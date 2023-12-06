Кошки больше не вне закона в Сингапуре

Как и ожидается, есть целый список разрешенных и запрещенных для содержания видов.

Строго расписаны 62 породы собак, рыбок и птиц. Но запрещены все без исключения кошки начиная аж с 1989 года.

В частном доме разрешено, что пожелаешь. Вот только в государственном жилье проживает 80% населения страны. Так что и кошку по закону не имело права заводить 4/5 от всего населения. Невероятная жестокость!