"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей

В одном из ресторанов McDonald’s транс в шортах бодрым шагом направился в дамскую уборную, но был остановлен самым непочтительным образом.
Трансгендеры все чаще получают отпор. Ситуация, снятая на видео в одном из ресторанов быстрого питания, доказывает, что в США еще остались здравомыслящие люди, не прогнувшиеся под повестку дня.
Трансгендерный персонаж собирался посетить дамскую уборную, но у него ничего не вышло. Мужчина остановил странного человека в шортах на входе в туалет и посоветовал даже не пытаться пройти внутрь. На уверения транса, что он женщина и ему положено пользоваться именно дамской уборной, последовал развёрнутый ответ, суть которого сводилась к простой истине: "ты мужик".
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Опубликованный в соцсетях ролик собрал массу просмотров, и простые американцы восхитились смелостью настоящего мужчины, который не спасовал перед "охраняемым видом".
- "Я восхищаюсь этим человеком за то, что он противостоял ему. Этот мужчина никогда не должен заходить в женский туалет" (Angela)
- "Ему нужно было последовать за ним и убедиться, что там никого нет, а затем утопить его в унитазе, как кусок дерьма, которым он и является". (Crazy Bear)
- "Нам всем необходимо ГОВОРИТЬ ПРАВДУ против этой сатанинской программы трансгендеризма! Спасибо за ваш пример, сэр!" (Stephanie)
- "Нам всем следует поступать именно так! Они должны так одеваться и выпендриваться только перед зеркалами в своих подвалах." (crisspf)
- "Дай Бог здоровья этому человеку. Абсурдность этой ситуации захватывает дух. Ясно, что эта программа призвана искоренить фундаментальный смысл и принципы нашей жизни." (Jimmy Jam)
Между тем, политика инклюзивности продолжает свою активную работу. На днях в Калифорнии запретили информировать родителей, дети которых внезапно изъявили желание сменить пол. Ранее в школьном округе Чино был принято решение обязательно сообщать родителям, если их ребёнок осознал, что он не мальчик, а, к примеру, девочка, (или котик или слон) и попросил называть его другим местоимением / обращаться к нему как-то иначе. Судья Томас С. Гарза считает, что это дискриминирует транс-учеников, а потому на правило был наложен временный запрет.
Ранее в штате Вашингтон был принят законопроект, согласно которому детей могут отбирать у родителей, не согласившихся на изменение их пола.
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Совсем еб@нулись! Остались единицы нормальных людей. Содом и Гоморра плачут в сторонке.
а как вы предлагаете типа как "карательную медицину" я пока не обладаю информацией о достаточной эффективности её методов)