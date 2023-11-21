30 курьёзных случаев из жизни сотрудников техподдержки

1960
31
Работа в службе технической поддержки - занятие не для слабонервных. Она требует навыков, терпения и умения сохранять спокойное выражение лица, пока клиент рассказывает, как банановое пюре попало в его ноутбук. В онлайн-сообществе Tech Support Gore сотрудники служб по ремонту и техподдержке делятся огорчениями и забавными случаями: от электроники, выглядящей так, будто она пережила войну, до крайне сомнительной проводки.
×
×
3. "Я был в отпуске, и в ресторане мне пожаловались, что у них не работает Wi-Fi. Интересно, почему?"
7. "Этот таймер мощностью 3680 Вт обеспечивал питание трех 65-дюймовых плазменных телевизоров Pioneer, которые включались одновременно"
14. "Подруга должна была успеть на рейс в 6:00 утра, но она "не доверяет технике" и попыталась сделать ксерокопию посадочного талона с телефона. Вопрос к техподдержке: "Что не так с ксероксом?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Антология русского пофигизма. Пост в стиле "И так сойдёт"
- Из коричневой субстанции и палок: наглядно о гаражном ремонте автомобилей
- 10+ идей бюджетного ремонта авто, которые помогут забыть о стоимости запчастей
- Новенькие поделки от рукоблудных мастеров
- Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь
Новости партнёров
реклама