Самоназванный брат МакSим пообещал взорвать концертный зал, если организаторы не отменят концерт певицы

Организаторы тут же осмотрели территорию проведения концерта на наличие взрывчатки. К счастью, ничего не нашли. 15 ноября пришло распоряжение усилить охрану певицы и зрителей.

Судя по социальным сетям мужчины, он уверяет, что является неназванным братом Марины Абросимовой.