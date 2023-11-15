Самоназванный брат МакSим пообещал взорвать концертный зал, если организаторы не отменят концерт певицы

Служба безопасности проверила зал и не нашла никакой угрозы.
Некий 32-летний Илья Ш. позвонил в концертный зал, где 17 ноября будет выступать певица МакSим, и заявил, что заминирует здание, если певица там споёт. Звонил мужчина из Санкт-Петеребурга, уточняет Mash. 14 ноября он несколько раз звонил в здание "Депо Три вокзала" на Новорязанской улице и требовал запретить певице исполнять хиты про ночные дороги и трудный возраст.
Организаторы тут же осмотрели территорию проведения концерта на наличие взрывчатки. К счастью, ничего не нашли. 15 ноября пришло распоряжение усилить охрану певицы и зрителей.
Судя по социальным сетям мужчины, он уверяет, что является неназванным братом Марины Абросимовой.
У Марины Абросимовой есть старший брат Максим Сергеевич, он старше певицы на 4 года. В ранних интервью она признавалась, что творческое имя позаимствовала у брата. Однако, Максим далёк от шоу-бизнеса и явно не имеет никакого отношения за угрозам.
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Душа болит. И хочется арбуза. но впрочем, виски тоже подойдет.
Меня сегодня посетила Муза. А может Шиза. кто их разберет.