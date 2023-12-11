Нобелевский лауреат по литературе написал слово "литература" с ошибкой

В один из самых важных моментов в своей карьере норвежский писатель Юн Фоссе умудрился совершить крайне неприятную и курьёзную оплошность. Он сделал описку в норвежском слове "литература" (litteratur), написав одну букву "т" вместо двух.





Курьёзный случай произошёл, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея. По традиции каждый лауреат и члены их семей приходят в Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма, где обладатели премии передают какой-либо личный предмет в коллекцию заведения и оставляют автографы на стульях.





Юн Фоссе, отметим, не особенно расстроился. Он объяснил опечатку спешкой и тем, что спутал норвежское написание с английским, где это слово пишется с одной буквой "т".



