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Нобелевский лауреат по литературе написал слово "литература" с ошибкой

Нобелевский лауреат по литературе написал слово "литература" с ошибкой

Автор:
11 декабря 2023 19:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нобелевский лауреат   Нобелевский музей   Юн Фоссе   автограф   курьёз   литература   опечатка   
1156
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Свою опечатку, которую увековечил в Нобелевском музее, писатель объяснил спешкой. Но всё равно невольно вспоминается фильм "Идиократия".

В один из самых важных моментов в своей карьере норвежский писатель Юн Фоссе умудрился совершить крайне неприятную и курьёзную оплошность. Он сделал описку в норвежском слове "литература" (litteratur), написав одну букву "т" вместо двух.


Курьёзный случай произошёл, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея. По традиции каждый лауреат и члены их семей приходят в Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма, где обладатели премии передают какой-либо личный предмет в коллекцию заведения и оставляют автографы на стульях.


Юн Фоссе, отметим, не особенно расстроился. Он объяснил опечатку спешкой и тем, что спутал норвежское написание с английским, где это слово пишется с одной буквой "т".


"Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется "литература" по-норвежски - возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить", — прокомментировал конфуз писатель.

Победителем Нобелевской премии в области литературы 2023 года Фоссе объявили 5 октября. Члены жюри присудили почётный приз норвежскому писателю и драматургу за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Свою первую книгу Фоссе опубликовал в 1983 году. Сейчас на его счету 40 книг в различных жанрах, которые переведены более чем на 40 языков. Фоссе является самым популярным драматургом в Европе, его пьесы были поставлены более 800 раз. Основные мотивы творчества норвежца — неизменное течение времени, встречи и расставания. 

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Метки: Нобелевский лауреат   Нобелевский музей   Юн Фоссе   автограф   курьёз   литература   опечатка   
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13  комментариев
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16k
ss Час назад
"невольно вспоминается фильм "Идиократия""
---
И с каждым днём этот фильм вспоминается всё чаще и чаще.
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19k
Shtoppi 36 минут назад
этот лауреат по всей видимости школьные годы на панели для пи40ров просрал, а потом а по жизни все время microsoft office ward пользовался
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56k
Опиум для народа 39 минут назад
"Nаt in ze exam!"
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4k
Руслан 42 минуты назад
Норм всё. Обама вон тоже Нобелевку за Мир получал, ведя несколько военных кампаний и ничего.
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2k
Igor Grishaev 48 минут назад
Нобелевская премия по значимости скоро приблизится к премии Дарвина. Награждают каких-то широко неизвестных в узких кругах людей.
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2k
Звёздный странник 51 минуту назад
Это как же надо было торопиться, чтобы не заметить правильный образец выше?
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3k
Павел Новиченко Час назад
И что ? Он писатель, а не редактор.
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2k
Ал 2 часа назад
"Основные мотивы творчества норвежца неизменное течение времени, встречи и расставания" - ну, то есть ни о чем?
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Художник нарисовал квадрат. Который не квадрат...
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