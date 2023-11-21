30 курьёзных случаев из жизни сотрудников техподдержки

Работа в службе технической поддержки - занятие не для слабонервных. Она требует навыков, терпения и умения сохранять спокойное выражение лица, пока клиент рассказывает, как банановое пюре попало в его ноутбук. В онлайн-сообществе Tech Support Gore сотрудники служб по ремонту и техподдержке делятся огорчениями и забавными случаями: от электроники, выглядящей так, будто она пережила войну, до крайне сомнительной проводки.