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Кошки больше не вне закона в Сингапуре

Кошки больше не вне закона в Сингапуре

Автор:
06 декабря 2023 09:02
Сообщество : Животные
Метки: животные   закон   кошка   правила   сингапур   фото   
1054
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Сингапур, конечно, страна запретов, но этот запрет самый жесткий! Потому что на протяжении 34 лет было запрещено держать в государственном жилье кошек! А вот мелких собак – всегда пожалуйста.

Причем запрет довольно дуболомский. Мелкие собаки гораздо чаще лают от эмоций и одиночества, кусаются и приносят массу проблем. Но вот зло – это кошки.

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Как и ожидается, есть целый список разрешенных и запрещенных для содержания видов.

Строго расписаны 62 породы собак, рыбок и птиц. Но запрещены все без исключения кошки начиная аж с 1989 года.

В частном доме разрешено, что пожелаешь. Вот только в государственном жилье проживает 80% населения страны. Так что и кошку по закону не имело права заводить 4/5 от всего населения. Невероятная жестокость!

Чем те так не угодили? Считалось, что кошек часто выпускают из квартиры погулять в одиночку. И кошки могут забредать в гости в чужие квартиры, а это уже покушение на чужой покой. Ну и если они пометят угол или сходят в туалет, потом не найдешь, кому выписывать штраф.

В общем, свободолюбивые кошки – это как красная тряпка для быка для насквозь зарегулированного правилами «тут не стой, так не иди» Сингапура.

Любителей кошек не остановить

Теперь, когда запрет был снят, появились везде владельцы кошек. Они честно признаются, что просто находили кота и брали его себе, даже не зная, что это запрещено.

Хотя штраф за нелегальную кошку при ее обнаружении был немалый – 3 тысячи долларов.

На них никто не доносил в полицию (разве есть люди, которые против котиков?), а специальных рейдов по выявлению кошек в домах никто не устраивал.

Многие владельцы просто никому не говорили, что у них есть кошка. Не пускали соседей в дом, а кошек не пускали погулять и так жили годами.

Просто не могли оставить котенка на улице и шли на преступление из жалости. У некоторых в доме таким путем скапливалось до 10 кошек, как теперь делятся «декриминализованные» сингапурцы.

Они просто нашли способ всех зарегулироровать

Разрешили кошек не потому что сердца властей смягчились. А потому что нашли легкий способ контроля за любым животным.

Теперь каждый владелец должен чипировать свою кошку, а бездомных чипируют за счет государства. Так сразу будет понятно, чей питомец правила нарушает!

Официально правила вступают в силу в 2024 году. Осталось всего полгодика прятать, а потом-то и вскроется, что Сингапур просто до отказа набит ранее нелегальными кошками!

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Метки: животные   закон   кошка   правила   сингапур   фото   
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3  комментария
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12k
Dmitry Час назад
Посвящается всем кто вопит о том как хорошо жить при капитализме))). Сингапур - детище США, а Ли Куан Ю, - являвшийся по факту диктатором, всегда представлялся "крепким хозяйственником" (ага, при 16-часовом рабочем дне и одном выходном в месяц (подробности в учебниках истории))). Интересно было бы посмотреть, на господ либералов, завывающих о том как хорошо живет Сингапур, если бы их (и их детей!) ТАК припахали.
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10k
Борис Карабанов Час назад
- Одобряю!
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23k
sanchesS80 Час назад
Ну что поделать. Почти 6 млн человек на небольшой площади
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