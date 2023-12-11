Нобелевский лауреат по литературе написал слово "литература" с ошибкой

Свою опечатку, которую увековечил в Нобелевском музее, писатель объяснил спешкой. Но всё равно невольно вспоминается фильм "Идиократия".
В один из самых важных моментов в своей карьере норвежский писатель Юн Фоссе умудрился совершить крайне неприятную и курьёзную оплошность. Он сделал описку в норвежском слове "литература" (litteratur), написав одну букву "т" вместо двух.
Курьёзный случай произошёл, когда Фоссе подписывал стул в ресторане Нобелевского музея. По традиции каждый лауреат и члены их семей приходят в Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма, где обладатели премии передают какой-либо личный предмет в коллекцию заведения и оставляют автографы на стульях.
Юн Фоссе, отметим, не особенно расстроился. Он объяснил опечатку спешкой и тем, что спутал норвежское написание с английским, где это слово пишется с одной буквой "т".
"Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется "литература" по-норвежски - возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить", — прокомментировал конфуз писатель.
Победителем Нобелевской премии в области литературы 2023 года Фоссе объявили 5 октября. Члены жюри присудили почётный приз норвежскому писателю и драматургу за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Свою первую книгу Фоссе опубликовал в 1983 году. Сейчас на его счету 40 книг в различных жанрах, которые переведены более чем на 40 языков. Фоссе является самым популярным драматургом в Европе, его пьесы были поставлены более 800 раз. Основные мотивы творчества норвежца — неизменное течение времени, встречи и расставания.
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И с каждым днём этот фильм вспоминается всё чаще и чаще.