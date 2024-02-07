15 загадочных объектов, которые изрядно озадачили пользователей

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Не нужно далеко ходить, чтобы узнать что-то новое о мире и вещах вокруг нас. Иногда достаточно порыться в шкафу бабушки, сходить в комиссионный магазин или даже просто прогуляться по незнакомой улице. Некоторые находки и объекты способны сбить нас с толку, но Интернет всегда поможет нам понять, для чего они нужны.
1. Моя свекровь подарила мне какой-то тканевый карман, похожий на большую кухонную перчатку
Это чехол на руль для автомобиля, чтобы он не нагревался от жары, пока машина не используется.
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2. Нашёл в доме дедушки эту пластиковую штуку с мягкой частью янтарного цвета
Это крепление для носовой маски для лечения апноэ.
3. Я нашел это среди старых вещей на чердаке. Это напоминает мне какую-то брошку
Крючок для дамских сумок, который крепится к краю стола.
4. Что это за странный гелевый квадрат и что-то вроде овала?
Это грелка для рук: если лопнуть овал, гель кристаллизуется и начинает выделять тепло.
5. Во время ремонта я нашел за морозильной камерой такую капсулу с несколькими маленькими пластиковыми шариками внутри
Это ароматизированная приманка для моли и других насекомых, с клейкой ловушкой.
7. Что это за штука с острым концом, которая по ошибке пришла мне по почте?
Этот инструмент используется для выкорчевывания сорняков из земли.
8. Я не понимаю, что это за пластиковая штука размером с ручку?
Это зажим для закрытия пакетов с едой.
9. Что это за набор одинаковых деревянных плоских фигурок, найденных в старой коробке из-под елочных игрушек?
Это “катушки”, на которые наматываются гирлянды, шнуры, ленты и другие предметы для хранения и организации.
11. Что это за деревянная доска с металлическими дюбелями?
Старинная вешалка для галстука.
12. Для чего нужно такое кольцо? Это серебро с драгоценным камнем наверху, небольшое пространство внутри
Это кольцо для парфюма, в которое раньше помещали твердые духи. Дамы носили их, когда на улицах и возле канализационных люков был ужасный запах.
14. Необычная маленькая серебряная коробочка с крылышком на цепочке внутри
Это ещё один тип крючков для женских сумок, чтобы вешать на стол.
15. Что это за пластиковая палка, похожа на кисточку
Используется для раскрашивания моделей самолётов и автомобилей.
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И как на нём " тренировались ? "
Написано же.
Зачем эта фиговина на противоапноэшной маске? Как этот "крючок" крепится к краю стола и почему не похож вообще на крючок? В какое место должна приклеиться моль и почему "вонючка" такая сложная? Разве галстуки не будет мяться на такой вешалке или зачем их заправлять между "дюбелей"? Со скамейкой ситуация не прояснились ничуть.
7. Инструмент для чистки и прополки сорняков из плитки, а не из земли. Колёса намекают, что в огороде такому устройству делать нечего.
15. Это апликатор для наращивания ресниц.