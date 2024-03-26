«Команда бомжей»: Ирина Винер жёстко высказалась о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе

Сейчас на игры в Париже отобралось 12 атлетов, их фамилии неизвестны.
19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на летних играх в Париже смогут выступить 55 российских спортсменов. Больше нельзя. Их должна проверить специально созданная комиссия AINERP. И только после «подтверждения благонадёжности», они смогут поучаствовать в соревнованиях. Только под нейтральным флагом и без российского гимна.
Также их не возьмут на церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Это решение одобрил президент МОК Томас Бах:
Мы устанавливаем правила. Они не изменятся. Тем, кто готов их соблюдать, рады в Париже.
«Готовых соблюдать» сейчас насчитывается 12 человек - 9 россиян и 3 белорусов (для них действуют те же правила допуска).
А все остальные будущую Олимпиаду проигнорировали. Это при том, что отечественные спортсмены 19 раз принимали участие в летних Играх: при Российской империи, СССР и России. И сборные не состояли из 12 человек.
- В 1996 году - 391 спортсмен.
- В 2000 - 435 атлетов.
- В 2004 - 446 человек.
- В 2008 - 454 спортсмена.
- В 2012 - 430 участников сборной.
Сейчас команда будет «несколько» меньше. Но это выбор самих спортсменов: ехать или нет.
Хочу ещё раз отметить нашу позицию: нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены, - заявил министр спорта Олег Матыцин.
Очевидно, что большинство россиян и белорусов Олимпиаду проигнорили. И с ними согласна глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
Моё мнение было озвучено еще в Перми на совете президента (в октябре 2023 года, прим.), с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.
Она подчеркнула, что спортсмены со всего мира будут представлять свои страны и только наши спортсмены - «нейтральный статус».
Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы ещё и под музыку, похожую на «похоронный марш», вместо гимна.
Вот этот гимн:
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Участие или неучастие спортсмена в Олимпиаде в Париже - решение спортсмена в отдельности, национальной федерации по виду спорта и национального олимпийского комитета. Уже не понимаю, какие ограничения накладывает МОК. Потому что их требования имеют политический характер, то есть это нарушение всех олимпийских основ. Мы не нарушаем те требования, которые есть. Сейчас непонятная ситуация. МОК на протяжении последних двух лет многократно изменяет свою позицию. Уже не знаем, на что ориентироваться. По-моему, МОК забыл, что есть такое понятие в спорте, как fair play. Хорошо бы им это напомнить.
По всей видимости, несколько отечественных спортсменов на Олимпиаде всё же выступят. Может быть даже завоюют медали. Но обязательно - строго нейтральные.
Явно, что Игры в Париже не будут являться для россиян темой номер один, как это было раньше. После такого отношения и давления со стороны МОК большинству может быть неприятно смотреть на небольшое количество российских нейтральных спортсменов. Поэтому не стоит ждать, что эта Олимпиада будет вызывать большой интерес в России. Большинство просто не будет смотреть. И сколько вообще россиян там будет? Может, и болеть не за кого, - подвела итог Роднина.
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не понял - это как? Жить и готовиться за счет нас с вами - это сколько угодно, а потребовать поддержать страну - "низзя"?!
весьма ублюдочная позиция
1. билеты - ЗА СВОЙ СЧЁТ
2. визы - ЗА СВОЙ СЧЁТ
3. проживание там - ЗА СВОЙ СЧЁТ
4. обратные билеты домой - НЕ ПОКУПАТЬ. Пусть остаются у лягушатников