В Красноярском крае мужик закурил в сортире и взорвал квартиру

Предварительно, взорвался освежитель для воздуха. Многие в этом сомневаются, слишком уж сильным был хлопок. И как он мог устроить такой взрыв - не ясно. Но следователи рассматривают эти причину как основную и уже нашли повреждённый баллончик с освежителем.