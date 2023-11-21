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30 курьёзных случаев из жизни сотрудников техподдержки

30 курьёзных случаев из жизни сотрудников техподдержки

Автор:
21 ноября 2023 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   курьёз   ремонт   служба   случай   техподдержка   
1960
31

Работа в службе технической поддержки - занятие не для слабонервных. Она требует навыков, терпения и умения сохранять спокойное выражение лица, пока клиент рассказывает, как банановое пюре попало в его ноутбук. В онлайн-сообществе Tech Support Gore сотрудники служб по ремонту и техподдержке делятся огорчениями и забавными случаями: от электроники, выглядящей так, будто она пережила войну, до крайне сомнительной проводки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   курьёз   ремонт   служба   случай   техподдержка   
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2  комментария
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708
Шурман Час назад
Здесь был другой кондер , фото постановочное , обычно мелкий стоит а за неимением поставили другое . Я обычно тоже так делаю если нужно по бырому и на срок пару дней . С маками шиздешь чистой воды , он не мог уцелеть . Клава замена 192 болта , замена трека , отмывка корпуса .
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1k
Бэмсяра Полчаса назад
Комментарий к фото
скорее вопрос не в том, кто ее создал, а кто ее ремонтировал и воткнул кондер большего форм фактора, нежели там был...
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