Настоящий Гринч средь бела дня украл рождественскую ёлку

Этот район Калифорнии, известный как область залива Сан-Франциско, охвачен преступностью. Число ограблений в этом году выросло на 13,7%, а число краж автотранспорта - на 6,5%.

Десятки магазинов и предприятий закрылись в городе Золотых Ворот из-за роста преступности, употребления наркотиков и бездомных.