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О сломанном зубе и любящих сердцах или дорога по солнечному лучу

О сломанном зубе и любящих сердцах или дорога по солнечному лучу

Автор:
21 декабря 2023 16:38
Метки: Автор Олег Бондаренко   литература   проза   просто хорошее   рассказ   
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2

Большой рыжий кот остался один в пустой квартире. Вернее, уже не пустой. В неё немедленно въехала старшая дочь мужчины с семьей. Тётка сразу не понравилась коту...

Человек умер под самое утро, когда солнце уже золотило верхушки деревьев. Сердце стало... Просто стало, как изношенный мотор.

Большая овчарка залезла на кровать и положила голову на его грудь. Она тяжело вздохнула, и слезы побежали из её глаз.

Так она и уснула. Навсегда. Тихо и спокойно уйдя за своим хозяином, как и полагается настоящей служебной собаке...

Они шли вверх по солнечному лучу. Вместе, как и полагается двум старым друзьям. Шли, смеялись и разговаривали. Они вспоминали свою жизнь, но одно...

Только одно омрачало их путь. Их третий друг - он остался там.

Там, внизу, большой рыжий кот стоял на задних лапах, упёршись передними в оконное стекло. Он бился в него головой и кричал изо всех сил:

- Куда?! Куда же вы?!! Возьмите меня с собой!!! Не бросайте меня здесь одного!

Человек и собака вернулись. Мужчина наклонился к своему коту и сказал:

- Мой старый верный друг... Прости, но мы не можем взять тебя с собой. Ты остаёшься пока здесь. Ты ещё не всё выполнил…

Но когда ты всё сделаешь, как положено, и настанет твой срок, мы придём за тобой...

А пока помни... Помни! Мы всегда будем рядом. Только позови...

Он погладил кота, и они ушли. Человек и его собака.

А большой рыжий кот остался один в пустой квартире. Вернее, уже не пустой. В неё немедленно въехала старшая дочь мужчины. Въехала вместе с семьёй...

Тётка сразу не понравилась коту. Она ходила по квартире с недовольным выражением лица и ругала своего молчаливого, высокого и седого мужа.

Тот только вздыхал. Он привык. Он всегда только вздыхал...

Следом за ним ходила их маленькая дочка, девочка лет восьми. В стареньком выцветшем платьице и стоптанных сандаликах.

Тётка дёргала девочку за руку и называла всякими обидными словами. Та тоже вздыхала и молчала.

“Какая гадкая женщина!” - подумал кот и попытался забиться в угол, надеясь, что его не заметят, но...

Его заметили.

- Это что тут ещё за грязная рыжая и блохастая тряпка?!!! - закричала тётка, указывая на него пальцем, и продолжила: - Чтобы мне его тут завтра же не было!

“Ну, вот и всё, - подумал кот. - Так даже лучше. Быстрее уйду на небо к своим друзьям…”

Но тут маленькая девочка с веснушками и рыжими спутанными волосами принесла из соседней комнаты его поилку и миску, полную вкусных сухариков.

Кот посмотрел на неё с удивлением и отвернулся.

“Как она не понимает? - подумал он. - Зачем мне есть и пить? Ведь я хочу туда... К ним. Они ведь ждут меня. Какие ещё такие дела могут быть у меня тут? Какие?”

- Не смей его прикармливать, корова! - закричала противная тётка. - Завтра же, на улицу!!!

И тогда, вдруг...

Вдруг маленькая девочка непокорно вскинула головку, и её спутанные рыжие волосы рассыпались прекрасным, переливающимся ковром по плечам.

Она опустилась рядом с котом на четвереньки и стала лакать воду из его поилки маленьким, розовым языком... Совсем, как кот! А потом...

Потом она взяла несколько сухариков из его миски и стала вкусно хрустеть ими.

- Смотри, как надо, - уговаривала она кота. - Покушай и попей, пожалуйста.

- Аааааа!!!!! - закричала противная тётка, и из её глаз метнулись молнии, а изо рта посыпались ругательства и угрозы.

И тут вечно покорный, всегда во всём виноватый муж вдруг раскрыл рот и попытался сказать:

- А может, мы его оставим?

- Рот свой закрой! - закричала жена.- Не смей мне перечить! Как я сказала, так и будет!!!

