать в нём конец света.


Раньше на месте этого бункера в городке Мистли, графство Эссекс, Великобритания, находился ядерный бункер на случай взрыва. Недавно помещение площадью 929 квадратных метров полностью переделали. Его превратили в три роскошные квартиры, и вскоре продали заинтересованным лицам. В них нет каких-то роскошных удобств типа поля для гольфа или сауны, но зато каждая квартира оснащена современной кухней и ванными комнатами из итальянского мрамора.


Домик "The Safe House" в индустриальном стиле, построенный в Варшаве (Польша), не выдержит ядерного взрыва, но зато в нём будет безопасно во время зомби-апокалипсиса. По словам главного архитектора Роберта Конецни, это первый в мире дом, защищённый от зомби. Дом имеет раздвижные внешние стены, алюминиевые ворота и раздвижной мост, ведущий на террасу на крыше: всё это управляется со специального пульта.


Dogen City — задумка японской компании N-Ark, пока что не воплощённая в жизнь. Это сооружение, рассчитанное на проживание до 40 тысяч человек, представляет собой плавучий город, защищённый от угрозы повышения уровня моря из-за глобального потепления. Жители смогут отправляться на пробежку по большому внешнему кольцу оазиса, а также регулярно проходить медицинское обследование прямо на месте. Построить Dogen City планируют до 2030 года.


Многие подумывают о том, что было бы неплохо пережить апокалипсис не просто в бункере, а вдали от Земли — в космосе. Компании SpaceX и Blue Origin уже давно ведут борьбу за право владеть небом. У Илона Маска есть план по колонизации Марса, а Джефф Безос надеется запустить космические полёты для миллиардеров. В космосе нет риска ядерного взрыва, потопа или зомби-апокалипсиса. Изначально Илон Маск скромно оценивал стоимость билета на Марс в 100-500 тысяч долларов, однако, предполагаемая цена гораздо больше — это миллионы или даже миллиарды долларов.


Американская компания Rising S Bunkers производит бункеры, которые построить на заказ и доставить в нужное вам место. Цены на бункеры варьируются от 49 000 долларов за простой вариант, до почти 10 миллионов долларов (установка и доставка не включены). "Аристократ" — их самый известный подземный комплекс. Он рассчитан на размещение 50 человек, и включает системы фильтрации воздуха, морозильные камеры, тренажёрный зал, сауны, бассейны, тир и боулинг.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   бомбоубежище   бункер   бункеры   зомби-апокалипсис   интересное   конец света   личное бомбоубежище   подборка   
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5  комментариев
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Алексей Полчаса назад
когда прилетит ядерная ракета ни один не успеет не то что спрятаться в этих бункерах,обосраться не успеют.
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27k
Вован 19 минут назад
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128k
parallax Полчаса назад
Огромный аквариум с декоратиаными рыбками - это именно то, что крайне необходимо в бункере судного дня.
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