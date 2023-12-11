Эволюция, прекрати: задняя часть морского червя отдельно от хозяина ищет любви

Как хорошо, что людям досталось от природы половое размножение! Намного меньше повезло морским червям вида Megasyllis nipponica. На задней части червя растает орган, получивший название «столон». Орган растёт с первого дня появления на свет нового червя. Со временем столон обзаводится щетинками, антеннами и глазами. Наполнившись гаметами (половые клетки), орган отделается от своего носителя и отправляется в свободное плавание в поисках другого столона, в котором находятся половые клетки противоположного пола.

В это время червь отращивает новый столон, который также отправиться в свободное плавание, когда обзаведётся глазами и усиками.