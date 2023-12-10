FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1018 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Красноярском крае мужик закурил в сортире и взорвал квартиру

В Красноярском крае мужик закурил в сортире и взорвал квартиру

Автор:
10 декабря 2023 18:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ачинск   Красноярский край   взрыв   мужик   освежитель воздуха   туалет   
2399
6

Ударной волной выбило входную дверь и стёкла. А причиной этого цугундера стал освежитель для воздуха.

В Ачинске мужчина уединился в туалете и прикурил сигарету. А когда закончил дымить и бросил окурок в урну - жахнул мощный взрыв. Он вынес входную дверь и рамы в квартире.

×
×

Как ни странно, мужик не пострадал. Невредимыми остались его жена и двое детей. Все отделались испугом.

Предварительно, взорвался освежитель для воздуха. Многие в этом сомневаются, слишком уж сильным был хлопок. И как он мог устроить такой взрыв - не ясно. Но следователи рассматривают эти причину как основную и уже нашли повреждённый баллончик с освежителем.

А сам дом сдали в эксплуатацию лишь год назад - в него переселили собственников ветхого и аварийного жилья.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ачинск   Красноярский край   взрыв   мужик   освежитель воздуха   туалет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Николаевич Час назад
Такой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 5 минут назад
Ни чег оудивительного. В почти любом баллончике с освежителям содержится пропан ии бутан. Типа газа для зажигалок. и бытовых нужд. ТОлько, конечно, без примеси метркоптана вонючего. Потому сам по спбе тот газх ни чем не пахнет. Запах дают отдушки. А чтоб то взорвалось в сортире много не надо. 1 хороший пшик и больше 5% от доли воздуха в очень маленьком помещении получится запрсто. Замечательная взрывная смесь.
Мужик дебил! На каждоми баллончике обязательгно написано о мерах предосторожности, что... Каждый сам может почитать что там написапно, у кого есть такой освежитель..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Vitorio 10 минут назад
Генетически модифицированный горох,к бабке не ходи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Пчёл 12 минут назад
Автор, тебе, видимо, не знакомо значение слова "цугундер"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 14 минут назад
Интересно, с кем это объединился уран?


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 17 минут назад
А что ел мужик до этого, кишечник у него проверяли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Бабай 18 минут назад
Мужик утром звонит другу с которым вчера бухали.
Слушай мы вчера пиво пили?
Пили!
А водку?
Пили!
А коньяк?
Пили!
И ракетное топливо пили?
Ну да!
А ты срать ходил?
Нет ещё.
Пойдёшь - только не кури, я тебе из Токио звоню!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss Полчаса назад
Не иначе в комментах сидел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Полчаса назад
Не верю в такую мощь баллончика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
3zo672nyb9t0 кот базилий 18 минут назад
Если прохудился и потихоньку заполнил пространство туалета, то вполне могло бумкнуть. Но я думаю он просто хорошо пернул когда курил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Sergei Полчаса назад
Как можно в хате курить,2е детей,ьам вонь такая стоит,шо мама не горюй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Павел 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
730
and4634 38 минут назад
Это ж анекдот. Сотрясение мозга и ожег промежности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Alex_SPb 48 минут назад
А какой-то п...с пёрнул так, что свет погас. (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 52 минуты назад
Остатки самогонного аппарата, до прибытия аварийных служб, он спрятал у соседа? Освежители воздуха, не обладают таким фугасным действием, даже если их полностью распылить в замкнутом пространстве и попробовать сделать эрзац-вакуумный взрыв. Там не столько газа и он не на столько бризантнен.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Сергей Шипицын 54 минуты назад
Да уж освежился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 55 минут назад
А ведь только взбзднуть хотел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor Час назад
Вообще-то это слово обозначает - тюрьма, каторга, застенок. Ну или наказание провинившегося. Зачем пихать слова, смысл которых не знаешь?


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
CyraxMotorsport Час назад
Нормально так мужик газанул в туалете)))))Дверь входная съехала с проема напрочь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec Час назад
Горошек наверное сожрал, на новый год который, а теперь на освежитель сваливает....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси 2 часа назад
У многих в туалетах урна стоит? Не проще в унитаз бычки спускать? Раньше, когда курил, то быки в унитазе топил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
parallax 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
golubtcov31@mail.ru parallax 59 минут назад
И вашей квартире!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

263362



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного
"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
А вот и Ленин неформальный
А вот и Ленин неформальный
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#подборка#брянск#люди#снег#сериал#школа
#животные#Россия#интересно#США#дом#факты#собака#актеры#роль
#забавно#история#СССР#природа#кино#яйца#фильм#Медведь
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне Хватит смелости сходить в японский прозрачный туалет? Хватит смелости сходить в японский прозрачный туалет? В Коми мужик замёрз насмерть после того, как его высадили из автобуса В Коми мужик замёрз насмерть после того, как его высадили из автобуса На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на Енисее 8 брошенных детей Спасатели Красноярского края эвакуировали из глухой деревни на Енисее 8 брошенных детей

На что жалуетесь?

Вернуться