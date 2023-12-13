Польский парламентарий при помощи огнетушителя затушил менору, зажженную по случаю Хануки

После инцидента депутат «Конфедерации» вышел к трибуне Сейм, однако спикер Сейма Шимон Головня исключил его из заседания. Сами слушания также были прерваны. От Брауна потребовали покинуть зал. По всей видимости, его оштрафуют за нарушение порядка.



«Я также хочу четко заявить, что на основании данных мониторинга, точной квалификации поступка господина Брауна, против него будет подано заявление в прокуратуру, вероятно, по статье, которая предусматривает нарушение религиозных обрядов», — заявил Головня.



