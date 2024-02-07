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15 загадочных объектов, которые изрядно озадачили пользователей

15 загадочных объектов, которые изрядно озадачили пользователей

Автор:
07 февраля 2024 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадочные   Изрядно   Объекты   Озадачили   Пользователи   С толку   сбить   
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16

Не нужно далеко ходить, чтобы узнать что-то новое о мире и вещах вокруг нас. Иногда достаточно порыться в шкафу бабушки, сходить в комиссионный магазин или даже просто прогуляться по незнакомой улице. Некоторые находки и объекты способны сбить нас с толку, но Интернет всегда поможет нам понять, для чего они нужны.

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Метки: Загадочные   Изрядно   Объекты   Озадачили   Пользователи   С толку   сбить   
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17  комментариев
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17k
a_komolow 8 часов назад
### Это игровой "тренажёр" семидесятых. ###

И как на нём " тренировались ? "
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746
mishka79 4 часа назад
последнее, вообще-то, в стоматологии используют, например для нанесения протравки перед пломбированием
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23k
Valiko 5 часов назад
"Интернет всегда поможет нам понять, для чего они нужны" - да вот писюн этой пояснительной бригаде на воротник. Ничерта не понятно.
Зачем эта фиговина на противоапноэшной маске? Как этот "крючок" крепится к краю стола и почему не похож вообще на крючок? В какое место должна приклеиться моль и почему "вонючка" такая сложная? Разве галстуки не будет мяться на такой вешалке или зачем их заправлять между "дюбелей"? Со скамейкой ситуация не прояснились ничуть.

7. Инструмент для чистки и прополки сорняков из плитки, а не из земли. Колёса намекают, что в огороде такому устройству делать нечего.
15. Это апликатор для наращивания ресниц.

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4k
sailor_cool 5 часов назад
7 это сорняки выковыривать из щелей между плитками тротуарными.
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13k
Григорий Бабкин 6 часов назад
Комментарий к фото
Более интересно, что за ху*йня у неё на пальце, грибок так разросся? Ампутировать надо, однако...
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10k
Garpia121 6 часов назад
Ага, именно духи в кольцах носили, особенно Медичи.
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3k
STRiX 7 часов назад
Комментарий к фото
Бабы ну е.б.а.ный в рот, ну чем вы думаете когда это дичь себе на ногти лепити, это же настолько уе.б.и.щно выглядит, по отвращению почти на равне с губами как у жо.пы макаки.
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57k
turyst 7 часов назад
И куда там это крепление втыкать?
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