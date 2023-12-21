О сломанном зубе и любящих сердцах или дорога по солнечному лучу

Большой рыжий кот остался один в пустой квартире. Вернее, уже не пустой. В неё немедленно въехала старшая дочь мужчины с семьей. Тётка сразу не понравилась коту...
Человек умер под самое утро, когда солнце уже золотило верхушки деревьев. Сердце стало... Просто стало, как изношенный мотор.
Большая овчарка залезла на кровать и положила голову на его грудь. Она тяжело вздохнула, и слезы побежали из её глаз.
Так она и уснула. Навсегда. Тихо и спокойно уйдя за своим хозяином, как и полагается настоящей служебной собаке...
Они шли вверх по солнечному лучу. Вместе, как и полагается двум старым друзьям. Шли, смеялись и разговаривали. Они вспоминали свою жизнь, но одно...
Только одно омрачало их путь. Их третий друг - он остался там.
Там, внизу, большой рыжий кот стоял на задних лапах, упёршись передними в оконное стекло. Он бился в него головой и кричал изо всех сил:
- Куда?! Куда же вы?!! Возьмите меня с собой!!! Не бросайте меня здесь одного!
Человек и собака вернулись. Мужчина наклонился к своему коту и сказал:
- Мой старый верный друг... Прости, но мы не можем взять тебя с собой. Ты остаёшься пока здесь. Ты ещё не всё выполнил…
Но когда ты всё сделаешь, как положено, и настанет твой срок, мы придём за тобой...
А пока помни... Помни! Мы всегда будем рядом. Только позови...
Он погладил кота, и они ушли. Человек и его собака.
А большой рыжий кот остался один в пустой квартире. Вернее, уже не пустой. В неё немедленно въехала старшая дочь мужчины. Въехала вместе с семьёй...
Тётка сразу не понравилась коту. Она ходила по квартире с недовольным выражением лица и ругала своего молчаливого, высокого и седого мужа.
Тот только вздыхал. Он привык. Он всегда только вздыхал...
Следом за ним ходила их маленькая дочка, девочка лет восьми. В стареньком выцветшем платьице и стоптанных сандаликах.
Тётка дёргала девочку за руку и называла всякими обидными словами. Та тоже вздыхала и молчала.
“Какая гадкая женщина!” - подумал кот и попытался забиться в угол, надеясь, что его не заметят, но...
Его заметили.
- Это что тут ещё за грязная рыжая и блохастая тряпка?!!! - закричала тётка, указывая на него пальцем, и продолжила: - Чтобы мне его тут завтра же не было!
“Ну, вот и всё, - подумал кот. - Так даже лучше. Быстрее уйду на небо к своим друзьям…”
Но тут маленькая девочка с веснушками и рыжими спутанными волосами принесла из соседней комнаты его поилку и миску, полную вкусных сухариков.
Кот посмотрел на неё с удивлением и отвернулся.
“Как она не понимает? - подумал он. - Зачем мне есть и пить? Ведь я хочу туда... К ним. Они ведь ждут меня. Какие ещё такие дела могут быть у меня тут? Какие?”
- Не смей его прикармливать, корова! - закричала противная тётка. - Завтра же, на улицу!!!
И тогда, вдруг...
Вдруг маленькая девочка непокорно вскинула головку, и её спутанные рыжие волосы рассыпались прекрасным, переливающимся ковром по плечам.
Она опустилась рядом с котом на четвереньки и стала лакать воду из его поилки маленьким, розовым языком... Совсем, как кот! А потом...
Потом она взяла несколько сухариков из его миски и стала вкусно хрустеть ими.
- Смотри, как надо, - уговаривала она кота. - Покушай и попей, пожалуйста.
- Аааааа!!!!! - закричала противная тётка, и из её глаз метнулись молнии, а изо рта посыпались ругательства и угрозы.
И тут вечно покорный, всегда во всём виноватый муж вдруг раскрыл рот и попытался сказать:
- А может, мы его оставим?
- Рот свой закрой! - закричала жена.- Не смей мне перечить! Как я сказала, так и будет!!!
