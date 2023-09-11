FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1088 постов • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей

"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей

Автор:
11 сентября 2023 13:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: McDonald's   transgender   Видео   США   идеология   отпор   туалет   
2433
2
1

В одном из ресторанов McDonald’s транс в шортах бодрым шагом направился в дамскую уборную, но был остановлен самым непочтительным образом.

Трансгендеры все чаще получают отпор. Ситуация, снятая на видео в одном из ресторанов быстрого питания, доказывает, что в США еще остались здравомыслящие люди, не прогнувшиеся под повестку дня.


Трансгендерный персонаж собирался посетить дамскую уборную, но у него ничего не вышло. Мужчина остановил странного человека в шортах на входе в туалет и посоветовал даже не пытаться пройти внутрь. На уверения транса, что он женщина и ему положено пользоваться именно дамской уборной, последовал развёрнутый ответ, суть которого сводилась к простой истине: "ты мужик".


Опубликованный в соцсетях ролик собрал массу просмотров, и простые американцы восхитились смелостью настоящего мужчины, который не спасовал перед "охраняемым видом".

  • "Я восхищаюсь этим человеком за то, что он противостоял ему. Этот мужчина никогда не должен заходить в женский туалет" (Angela)
  • "Ему нужно было последовать за ним и убедиться, что там никого нет, а затем утопить его в унитазе, как кусок дерьма, которым он и является". (Crazy Bear)
  • "Нам всем необходимо ГОВОРИТЬ ПРАВДУ против этой сатанинской программы трансгендеризма! Спасибо за ваш пример, сэр!" (Stephanie)
  • "Нам всем следует поступать именно так! Они должны так одеваться и выпендриваться только перед зеркалами в своих подвалах." (crisspf)
  • "Дай Бог здоровья этому человеку. Абсурдность этой ситуации захватывает дух. Ясно, что эта программа призвана искоренить фундаментальный смысл и принципы нашей жизни." (Jimmy Jam)

Между тем, политика инклюзивности продолжает свою активную работу. На днях в Калифорнии запретили информировать родителей, дети которых внезапно изъявили желание сменить пол. Ранее в школьном округе Чино был принято решение обязательно сообщать родителям, если их ребёнок осознал, что он не мальчик, а, к примеру, девочка, (или котик или слон) и попросил называть его другим местоимением / обращаться к нему как-то иначе. Судья Томас С. Гарза считает, что это дискриминирует транс-учеников, а потому на правило был наложен временный запрет.


Ранее в штате Вашингтон был принят законопроект, согласно которому детей могут отбирать у родителей, не согласившихся на изменение их пола.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: McDonald's   transgender   Видео   США   идеология   отпор   туалет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Евгений Час назад
Я бы его и в мужской не пустил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1
Ваня Пупкин 4 минуты назад
Втащить разок 314дару
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 6 минут назад
Просто бородач раньше очередь занял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр 14 минут назад
В мужском туалете тоже могли бы быть недоразумения..:-))
В мужском туалете тоже могли бы быть недоразумения..:-))Посмотреть
В мужском туалете тоже могли бы быть недоразумения..:-))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
KARLSON 16 минут назад
Сжечь!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АНДРЕЙ 17 минут назад
Как мужик сдержался, и не уеб@л этому чудовищу в партаках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 Полчаса назад
Походу в "самой демократичной стране" педики обычных людей нагибают как хотят, раз такой эпизод воспринимается чуть ли не как подвиг или вызов системе... А гордые сыны истинной демократии только утираются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Hugo_RnD 44 минуты назад
вообще-то, это чудовище уже выходило из туалета, в начале ролика оператор бубнит что-то о 5 минутах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
587
GoodFireman 46 минут назад
То есть у пиндосов, любое озабоченное чмо или психически нездоровый человек, может на супер клей прибацать на башку женский парик, взять любой женский аксессуар и спокойно промаршировать в женскую баню или туалет? И ЭТО будет считаться нормой?
Совсем еб@нулись! Остались единицы нормальных людей. Содом и Гоморра плачут в сторонке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Григорий Бабкин 52 минуты назад
Какие, пиляд, проблемы?! У них подгузники любых размеров. Вон у Бидона даже пуленепробиваемый. И не надо никаких туалетов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Им надо просто нарисовать на дверях туалета член и влагалище - и обязать всех у кого член в дверь с членом ходить, а у кого влагалище в дверь со влагалищем и вопросов не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
ruslan d Час назад
Что характерно , обнаглели ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185848



Другие посты автора
Популярное в сообществах
СССР в 1984 году
СССР в 1984 году
В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции
В США избили и ограбили чиновницу, требовавшую уменьшить финансирование полиции
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
За 12 лет Москва стала в 2 раза ярче⁠⁠
За 12 лет Москва стала в 2 раза ярче⁠⁠
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Дагестан#США#девушки#Спасение
#Юмор#животные#Россия#интересно#в мире#милота#полиция
#СССР#Прикол#подборка#сарказм#интересное#новости#смерть
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's Юная американка зарезала ровесницу во время ссоры из-за соуса в McDonald's Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге Боец-трансгендер проломил голову уже второй сопернице на ринге Хозяин дома дал отпор вооруженному грабителю Хозяин дома дал отпор вооруженному грабителю "Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже феминисток "Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже... Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером

На что жалуетесь?

Вернуться