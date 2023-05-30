Панцирный клещ — самое сильное существо на планете

Размер панцирного клеща — всего около миллиметра. Но несмотря на размеры, эти крохи способны выдерживать вес в 1000 раз больше собственного! Узнаем немного интересного об этих созданиях.
Для нас, людей, поднять вес даже вдвое больше нашего собственного уже считается атлетическим достижением. Но для некоторых обитателей дикой природы выдерживать вес в несколько раз больше своего - проще простого. Например, муравьи-портные способны выдержать вес в 100 раз больше собственного, а навозный жук - в 400 раз больше. Однако, все рекорды в природе побил панцирный клещ (Oribatida). Эти крохотные существа могут поднимать вес в 1180 раз больше своего! Всё благодаря их мощному экзоскелету.
Размеры этих клещей - всего от 0,2 до 1,4 мм. Если смотреть по соотношению силы и к размеру и весу, это самое сильное существо в мире. Это можно сравнить с тем, если бы человек смог поднять предмет, весящий около 82 тонн. Одна из причин того, что панцирные клещи, как и некоторые другие насекомые, так сильны, кроется в их мощном экзоскелете. За счёт прочного экзоскелета они тратят больше энергии на развитие мышечной силы. При всём этом панцирный клещ весит всего 100 микрограммов.
У более крупных существ - большие мышцы, но большая часть их силы уходит на поддержание собственного веса. А крошечные насекомые используют мышечную массу для поднятия разных тяжестей. Сами панцирные клещи обитают в почве, лесной подстилке, мхах и лишайниках. Они питаются гниющими растительными остатками с обильной микрофлорой, поэтому их роль в почвообразовании очень важна. Они также рассеивают семена, улучшают структуру почвы и уменьшают количество патогенных насекомых и паразитов - в том числе вредных для домашнего скота и человека.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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