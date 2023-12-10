В Красноярском крае мужик закурил в сортире и взорвал квартиру

Ударной волной выбило входную дверь и стёкла. А причиной этого цугундера стал освежитель для воздуха.
В Ачинске мужчина уединился в туалете и прикурил сигарету. А когда закончил дымить и бросил окурок в урну - жахнул мощный взрыв. Он вынес входную дверь и рамы в квартире.
Как ни странно, мужик не пострадал. Невредимыми остались его жена и двое детей. Все отделались испугом.
Предварительно, взорвался освежитель для воздуха. Многие в этом сомневаются, слишком уж сильным был хлопок. И как он мог устроить такой взрыв - не ясно. Но следователи рассматривают эти причину как основную и уже нашли повреждённый баллончик с освежителем.
А сам дом сдали в эксплуатацию лишь год назад - в него переселили собственников ветхого и аварийного жилья.
Источник:
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Мужик дебил! На каждоми баллончике обязательгно написано о мерах предосторожности, что... Каждый сам может почитать что там написапно, у кого есть такой освежитель..
Слушай мы вчера пиво пили?
Пили!
А водку?
Пили!
А коньяк?
Пили!
И ракетное топливо пили?
Ну да!
А ты срать ходил?
Нет ещё.
Пойдёшь - только не кури, я тебе из Токио звоню!!!
Не делайте так: я уже пробовал.
Конечно, это не дело. Это давно прошло и правильно, что прошло. Правда, табаки совсем другие были.