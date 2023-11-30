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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8314 постов • 895 подписчиков подписаться
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Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал

Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал

Автор:
30 ноября 2023 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Юмор   гуф   интересное   пьяный   фото   шоу бизнес   
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Алексей Долматов ведёт себя как обычно. В прошлый раз он напился и поссорился с женой. Потом он с ней развёлся. И теперь, видимо, жалеет об этом.

Алексей Долматов (Гуф) развёлся со своей женой. У пары есть маленькая дочь и Юля (та самая бывшая) подала на алименты. Рэпер оказался этим очень недоволен. Совсем недавно он напился и заявился к дому своей бывшей. Первая претензия - непомерно большие алименты на маленькую дочку. Алексей вместе с друзьями забрался в дом Юлии, который сам же и арендовал для неё и дочери.

На вилле никого не оказалось. Гуф, оставшись ни с чем, отправился пить дальше. Позже выяснилось, что есть какой-то человек, который спал с женой Гуфа. Судя по всему, после развода. Также есть какой-то мужчина, с которым Юлия изменяла рэперу, когда он был в рехабе (лечился от прошлого запоя).

Всё это Гуф выкладывал на своей странице. Подписчики решили, что он пьян (и не только). Как и в прошлый раз, к Алексею срочным образом выехала его сестра. Судя по всему, скоро он опять поедет лечиться.

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Метки: Видео   Юмор   гуф   интересное   пьяный   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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11k
Том Сойер 46 минут назад
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3k
Старожил Минуту назад
Интернет взорвали или нет?
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14k
gavrosh 19 минут назад
!
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21
Dmitry N Полчаса назад
Он платит покемонке за эту новость!? Всем пойху
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13k
Copycat Полчаса назад
Так он жив?
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36k
Андрей Иванов 39 минут назад
"Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал"

Он на оргию что ли попал? Видео есть?
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30k
Юрьевич 42 минуты назад
Вот кому интересна эта информация из жизни кретинов алкашей и наркоманов? Кому интересны эти существа которые разговаривают какими-то океями, матом и жаргонными словами? А ведь какой-то идиот сидел и писал весь этот текст...
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16k
GROMOZEKA 47 минут назад
Ну вот, даже у этого биомусора есть подписчики.
А потом мы удивляемся откуда столько дегенератов
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12k
Андрей Ма-С 48 минут назад
судя по заголовку он там нашел кучу мужиков которые спали с его женой и резко начал угрожать все им
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341614



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