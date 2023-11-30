"Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал"

Алексей Долматов (Гуф) развёлся со своей женой. У пары есть маленькая дочь и Юля (та самая бывшая) подала на алименты. Рэпер оказался этим очень недоволен. Совсем недавно он напился и заявился к дому своей бывшей. Первая претензия - непомерно большие алименты на маленькую дочку. Алексей вместе с друзьями забрался в дом Юлии, который сам же и арендовал для неё и дочери.