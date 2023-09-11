"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей

Трансгендеры все чаще получают отпор. Ситуация, снятая на видео в одном из ресторанов быстрого питания, доказывает, что в США еще остались здравомыслящие люди, не прогнувшиеся под повестку дня.

Трансгендерный персонаж собирался посетить дамскую уборную, но у него ничего не вышло. Мужчина остановил странного человека в шортах на входе в туалет и посоветовал даже не пытаться пройти внутрь. На уверения транса, что он женщина и ему положено пользоваться именно дамской уборной, последовал развёрнутый ответ, суть которого сводилась к простой истине: "ты мужик".