Эволюция, прекрати: задняя часть морского червя отдельно от хозяина ищет любви

Выражение "Найти на зад приключений" заиграло новыми красками.
Как хорошо, что людям досталось от природы половое размножение! Намного меньше повезло морским червям вида Megasyllis nipponica. На задней части червя растает орган, получивший название «столон». Орган растёт с первого дня появления на свет нового червя. Со временем столон обзаводится щетинками, антеннами и глазами. Наполнившись гаметами (половые клетки), орган отделается от своего носителя и отправляется в свободное плавание в поисках другого столона, в котором находятся половые клетки противоположного пола.
В это время червь отращивает новый столон, который также отправиться в свободное плавание, когда обзаведётся глазами и усиками.
Ученые из Токийского университета (Япония), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, впервые смогли подробно разобраться, что именно происходит в организме Megasyllis nipponica.
По мнению учёных, такой способ размножения оберегает червя от всех рисков, связанных с поиском пары, размножением и последующими родами. Новый организм вырастает из отделившегося столона женского пола. Мужской орган, выполнив свою функцию, погибает.
Но учёные пока не могут понять, каким именно образом у червей определяется пол.
Мы хотели бы прояснить механизм определения пола и эндокринные регуляции, лежащие в основе репродуктивных циклов силлид, — добавил Тора Миура, профессор Токийского университета.
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