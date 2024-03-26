«Команда бомжей»: Ирина Винер жёстко высказалась о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на летних играх в Париже смогут выступить 55 российских спортсменов. Больше нельзя. Их должна проверить специально созданная комиссия AINERP. И только после «подтверждения благонадёжности», они смогут поучаствовать в соревнованиях. Только под нейтральным флагом и без российского гимна.

Также их не возьмут на церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Это решение одобрил президент МОК Томас Бах: