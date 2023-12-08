Настоящий Гринч средь бела дня украл рождественскую ёлку

Кража произошла в прошлую пятницу на парковке торгового центра в Сан-Матео, криминальном районе Калифорнии. Злоумышленник за считанные секунды стащил с крыши автомобиля ёлку за 250 долларов.
Вор припарковался рядом с чёрным внедорожником, быстро перерезал верёвки и положил дерево в свой белый Infiniti.
Полиция всё ещё ищет преступника, но магазин подарил семье новую ёлку, чтобы компенсировать шокирующую потерю.
Этот район Калифорнии, известный как область залива Сан-Франциско, охвачен преступностью. Число ограблений в этом году выросло на 13,7%, а число краж автотранспорта - на 6,5%.
Десятки магазинов и предприятий закрылись в городе Золотых Ворот из-за роста преступности, употребления наркотиков и бездомных.
Источник:
В прошлом месяце жительница Сан-Франциско сняла на видео свою прогулку по героиновым гетто, превратившим город в символ убожества и отчаяния.
"Страх, который мы испытываем, ежедневно добираясь на работу в Тендерлойн, просто не передать, - рассказывает американка.- О наркоманах и бездомных заботятся больше, чем о рабочем классе, которому приходится молиться, чтобы добраться до работы и обратно в таких условиях. Каждый день мы подвергаемся опасности, чтобы обеспечить свои семьи".
Источник:
Экономисты называют этот кризис "петлёй обреченности", когда доходы от налогов падают по мере того, как жители и бизнес покидают город. Согласно недавнему анализу CBRE, уровень вакантных офисных площадей в Сан-Франциско составляет 34%. Город ежегодно теряет 200 млн долларов, поскольку крупные предприятия уходят. Так, компания Starbucks закрыла семь кофеен, а Microsoft освободила офис площадью 4500 кв.м.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Мужчина разочаровался в девушках и взял в жёны чат-бота
- Взгляните, как женщина перегрызает защитный трос и крадет iPhone 14 Plus
- Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке
- В США товары на прилавках магазинов стали заменять фотографиями
- Воришки, которых хочется простить и угостить