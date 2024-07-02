Мужчину, который сжег российский флаг, приговорили к 10 годам тюрьмы

931
1
1
26-летний Михаил Ищенко из Калужской области, будучи пьяным, увидел флаг РФ на здании. Он подбежал к нему, облил жидкостью для розжига и подпалил. Его быстро нашли. Это случилось в сентября 2023 года.
Мужчина был приговорен к 10 годам колонии по делу о надругательстве над российским флагом и приготовлении к участию в военных действиях на территории Украины.
Источник:
Ссылки по теме:
- Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
- Когда очень захотелось домой: сбежавший тиктокер Милохин дебютировал в боксе под гимн России
- История российского имперского флага
- «Мне всё равно»: глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается «отменять» российских спортсменов и наш флаг
- «Команда бомжей»: Ирина Винер жёстко высказалась о спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Новости партнёров
реклама
За флаг максимум 1 год
В основном срок за попытку участия на стороне противника