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«Команда бомжей»: Ирина Винер жёстко высказалась о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе

«Команда бомжей»: Ирина Винер жёстко высказалась о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе

Автор:
26 марта 2024 17:18
Сообщество : Спорт
Метки: Ирина Винер   Париж   гимн   мок   нейтральный статус   олимпиада   флаг   
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Сейчас на игры в Париже отобралось 12 атлетов, их фамилии неизвестны.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на летних играх в Париже смогут выступить 55 российских спортсменов. Больше нельзя. Их должна проверить специально созданная комиссия AINERP. И только после «подтверждения благонадёжности», они смогут поучаствовать в соревнованиях. Только под нейтральным флагом и без российского гимна.

Также их не возьмут на церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Это решение одобрил президент МОК Томас Бах:

Мы устанавливаем правила. Они не изменятся. Тем, кто готов их соблюдать, рады в Париже.

«Готовых соблюдать» сейчас насчитывается 12 человек - 9 россиян и 3 белорусов (для них действуют те же правила допуска).

А все остальные будущую Олимпиаду проигнорировали. Это при том, что отечественные спортсмены 19 раз принимали участие в летних Играх: при Российской империи, СССР и России. И сборные не состояли из 12 человек.

  • В 1996 году - 391 спортсмен.
  • В 2000 - 435 атлетов.
  • В 2004 - 446 человек.
  • В 2008 - 454 спортсмена.
  • В 2012 - 430 участников сборной.

Сейчас команда будет «несколько» меньше. Но это выбор самих спортсменов: ехать или нет.

Хочу ещё раз отметить нашу позицию: нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены, - заявил министр спорта Олег Матыцин.

Очевидно, что большинство россиян и белорусов Олимпиаду проигнорили. И с ними согласна глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Моё мнение было озвучено еще в Перми на совете президента (в октябре 2023 года, прим.), с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.

Она подчеркнула, что спортсмены со всего мира будут представлять свои страны и только наши спортсмены - «нейтральный статус».

Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы ещё и под музыку, похожую на «похоронный марш», вместо гимна.

Вот этот гимн:

С Винер солидарна другая великая спортсменка - Ирина Роднина.

Участие или неучастие спортсмена в Олимпиаде в Париже - решение спортсмена в отдельности, национальной федерации по виду спорта и национального олимпийского комитета. Уже не понимаю, какие ограничения накладывает МОК. Потому что их требования имеют политический характер, то есть это нарушение всех олимпийских основ. Мы не нарушаем те требования, которые есть. Сейчас непонятная ситуация. МОК на протяжении последних двух лет многократно изменяет свою позицию. Уже не знаем, на что ориентироваться. По-моему, МОК забыл, что есть такое понятие в спорте, как fair play. Хорошо бы им это напомнить.

По всей видимости, несколько отечественных спортсменов на Олимпиаде всё же выступят. Может быть даже завоюют медали. Но обязательно - строго нейтральные.

Явно, что Игры в Париже не будут являться для россиян темой номер один, как это было раньше. После такого отношения и давления со стороны МОК большинству может быть неприятно смотреть на небольшое количество российских нейтральных спортсменов. Поэтому не стоит ждать, что эта Олимпиада будет вызывать большой интерес в России. Большинство просто не будет смотреть. И сколько вообще россиян там будет? Может, и болеть не за кого, - подвела итог Роднина.

