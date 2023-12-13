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Вспоминаем лучшие роли Мэттью Перри

Вспоминаем лучшие роли Мэттью Перри

Автор:
13 декабря 2023 15:59
Метки: Метью Перри   актер   кино   роль   фильм   фильмография   
1346
6

Мэттью Перри - известный американский актер, запомнившийся нам в первую очередь как язвительный и тревожный Чендлер Бинг из ситкома “Друзья”. 28 октября 2023, в возрасте 54 лет, его не стало. Причиной смерти называют остановку сердца. В память о кинозвезде мы подготовили список лучших работ из фильмографии Мэттью.


Содержание

Поспешишь — людей насмешишь» (1997)

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В этом комедийном фильме Мэттью Перри играет офисного клерка Алекса Уитмена, работающего архитектором. Случайная связь со страстной мексиканкой Изабель (Сальма Хайек) раз и навсегда меняет его жизнь. Когда становится известно, что девушка беременна, Алекс без раздумий предлагает ей руку и сердце. Но разница в менталитете чинит молодым серьезные препятствия…

В современных реалиях “Поспешишь - людей насмешишь” может показаться чересчур снисходительным по отношению к мексиканцам. Однако в этом кино остро ощущается химический коктейль настоящей любви.

«Танго втроем» (1999)

В романтической комедии “Танго втроем” Мэттью снова исполняет роль архитектора. Вместе со своим другом и коллегой Питером он пытается утвердить свой первый рабочий проект. Спонсором должен выступить миллионер Чарльз Ньюман. Деловые переговоры приводят к тому, что друзей принимают за геев. Оскар получает работу, но не совсем ту, которую хотел: теперь он должен присматривать за любовницей Ньюмана - Эмми. Чарльз всецело доверяет своему подчиненному, ведь, как он думает, женщины его совсем не интересуют. Но время присмотра Оскар умудряется влюбиться в Эмми.

Фишка с “голубым другом” сейчас считается устаревшей. Но почему бы не погрузиться в дух 90-х годов ради такого хорошего актера, как Перри?

«Девять ярдов» (2000)

Здесь звезда сериала “Друзья” играет нервного дантиста Николаса Озерански, живущего под каблуком у своей вздорной жены. Однажды Николас с ужасом понимает, что его новый сосед - не кто иной, как киллер Джимми Тюльпан. Жена уговаривает Николаса сдать Тюльпана головорезам, от которых тот прячется. В обмен на информацию Озерански обещают большие деньги.

Закрученный сюжет, неожиданная развязка, и, конечно же, Мэттью Перри - то, ради чего стоит посмотреть этот криминально-комедийный фильм.

«Беспомощный» (2007)

“Беспомощный” - это хорошая комедийная драма, которая рассказывает о способах борьбы с хандрой. Главный герой - Хадсон Милбэнк - состоявшийся сценарист, разучившийся радоваться жизни. Он живет в одиночестве и днями напролет смотрит телевизор. Пытаясь снова почувствовать себя живым, он обращается к порнографии, спорту и бесконтрольному приему лекарственных препаратов. Но оказывается, что помочь ему может только любовь.

«На старт!» (2012)

“На старт” - одна из самых серьезных картин в фильмографии Мэттью Перри. В ней он исполнил роль спортивного комментатора Райана Кинга, потерявшего свою любимую жену. Какое-то время он прячется от душевной боли в работе, но затем решает пойти на групповую психотерапию.

Режиссера “На старт!” обвинили в том, что в сериале снимаются слишком жизнерадостные актеры, которые не способны передать всю гамму чувств человека, только что перенесшего утрату. Проект был закрыт после 1-го сезона. Однако после выхода книги-исповеди Перри эти обвинения кажутся беспочвенными.

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Метки: Метью Перри   актер   кино   роль   фильм   фильмография   
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4  комментария
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307
fifa666 Час назад
А как же фильм мошенники?
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5k
Robin 11 минут назад
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57k
zloykoyot Час назад
Автор, у фильма "9 ярдов" 2 части. Иногда вторую часть, выпущенную в 2004, называют "10 ярдов". И фото как раз из неё.
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