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Настоящий Гринч средь бела дня украл рождественскую ёлку

Настоящий Гринч средь бела дня украл рождественскую ёлку

Автор:
08 декабря 2023 09:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   воровство   кража   парковка   случай   ёлка   
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Кража произошла в прошлую пятницу на парковке торгового центра в Сан-Матео, криминальном районе Калифорнии. Злоумышленник за считанные секунды стащил с крыши автомобиля ёлку за 250 долларов.

Вор припарковался рядом с чёрным внедорожником, быстро перерезал верёвки и положил дерево в свой белый Infiniti.

Полиция всё ещё ищет преступника, но магазин подарил семье новую ёлку, чтобы компенсировать шокирующую потерю.

Этот район Калифорнии, известный как область залива Сан-Франциско, охвачен преступностью. Число ограблений в этом году выросло на 13,7%, а число краж автотранспорта - на 6,5%.

Десятки магазинов и предприятий закрылись в городе Золотых Ворот из-за роста преступности, употребления наркотиков и бездомных.

В прошлом месяце жительница Сан-Франциско сняла на видео свою прогулку по героиновым гетто, превратившим город в символ убожества и отчаяния.

"Страх, который мы испытываем, ежедневно добираясь на работу в Тендерлойн, просто не передать, - рассказывает американка.- О наркоманах и бездомных заботятся больше, чем о рабочем классе, которому приходится молиться, чтобы добраться до работы и обратно в таких условиях. Каждый день мы подвергаемся опасности, чтобы обеспечить свои семьи".

Экономисты называют этот кризис "петлёй обреченности", когда доходы от налогов падают по мере того, как жители и бизнес покидают город. Согласно недавнему анализу CBRE, уровень вакантных офисных площадей в Сан-Франциско составляет 34%. Город ежегодно теряет 200 млн долларов, поскольку крупные предприятия уходят. Так, компания Starbucks закрыла семь кофеен, а Microsoft освободила офис площадью 4500 кв.м.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   воровство   кража   парковка   случай   ёлка   
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4  комментария
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АнтонПолднев Час назад
Что вы в самом деле? По машине же видно, что купить ему просто не по карману.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
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