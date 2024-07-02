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Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы

Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы

Автор:
02 июля 2024 11:03
Метки: uk   РФ   флаг   
931
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1
26-летний Михаил Ищенко из Калужской области, будучи пьяным, увидел флаг РФ на здании. Он подбежал к нему, облил жидкостью для розжига и подпалил. Его быстро нашли. Это случилось в сентября 2023 года.

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11  комментариев
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14k
Том Сойер 2 часа назад
Так должно быть с каждым, кто посмеет подобное!!! И за осквернение памяти павших воинов столько же надо давать!
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1k
DuckTales Час назад
Статья конечно на "5+" , начали за флаг, потом припаяли подготовку , ну а чего же не рассказали что конкретно он готовил и как попался ? Интересно уже.
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26
TradeMoney 2 часа назад
Заголовок не верный. "Мальчик Михаил 26 лет..."
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5
Дмитрий TradeMoney 54 минуты назад
И концовка должна быть другой. Мальчик Михаил-дебил, ни будь как Михаил.
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11k
Alex 2 часа назад
Не будь таким же дол**бом, как Миша
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19k
Kucher 2 часа назад
А почему только десять лет?
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121
Alex Vlg 2 часа назад
Это конечно здорово, а что с генералами которые разворовали МО условное хотя бы дали? (Ах да , это другое)
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20k
Роберт Шекли 2 часа назад
Написали так, будто ему за флаг дали 10 лет
За флаг максимум 1 год
В основном срок за попытку участия на стороне противника
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8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Хорошо , он мало
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 616 постов (623 в горячем)

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