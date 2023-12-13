10 правил этикета из разных стран, которые могут сбить с толку даже опытного туриста

В Корее, независимо от того, насколько вы голодны, вы не можете приступить к еде раньше, чем это сделает самый старший человек за столом. Если вы нарушите это правило, вас могут больше не пригласить поужинать к кому-нибудь домой. И еще, если вы хотите что-нибудь выпить, вам нужно будет попросить человека, сидящего рядом с вами. Корейцы наполняют бокалы друг друга.