И муж замолчал… Он знал - спорить бесполезно. Участь кота была решена. Что он мог сделать? Человек, всегда привыкший молчать и вздыхать. И всё же...
Он подошёл к своей маленькой дочке и… тоже встал на корточки!
Для начала он попил немного из кошачьей поилки, а потом попытался погрызть один сухарик, но вдруг вскрикнул и схватился за щёку. Он раскрыл рот, и оттуда выпал сломанный зуб.
- Ну вот, видишь... - сказал он, обращаясь к коту. - У меня итак зубов нет, а теперь и ещё на один меньше. Не могу я грызть твои сухарики.
Знаешь, сколько стоят новые зубы для меня? Сто тыщ! А мне откуда взять? Я ведь простой работяга. Ты бы поел что ли, сам? А?
Жена стояла с широко раскрытыми глазами и ещё шире раскрытым ртом. Она попыталась опять закричать, и тогда вечно покорный муж вдруг встал и сказал совершенно спокойным голосом:
- Не смей кричать. Не смей. Хоть раз в жизни будь человеком. Не пугай ребёнка.
И от этого совершенно спокойного голоса и неожиданного возражения жена поперхнулась и замолчала. А кот...
Кот, с изумлением наблюдавший всю эту картину, подошел к маленькой девочке, так и сидевшей на полу. Он поднял свою голову и толкнул её руку, а потом... Подошел к своей миске и стал есть.
- Ну вот! - хором выкрикнули мужчина и девочка. - Молодец! - опять хором закричали они.
И малышка, подбежав, схватила кота, подняла его и поцеловала прямо в нос.
“Может… - подумал кот. - Может, мой человек и пёс были правы?”
Жена вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Она не хотела ни с кем говорить, впрочем, все были только рады этому.
Девочка пошла спать к папе. Они устроили женщине молчаливую забастовку. И тогда та ушла спать на диван в другую комнату.
- Не волнуйся, - сказала девочка перед сном коту. - Не волнуйся. Если тебя выгонят, то я тоже уйду вместе с тобой...
И кот почему-то заплакал. Девочка опять поцеловала его и пошла к папе.
А кот...
Кот сидел и смотрел на сломанный зуб, лежавший у его лап. Потом подвинул его поближе к себе и улёгся на него, как будто хотел согреть своим теплом...
Проснувшись утром, мужчина увидел за окном густой туман, и только один луч... Совсем тоненький солнечный лучик шел сверху к их окну.
- Дочка. Дочка! - сказал он девочке, протиравшей глаза. - Смотри, как красиво. Будто дорога идёт от солнца к нашему дому.
Но девочка смотрела на другое.
- Папочка, - сказала она. - А что это такое?
Прямо на кровати лежал большой и толстый конверт из жёлтой бумаги, и на нём большими буквами было написано:
“ПАПЕ И ЕГО ДОЧКЕ”
- Я не знаю, что это и откуда, - удивился мужчина.
- А давай откроем его, - попросила девочка, - ведь это нам с тобой...
Осторожно, будто боясь, что оттуда выползут змеи, мужчина оторвал кусок конверта, и вдруг...
Вдруг!!! Оттуда хлынул дождь. Да, да. Самый настоящий дождь из денежных купюр!
- Господи!!! - закричал папа. - Что это и откуда?!
- А вот, посмотри, - ответила дочка. - Тут есть маленькая бумажка и на ней что-то написано. Прочтёшь?
Мужчина взял клочок в руки и прочёл про себя:
“Это тебе на зубы от друзей кота…”
А внизу было ещё:
“Я проверю - чтобы только на зубы. Понял?”
- Понял… - сказал папа.
- Что там, папа? Что там написано? Что ты понял? - спросила дочка.
Папа улыбнулся и скомкал в руке бумажку.
- Я всё понял, дочка, - сказал он. - Всё понял. Тут написано, чтобы я купил тебе самое красивое платье и туфельки! И ещё - самый дорогой и модный велосипед.
Глаза ребёнка засветились такой радостью, что стоявшие за окном на солнечном луче человек и его овчарка зажмурились - так ослепительна была эта радость.
