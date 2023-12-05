19 фильмов, которые стоит пересмотреть несколько раз

Есть такие фильмы, которые нужно пересмотреть, чтобы полностью понять — и не один раз. Некоторые из них хочется пересматривать снова и снова, улавливая мелкие и важные детали и открывая для себя новые смыслы. Пользователи форума Reddit поделились фильмами, которые они пересмотрели несколько раз, чтобы понять суть.