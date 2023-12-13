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Польский парламентарий при помощи огнетушителя затушил менору, зажженную по случаю Хануки

Польский парламентарий при помощи огнетушителя затушил менору, зажженную по случаю Хануки

Автор:
13 декабря 2023 10:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Польский парламентарий   Хануки   в мире   люди   менора   огнетушитель   умора   
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В видеоролике, распространяемом в польских СМИ и соцсетях видно, как депутат хватает порошковый огнетушитель и гасит менору – семисвечник, который считается одним из символов иудаизма и зажигается на еврейский праздник Ханука.

Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее )

После инцидента депутат «Конфедерации» вышел к трибуне Сейм, однако спикер Сейма Шимон Головня исключил его из заседания. Сами слушания также были прерваны. От Брауна потребовали покинуть зал. По всей видимости, его оштрафуют за нарушение порядка.


«Я также хочу четко заявить, что на основании данных мониторинга, точной квалификации поступка господина Брауна, против него будет подано заявление в прокуратуру, вероятно, по статье, которая предусматривает нарушение религиозных обрядов», — заявил Головня.


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Метки: Видео   Польский парламентарий   Хануки   в мире   люди   менора   огнетушитель   умора   
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26  комментариев
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8k
Колорад 52 минуты назад
Да уж, колесо истории. Пшеки щемили евреев, когда это еще не было мэйнстримом... у немцев. Немцы учились у панов.
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1k
Kra 47 секунд назад
Такая она демократия...
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29k
Alex Минуту назад
Что-то против ергеев имеет?
Сейчас дядя сэм его пожурит
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9k
Vалѣнтиныч Минуту назад
Справедливости ради там был не семи, а девятисвечник...
А депутат- ипанько! Врубить ПОРОШКОВЫЙ огнетушитель и идти с ним 15 метров до меноры. Надышались все , а он больше всех !
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31k
Григорий 14 минут назад
Все помнят холокост, но почему-то поляки не очень любят вспоминать, что миллион евреев в Аушвице это были польские евреи. И я могу представить кто скормил их людоедам - вот такие добрые дяди, любящие свою страну и имущество соседа.
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6k
Alex Полчаса назад
И что жиды, расстреляют его как Палестинцев или это другое?
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20
nazaretjanin Alex 15 минут назад
Почему сразу расстреляют. Просто закопают молча. Палестинцев тоже бы не трогали, если бы они не вые... .
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16k
ss Полчаса назад
У меня аж три варианта ответа на вопрос "почему":
Либо он нацик, либо христанутый на всю башку, либо в детстве был членом общества "Юный друг пожарника".
Судя по прозвучавшему слову, схожему со словом "сатанисты", вероятнее всего второй вариант.
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20
nazaretjanin Rus77 12 минут назад
Судя по твоей писанине тебя точно роняли , при том много раз. Странно , тебя случайно не жиды лечили после каждого падения?!!
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23k
voipstersk8 38 минут назад
на Милонова похож. Походу такой тип людей часто умные мысли посещают
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12k
Rus77 38 минут назад
А с какого хрена менору – семисвечник туда поставили, это же не исраиль?!
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20
nazaretjanin Rus77 10 минут назад
Ты по какому поводу интересуешься . Ты же не поляк , а тупое недоразумение :)
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20k
Bill 38 минут назад
Так вот для чего Зеле семисвечник подарили! Для укрепления польско-украинской дружбы.
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7k
Roman 40 минут назад
А давайте, чтобы можно было так и с курильщиками?
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433
guess b1r1da 12 минут назад
Карманных огнетушителей ещё не придумали, а зря
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Что-то до боли знакомое... У Жириновского польская кровь, вроде была?
Ну, а так-то, по противопожарным правилам открытый огонь в общественном помещении... Имеет право.
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14k
котегRUS 56 минут назад
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