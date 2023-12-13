10 правил этикета из разных стран, которые могут сбить с толку даже опытного туриста

Отправляясь в путешествие, опытные туристы изучают информацию о правилах этикета и достопримечательностях страны, которую они собираются посетить. Потому что, если вы не знаете тонкостей и некоторых фишек, существующих у местных жителей, вы можете оказаться в неловкой ситуации. В этом посте вы узнаете о любопытных правилах этикета, которые желательно знать путешественникам.
1. В Корее первым ест самый старый человек
2. В Таиланде нельзя прикасаться к головам других людей
3. В Тибете показывать язык - это нормально
4. Дарить лилии можно в Италии, но не во Франции
5. Китайцы откажутся принять подарок 3 раза, прежде чем принять его
6. В Австрии вы можете уйти из ресторана, не заплатив
7. В Японии — деньги, Во Франции - ноль
8. В Афганистане люди целуют оброненный хлеб
9. Как следует пить кофе на Ближнем Востоке
10. В Чили нельзя есть руками
Источник:
- 8 неписаных правил из разных стран, которые соблюдают местные, но не знают туристы
- 12 потрясающе красивых мест, о которых не знают большинство туристов
- 30 советов туристам от жителей разных стран: как нужно и как не нужно себя вести
- Как туристу не стать преступником: необычные законы некоторых стран мира
- Туристка выжила во время извержения вулкана Мерапи и показала обожжённое лицо
В древней Руси тоже был подобный ритуал.
Жест использовался древними римлянами как фаллический символ и в этом качестве применялся для создания амулетов
В Италии в прошлые века был распространённым и очень грубым жестом, схожим с выставлением среднего пальца, но к настоящему времени практически вышел из употребления.
Этот жест в Китае, Корее и Японии имеет крайне неприличное значение и выступает как фаллический символ. Жест является полным аналогом западного «собрата» среднего пальца.
Во многих арабских странах означает сексуальное оскорбление.
(W)
...фига, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трёх пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента…
АБС
А жест "ОК" во многих странах имеет значение близкое к жопе..
А что же делать?
Что делать? - Пить!"
Скоро из всех динамиков. ))
А что же делать?
Что делать? - Пить!"
Скоро из всех динамиков. ))