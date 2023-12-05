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19 фильмов, которые стоит пересмотреть несколько раз

19 фильмов, которые стоит пересмотреть несколько раз

Автор:
05 декабря 2023 21:12
Сообщество : Кино
Метки: Разное   актёры   интересное   интересные фильмы   кино   подборка   фильм   фильмы   что посмотреть   
3230
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Есть такие фильмы, которые нужно пересмотреть, чтобы полностью понять — и не один раз. Некоторые из них хочется пересматривать снова и снова, улавливая мелкие и важные детали и открывая для себя новые смыслы. Пользователи форума Reddit поделились фильмами, которые они пересмотрели несколько раз, чтобы понять суть.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   актёры   интересное   интересные фильмы   кино   подборка   фильм   фильмы   что посмотреть   
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51  комментарий
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892k
А.Берестенко 2 часа назад
Есть фильм, который никто не может посмотреть второй раз!
Но никогда не забудет!
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5k
Сергей 24 минуты назад
Очередные сопли инфантильных америкосов?
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33k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Слабаки! Я по несколько раз пересмотрел "День хомячка", "Железное небо" и "Самый лучший день" ))
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372
темная_мышь Полчаса назад
Фонтан - это про молодость Волан-де-Морта?
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−6
Avagusta Полчаса назад
Интерстеллар пересматривал несколько раз. Наиболее научно достоверный фантастический фильм вроде как считается. Прибытие на раз. Космическую одиссею вроде смотрел давным давно. Надо взглянуть как время будет.
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127
2023 36 минут назад
Сейчас вдруг понял, что не видел ни одного из перечисленных фильмов. Даже Матрицу не смотрел ни разу, хотя и слышал об этом фильме часто. Но про остальные перечисленные фильмы я даже не знал. И прекрасно себя чувствую )) Есть много чего посмотреть.
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10k
Сергей 49 минут назад
Какая то сраная копипаста с пиндосского сайта.
Текст ради текста.
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2k
Николай 51 минуту назад
Ловите список того, что мне понравилось за последние год и пару месяцев. Года вообще разные и тут всё не херня.
1) Афера Томаса Крауна./ 11 друзей оушена с этого начались.
2) Главный герой./ Про онлайн игру. Более чем норм.
3) Первому игроку приготовится./ Про онлайн игру, 5+.
4) Почему он./ Комедия и смешная.
5) Дженерейшин Пи./ если не читал книгу то можно не смотреть.
6) Алладин и Принц персии пачкой/ Очень достойно.
7) Волшебный дракон/ Хороший мульт без всякого лгбт.
8) Грань будущего/ Офигенно 5+
9) Дюна/ на редкость 5+
10) Валериан и город 1000 планет./ Очень круто.

Я на список подзабил. Но начну опять его вести.
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21k
alexis 52 минуты назад
А "Фонтан" какого года, 1988 или 2006?
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2k
Николай 55 минут назад
Кстати я добавлю то, что 95% людей точно не смотрело при всей офигенности.
От режиссера "Идеальных незнакомцев"., который как раз все смотрели)
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2k
Николай 57 минут назад
Я матрицу 4 пересмотрел несколько раз... не разу не досмотрел до середины. Засыпал.
А так в подборке достойные фильмы. Согласен.
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1k
Rool Час назад
а как же "остров проклятых"?!
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3k
STRiX Час назад
И откуда у людей столько свободного времени, одни и те же фильмы пересматривать по нескольку раз.
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11k
kaboza Час назад
Ширли-Мырли))) оппонируйте)))
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6k
livaneth Час назад
С каждым годом они всё моложе и моложе. И играют всё лучше и лучше.
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5k
Григорий Час назад
манги свои вставь себе куда подальше вместе с мультиками про них.
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371
Денис Веселов 2 часа назад
Бойцовский клуб, смотрел раз 200 минимум , даже порой не смотрел а слушал.
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
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892k
А.Берестенко 2 часа назад
Есть фильмы, которые можно смотреть каждый раз:
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47
CyraxMotorsport А.Берестенко 39 минут назад
А как же Холодное лето 53го?
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Автор!
Ну раз тебе так хочется, пересматривай на здоровье.
Лично я 90% из перечисленного и первый раз с трудом осилил
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