И муж замолчал… Он знал - спорить бесполезно. Участь кота была решена. Что он мог сделать? Человек, всегда привыкший молчать и вздыхать. И всё же...

Он подошёл к своей маленькой дочке и… тоже встал на корточки!

Для начала он попил немного из кошачьей поилки, а потом попытался погрызть один сухарик, но вдруг вскрикнул и схватился за щёку. Он раскрыл рот, и оттуда выпал сломанный зуб.

- Ну вот, видишь... - сказал он, обращаясь к коту. - У меня итак зубов нет, а теперь и ещё на один меньше. Не могу я грызть твои сухарики.

Знаешь, сколько стоят новые зубы для меня? Сто тыщ! А мне откуда взять? Я ведь простой работяга. Ты бы поел что ли, сам? А?

Жена стояла с широко раскрытыми глазами и ещё шире раскрытым ртом. Она попыталась опять закричать, и тогда вечно покорный муж вдруг встал и сказал совершенно спокойным голосом:

- Не смей кричать. Не смей. Хоть раз в жизни будь человеком. Не пугай ребёнка.

И от этого совершенно спокойного голоса и неожиданного возражения жена поперхнулась и замолчала. А кот...

Кот, с изумлением наблюдавший всю эту картину, подошел к маленькой девочке, так и сидевшей на полу. Он поднял свою голову и толкнул её руку, а потом... Подошел к своей миске и стал есть.

- Ну вот! - хором выкрикнули мужчина и девочка. - Молодец! - опять хором закричали они.

И малышка, подбежав, схватила кота, подняла его и поцеловала прямо в нос.

“Может… - подумал кот. - Может, мой человек и пёс были правы?”

Жена вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Она не хотела ни с кем говорить, впрочем, все были только рады этому.

Девочка пошла спать к папе. Они устроили женщине молчаливую забастовку. И тогда та ушла спать на диван в другую комнату.

- Не волнуйся, - сказала девочка перед сном коту. - Не волнуйся. Если тебя выгонят, то я тоже уйду вместе с тобой...

И кот почему-то заплакал. Девочка опять поцеловала его и пошла к папе.

А кот...

Кот сидел и смотрел на сломанный зуб, лежавший у его лап. Потом подвинул его поближе к себе и улёгся на него, как будто хотел согреть своим теплом...

Проснувшись утром, мужчина увидел за окном густой туман, и только один луч... Совсем тоненький солнечный лучик шел сверху к их окну.

- Дочка. Дочка! - сказал он девочке, протиравшей глаза. - Смотри, как красиво. Будто дорога идёт от солнца к нашему дому.

Но девочка смотрела на другое.

- Папочка, - сказала она. - А что это такое?

Прямо на кровати лежал большой и толстый конверт из жёлтой бумаги, и на нём большими буквами было написано:

“ПАПЕ И ЕГО ДОЧКЕ”

- Я не знаю, что это и откуда, - удивился мужчина.

- А давай откроем его, - попросила девочка, - ведь это нам с тобой...

Осторожно, будто боясь, что оттуда выползут змеи, мужчина оторвал кусок конверта, и вдруг...

Вдруг!!! Оттуда хлынул дождь. Да, да. Самый настоящий дождь из денежных купюр!

- Господи!!! - закричал папа. - Что это и откуда?!

- А вот, посмотри, - ответила дочка. - Тут есть маленькая бумажка и на ней что-то написано. Прочтёшь?

Мужчина взял клочок в руки и прочёл про себя:

“Это тебе на зубы от друзей кота…”

А внизу было ещё:

“Я проверю - чтобы только на зубы. Понял?”

- Понял… - сказал папа.

- Что там, папа? Что там написано? Что ты понял? - спросила дочка.

Папа улыбнулся и скомкал в руке бумажку.

- Я всё понял, дочка, - сказал он. - Всё понял. Тут написано, чтобы я купил тебе самое красивое платье и туфельки! И ещё - самый дорогой и модный велосипед.

Глаза ребёнка засветились такой радостью, что стоявшие за окном на солнечном луче человек и его овчарка зажмурились - так ослепительна была эта радость.

- И знаешь, что ещё? - сказал девочке папа. - Мы с тобой купим маме то самое кольцо. Оно очень дорогое и она так много лет смотрит на него...

