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10 правил этикета из разных стран, которые могут сбить с толку даже опытного туриста

10 правил этикета из разных стран, которые могут сбить с толку даже опытного туриста

Автор:
13 декабря 2023 21:40
Сообщество : Путешествия
Метки: С толку   Этикета   информация   правила   сбить   тонкости   туристы   
2341
11

Отправляясь в путешествие, опытные туристы изучают информацию о правилах этикета и достопримечательностях страны, которую они собираются посетить. Потому что, если вы не знаете тонкостей и некоторых фишек, существующих у местных жителей, вы можете оказаться в неловкой ситуации. В этом посте вы узнаете о любопытных правилах этикета, которые желательно знать путешественникам.

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Метки: С толку   Этикета   информация   правила   сбить   тонкости   туристы   
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15  комментариев
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677
Александр 2 часа назад
В Афганистане и других мусульманских странах, если вы уронили кусок хлеба, вы должны как можно быстрее поднять его и поцеловать.

В древней Руси тоже был подобный ритуал.
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6k
S__D 9 минут назад
Фигу забыли. Придётся помогать.

Жест использовался древними римлянами как фаллический символ и в этом качестве применялся для создания амулетов

В Италии в прошлые века был распространённым и очень грубым жестом, схожим с выставлением среднего пальца, но к настоящему времени практически вышел из употребления.

Этот жест в Китае, Корее и Японии имеет крайне неприличное значение и выступает как фаллический символ. Жест является полным аналогом западного «собрата» среднего пальца.

Во многих арабских странах означает сексуальное оскорбление.
(W)


...фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трёх пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента…
АБС
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1k
Uganda 37 минут назад
А в России принято мыть руки перед едой. Считаю это полезным.
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364
iskra Час назад
Насколько помню, лилия была символом королевской власти Франции.
А жест "ОК" во многих странах имеет значение близкое к жопе..
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14k
Александр Час назад
Если салата "Оливье" не хватило до 13 января - значит у вас дома мало кастрюль, салатниц, пиал... И точно нет ведра!
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14k
Александр Час назад
Если салата "Оливье" не хватило до 13 декабря - значит у вас дома маловато кастрюль, салатниц, пиал... И совершенно точно нет ведра!
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