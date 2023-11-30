"Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал"

Алексей Долматов ведёт себя как обычно. В прошлый раз он напился и поссорился с женой. Потом он с ней развёлся. И теперь, видимо, жалеет об этом.
Алексей Долматов (Гуф) развёлся со своей женой. У пары есть маленькая дочь и Юля (та самая бывшая) подала на алименты. Рэпер оказался этим очень недоволен. Совсем недавно он напился и заявился к дому своей бывшей. Первая претензия - непомерно большие алименты на маленькую дочку. Алексей вместе с друзьями забрался в дом Юлии, который сам же и арендовал для неё и дочери.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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На вилле никого не оказалось. Гуф, оставшись ни с чем, отправился пить дальше. Позже выяснилось, что есть какой-то человек, который спал с женой Гуфа. Судя по всему, после развода. Также есть какой-то мужчина, с которым Юлия изменяла рэперу, когда он был в рехабе (лечился от прошлого запоя).
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Всё это Гуф выкладывал на своей странице. Подписчики решили, что он пьян (и не только). Как и в прошлый раз, к Алексею срочным образом выехала его сестра. Судя по всему, скоро он опять поедет лечиться.
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Он на оргию что ли попал? Видео есть?
А потом мы удивляемся откуда столько дегенератов