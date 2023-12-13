Польский парламентарий при помощи огнетушителя затушил менору, зажженную по случаю Хануки

В видеоролике, распространяемом в польских СМИ и соцсетях видно, как депутат хватает порошковый огнетушитель и гасит менору – семисвечник, который считается одним из символов иудаизма и зажигается на еврейский праздник Ханука.
Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее )
После инцидента депутат «Конфедерации» вышел к трибуне Сейм, однако спикер Сейма Шимон Головня исключил его из заседания. Сами слушания также были прерваны. От Брауна потребовали покинуть зал. По всей видимости, его оштрафуют за нарушение порядка.
«Я также хочу четко заявить, что на основании данных мониторинга, точной квалификации поступка господина Брауна, против него будет подано заявление в прокуратуру, вероятно, по статье, которая предусматривает нарушение религиозных обрядов», — заявил Головня.
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Сейчас дядя сэм его пожурит
А депутат- ипанько! Врубить ПОРОШКОВЫЙ огнетушитель и идти с ним 15 метров до меноры. Надышались все , а он больше всех !
Либо он нацик, либо христанутый на всю башку, либо в детстве был членом общества "Юный друг пожарника".
Судя по прозвучавшему слову, схожему со словом "сатанисты", вероятнее всего второй вариант.
Не угадал! Причём ни разу.
А ты за кого так обиделся, что аж тебя запоносило? За нациков, за юных пожарных или за христанутых?
Ну, а так-то, по противопожарным правилам открытый огонь в общественном помещении... Имеет право.
Впрочем, ему это никогда не мешало.