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Метки: Ирина Винер   Париж   гимн   мок   нейтральный статус   олимпиада   флаг   
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21  комментарий
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17k
Kostick Час назад
это они за свой, нейтральный счёт поедут? тогда всё норм. мало ли, на олимпиаду попасть, мечта любого спортсмена. но бюджетных денег там не должно быть ни копейки.
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818
H- MER Минуту назад
Олимпиада - это вопрос престижа страны и личных амбиций спортсмена. Вопрос престижа решён. А вот амбиции никуда не делись. Человек полжизни потратил на то, чтобы стать лучшим в своём деле и если у него есть шанс, пусть воспользуется.
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4k
просто Дмитрий 11 минут назад
скажу так....12 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕВОЗВРАЩЕНЦА
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63k
Олег 11 минут назад
Я буду три дня смеяться, если у них найдут допинг
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2k
Igor Grishaev 14 минут назад
Да пусть едут, за свой счёт, только слово "Россия" при этом не упоминать. А министр Матыцин, похоже, мечтает прокатиться за государственный счёт, погулять по Европе, как всегда.
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74k
SAndre 18 минут назад
Хочу ещё раз отметить нашу позицию: нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них.
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не понял - это как? Жить и готовиться за счет нас с вами - это сколько угодно, а потребовать поддержать страну - "низзя"?!
весьма ублюдочная позиция
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4k
Вячеслав 21 минуту назад
Я с самого начала, когда запретили флаг и гимн писал - Забить на эти игры, как на не дружественное мероприятие. А ведь это началось не вчера. Сейчас только один выход вижу. ,этот выход прост, расформировать НОК РФ. Сами они без помощи извне никогда не откажутся от гос.кормушки. Организовывать свои игры, вот как сейчас задумали. Спортсмены точно будут из многих стран, ну исключение конечно тридварасы. Так что НОК РФ это уже атавизм там находятся люди которые ничего не могут решить, ну кроме дележа бабла.
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115
Евгений Бобр 22 минуты назад
Обратно не пускать)
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10k
Пётр 24 минуты назад
Что-то мне подсказывает, что ещё может и скандал замутят, из серии просим политического убежища мы наконец убежали от "кровавого Путина"....
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2k
Сергей Полчаса назад
Почему не названы имена? Страна должна знать "своих" "героев спорта".
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400
Михаил Михайлович 38 минут назад
Смотреть и болеть не буду. Эти поехавшие на Олимпиаду люди лично для меня - ничтожества!
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1k
ФЫВАПРОЛ 39 минут назад
Пусть едут, но без моего участия. Я не хочу им платить налоги.

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1k
Лебовски 45 минут назад
Давно уже пора иметь честь и гордость - посылать на государственном уровне всякие недоолимпиады, пи*aрсkие евровидения и прочие мероприятия. А для остальных мировых спортсменов создать мнение, что при отсутствии российских спортсменов титулы неполноценные и за них просто должно быть стыдно.
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817
Нежмисто Живисто 55 минут назад
Ну посмотрим кто готов Родину на медальку обменять (((
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199
DuckTales 55 минут назад
Да при таких раскладах, это просто унижение... Ну если нравится или есть мысли перебежать, то вперед, никто не держит. Скажу лично за себя, смотреть это дерьмище не буду , как и болеть за тех кто поехал.
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4k
Максим Макашев 56 минут назад
да пусть едут! ТОЛЬКО:
1. билеты - ЗА СВОЙ СЧЁТ
2. визы - ЗА СВОЙ СЧЁТ
3. проживание там - ЗА СВОЙ СЧЁТ
4. обратные билеты домой - НЕ ПОКУПАТЬ. Пусть остаются у лягушатников
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11k
Дмитрий 57 минут назад
Ирина Александровна конечно сЖёт! но, по чему то, я с ней согласен!
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Ну и в чём плюс поехавших на игры? Их же реально будут воспринимать как бомжей. Когда ты представляешь свою страну, когда ты под флаг и гимн своего государства получаешь медали, это любого нормального спортсмена наполняет гордостью, это вершина его спортивной карьеры, это моменты его высочайшей славы. А что получат эти спортсмены? "Собачий вальс" который МОК придумал для унижения и плевки и презрение в твою сторону? И скорее всего, не потому, что ты из России, а потому что ты сам себя унизил и к тебе соответствующее отношение. Любой спортсмен тщеславен, это нормально, ибо затратил колоссальные усилия для выступления на Олимпийских играх. А какую "славу " получат те, кто поехал в Париж. Ну выиграл такой спортсмен медальку и что? Получит он почет и уважение? Сомневаюсь. "Пресмыкающихся" нигде уважать не будут, я так думаю. Ни там, ни дома.
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199
DuckTales Руслана Тарасова 54 минуты назад
Так может они едут на работу устраиваться ?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2708 постов (2661 в горячем)

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