- И знаешь, что ещё? - сказал девочке папа. - Мы с тобой купим маме то самое кольцо. Оно очень дорогое и она так много лет смотрит на него...
- Папочка!!!! Папочка!!!! - закричала девочка и бросилась ему на шею. - Ты у меня самый лучший на свете!
Папа улыбался своей беззубой улыбкой. И действительно - он был самым счастливым человеком на свете.
В дверях стояла женщина и смотрела на большую кучу денег на кровати. Её глаза были полны изумления.
- Вы, что? Ночью банк ограбили? - спросила она.
- Ты ведь всё равно не поверишь... - ответил мужчина.
- А ты попробуй, - спокойно ответила женщина. - А вдруг?…
И тогда мужчина повёл дочку и жену в комнату, где сидел большой и рыжий кот.
- Смотри, - сказал он. - Это он принёс. Ты, конечно, можешь мне не верить. Но, знай - я говорю правду.
Девочка с рыжими волосами подхватила кота и закружилась с ним по комнате.
Женщина сперва с недоверием смотрела на мужчину, но тот не моргнул и не отвёл взгляд.
- Я, конечно не верю, - сказала она, - но, всё же… А вдруг, ты сказал правду. Ведь ты не солгал мне ни одного раза за все пятнадцать лет.
И она подошла к дочке и взяла из её рук большого рыжего кота, прижала его к себе и, заглянув ему в глаза, сказала:
- Я не знаю, как... Я не знаю, откуда… Но - спасибо тебе.
Тёплая, мягкая и ласковая женская рука погладила кошачью голову, и тот замурлыкал и прижался к ней.
“А тётенька-то, какая хорошая…” - подумал кот.
А по солнечной дороге уходили человек и его собака.
- Ну? - спросил человек. - Я всё правильно написал?
- А то! - согласилась овчарка. - Даже я лучше не смогла бы… А он действительно потратит себе всё на зубы? - взволнованно спросила она у человека.
Тот посмотрел на собаку, улыбнулся и ответил:
- Конечно нет.
- Как так “нет”?! - изумилась собака. - Ты, что? Всё знал с самого начала и всё равно дал ему денег?
- Конечно знал, - ответил мужчина. - Он просто не может иначе. Он потратит все деньги на дочку и жену.
- А сам останется опять без зубов? - огорчилась собака.
- Конечно, не останется, - ответил человек. - Мы-то с тобой на что есть?
- Мы на всё есть, - согласилась с ним собака.
- Мы что-нибудь придумаем, - сказал человек.
- Мы всё придумаем, - опять согласилась собака и спросила: - А ты видел, как они обнимали нашего кота?
- Конечно, видел, - улыбнулся мужчина. - Ведь он принёс в их семью любовь, покой и радость. И не думай, что это из-за денег. Совсем нет...
Просто он помог им понять, что в их душах есть много хорошего.
А деньги? Что деньги? Мы-то с тобой на что есть? Будут им ещё деньги.
- Да, - важно согласилась собака. - Мы на всё есть. Нам это дело - раз плюнуть.
А кот...
Кот выглядывал из-под руки женщины. Он смотрел, как по солнечному лучу уходят его друзья. Человек и собака.
Ему было грустно и очень хотелось окликнуть их… И даже - очень хотелось побежать за ними по этому самому солнечному лучу.
Но он не мог...
У него теперь было одно очень важное дело. Просто, можно сказать, жизненно важное и абсолютно необходимое. Ему надо было быть любимым и любить.
А на полу лежал сломанный зуб. Кот посмотрел на него и подмигнул.
“Я прослежу, - подумал кот. - Я обязательно прослежу. Ведь когда есть такие друзья, которые и после смерти любят тебя и помнят, то никакие неурядицы и никакие несчастья не страшны…”
Вот и вся история. О сломанном зубе и любящих сердцах.
Автор ОЛЕГ БОНДАРЕНКО
Источник:
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во многих местах очень по-детски наивно. в некоторых - просто примитивно.
но в общем и целом очень позитивно. графоманов не люблю, но тут плюсую вполне искренне.