В этом комедийном фильме Мэттью Перри играет офисного клерка Алекса Уитмена, работающего архитектором. Случайная связь со страстной мексиканкой Изабель (Сальма Хайек) раз и навсегда меняет его жизнь. Когда становится известно, что девушка беременна, Алекс без раздумий предлагает ей руку и сердце. Но разница в менталитете чинит молодым серьезные препятствия…

В современных реалиях “Поспешишь - людей насмешишь” может показаться чересчур снисходительным по отношению к мексиканцам. Однако в этом кино остро ощущается химический коктейль настоящей любви.

«Танго втроем» (1999)