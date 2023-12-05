19 фильмов, которые стоит пересмотреть несколько раз

Есть такие фильмы, которые нужно пересмотреть, чтобы полностью понять — и не один раз. Некоторые из них хочется пересматривать снова и снова, улавливая мелкие и важные детали и открывая для себя новые смыслы. Пользователи форума Reddit поделились фильмами, которые они пересмотрели несколько раз, чтобы понять суть.
1. "Большой Лебовски. Перед просмотром думал, что он будет чрезмерно комедийным. Только пересмотрев несколько раз, уловил, каким тонким юмором пропитана почти каждая фраза в фильме. Часто его цитирую"
3. "При первом просмотре "Всё везде и сразу" я отвлекался, удивляясь необычности сюжета и игре актёров. Лишь во время второго просмотра смог вникнуть в сюжет, и фильм мне понравился!"
5. "Фильм "Игра на понижение" для меня с каждым просмотром всё лучше. Я смотрел его больше десяти раз, и каждый раз понимаю больше деталей"
6. "А мне понадобилось посмотреть "Бойцовский клуб" несколько раз, чтобы полностью его понять. Это один из фильмов, которые чаще неверно истолковывают"
7. "Посмотрел фильм "Мы" впервые в кинотеатре, и плохо его понял. Недавно пересмотрел, больше слушал героев, и открыл для себя много нового. Потрясающий фильм"
8. "Мне было 10, когда я впервые посмотрел "Космическую одиссею 2001 года". Конечно, в том возрасте ничего не понял. Годами позже пересмотрел и полюбил его"
9. "Когда я смотрел "Нефть" в 17 лет, мне было скучно. Теперь мне 33, и это - мой любимый фильм"
10. "Такой фильм для меня - "Тренировочный день". Пересматривал его больше двух раз, из-за великолепной игры Дензела Вашингтона. Многое понял из фильма"
11. "А я посмотрел "Шпион, выйди вон!" несколько раз, и до сих пор сомневаюсь в том, что всецело понимаю этот фильм"
12. "Мне запал в душу фильм "Акира" 1988-го. Мне пришлось прочитать всю мангу, а затем пересмотреть фильм, чтобы понять его"
13. "Обожаю пересматривать "Хозяин морей: На краю земли". Увы, он не был достаточно успешным для того, чтобы сняли продолжение. Ни одного подобного не встречал!"
16. "Фильм "Прибытие" впечатлил меня во время первого просмотра, и взорвал мне мозг во время второго. Невероятное кино!"
17. "Для меня такой фильм - "Детонатор". Смотрел два раза, и не уверен, что этого достаточно"
18. "Фильм "Интерстеллар". За один раз было сложно понять всю многомерность фильма. Понял лишь со второго раза"
19. "Мне было 11-12, когда я впервые посмотрел "Матрицу". С тех пор всегда думал, что это прикольный фильм. Я тогда и не понимал, о чём он.."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но никогда не забудет!
Текст ради текста.
1) Афера Томаса Крауна./ 11 друзей оушена с этого начались.
2) Главный герой./ Про онлайн игру. Более чем норм.
3) Первому игроку приготовится./ Про онлайн игру, 5+.
4) Почему он./ Комедия и смешная.
5) Дженерейшин Пи./ если не читал книгу то можно не смотреть.
6) Алладин и Принц персии пачкой/ Очень достойно.
7) Волшебный дракон/ Хороший мульт без всякого лгбт.
8) Грань будущего/ Офигенно 5+
9) Дюна/ на редкость 5+
10) Валериан и город 1000 планет./ Очень круто.
Я на список подзабил. Но начну опять его вести.
Чет я пропустил.
Ну лови еще, если не видел
Дикие истории, Аргентинский 2014 года вроде.
Персонаж с Уиллом Фереллом.
Включил, смотрю.
От режиссера "Идеальных незнакомцев"., который как раз все смотрели)
А так в подборке достойные фильмы. Согласен.
Ну раз тебе так хочется, пересматривай на здоровье.
Лично я 90% из перечисленного и первый раз с трудом осилил