- Папочка!!!! Папочка!!!! - закричала девочка и бросилась ему на шею. - Ты у меня самый лучший на свете!

Папа улыбался своей беззубой улыбкой. И действительно - он был самым счастливым человеком на свете.

В дверях стояла женщина и смотрела на большую кучу денег на кровати. Её глаза были полны изумления.

- Вы, что? Ночью банк ограбили? - спросила она.

- Ты ведь всё равно не поверишь... - ответил мужчина.

- А ты попробуй, - спокойно ответила женщина. - А вдруг?…

И тогда мужчина повёл дочку и жену в комнату, где сидел большой и рыжий кот.

- Смотри, - сказал он. - Это он принёс. Ты, конечно, можешь мне не верить. Но, знай - я говорю правду.

Девочка с рыжими волосами подхватила кота и закружилась с ним по комнате.

Женщина сперва с недоверием смотрела на мужчину, но тот не моргнул и не отвёл взгляд.

- Я, конечно не верю, - сказала она, - но, всё же… А вдруг, ты сказал правду. Ведь ты не солгал мне ни одного раза за все пятнадцать лет.

И она подошла к дочке и взяла из её рук большого рыжего кота, прижала его к себе и, заглянув ему в глаза, сказала:

- Я не знаю, как... Я не знаю, откуда… Но - спасибо тебе.

Тёплая, мягкая и ласковая женская рука погладила кошачью голову, и тот замурлыкал и прижался к ней.

“А тётенька-то, какая хорошая…” - подумал кот.

А по солнечной дороге уходили человек и его собака.

- Ну? - спросил человек. - Я всё правильно написал?

- А то! - согласилась овчарка. - Даже я лучше не смогла бы… А он действительно потратит себе всё на зубы? - взволнованно спросила она у человека.

Тот посмотрел на собаку, улыбнулся и ответил:

- Конечно нет.

- Как так “нет”?! - изумилась собака. - Ты, что? Всё знал с самого начала и всё равно дал ему денег?

- Конечно знал, - ответил мужчина. - Он просто не может иначе. Он потратит все деньги на дочку и жену.

- А сам останется опять без зубов? - огорчилась собака.

- Конечно, не останется, - ответил человек. - Мы-то с тобой на что есть?

- Мы на всё есть, - согласилась с ним собака.

- Мы что-нибудь придумаем, - сказал человек.

- Мы всё придумаем, - опять согласилась собака и спросила: - А ты видел, как они обнимали нашего кота?

- Конечно, видел, - улыбнулся мужчина. - Ведь он принёс в их семью любовь, покой и радость. И не думай, что это из-за денег. Совсем нет...

Просто он помог им понять, что в их душах есть много хорошего.

А деньги? Что деньги? Мы-то с тобой на что есть? Будут им ещё деньги.

- Да, - важно согласилась собака. - Мы на всё есть. Нам это дело - раз плюнуть.

А кот...

Кот выглядывал из-под руки женщины. Он смотрел, как по солнечному лучу уходят его друзья. Человек и собака.

Ему было грустно и очень хотелось окликнуть их… И даже - очень хотелось побежать за ними по этому самому солнечному лучу.

Но он не мог...

У него теперь было одно очень важное дело. Просто, можно сказать, жизненно важное и абсолютно необходимое. Ему надо было быть любимым и любить.

А на полу лежал сломанный зуб. Кот посмотрел на него и подмигнул.

“Я прослежу, - подумал кот. - Я обязательно прослежу. Ведь когда есть такие друзья, которые и после смерти любят тебя и помнят, то никакие неурядицы и никакие несчастья не страшны…”

Вот и вся история. О сломанном зубе и любящих сердцах.

Автор ОЛЕГ БОНДАРЕНКО


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Метки: Автор Олег Бондаренко   литература   проза   просто хорошее   рассказ   
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26k
Федор 3 часа назад
Мне понравилось)) Приятная сказка)) Однозначно плюс
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7k
schmubu 3 часа назад
ну...
во многих местах очень по-детски наивно. в некоторых - просто примитивно.
но в общем и целом очень позитивно. графоманов не люблю, но тут плюсую вполне искренне.
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Митхун Чакрабортенков
Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди.
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