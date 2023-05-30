FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14051 пост • 1671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Панцирный клещ — самое сильное существо на планете

Панцирный клещ — самое сильное существо на планете

Автор:
30 мая 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире животных   дикая природа   животные   животный мир   интересное   насекомые   природа   факты   фото   членистоногие   
903
8
1

Размер панцирного клеща — всего около миллиметра. Но несмотря на размеры, эти крохи способны выдерживать вес в 1000 раз больше собственного! Узнаем немного интересного об этих созданиях.

Для нас, людей, поднять вес даже вдвое больше нашего собственного уже считается атлетическим достижением. Но для некоторых обитателей дикой природы выдерживать вес в несколько раз больше своего - проще простого. Например, муравьи-портные способны выдержать вес в 100 раз больше собственного, а навозный жук - в 400 раз больше. Однако, все рекорды в природе побил панцирный клещ (Oribatida). Эти крохотные существа могут поднимать вес в 1180 раз больше своего! Всё благодаря их мощному экзоскелету.

Размеры этих клещей - всего от 0,2 до 1,4 мм. Если смотреть по соотношению силы и к размеру и весу, это самое сильное существо в мире. Это можно сравнить с тем, если бы человек смог поднять предмет, весящий около 82 тонн. Одна из причин того, что панцирные клещи, как и некоторые другие насекомые, так сильны, кроется в их мощном экзоскелете. За счёт прочного экзоскелета они тратят больше энергии на развитие мышечной силы. При всём этом панцирный клещ весит всего 100 микрограммов.

У более крупных существ - большие мышцы, но большая часть их силы уходит на поддержание собственного веса. А крошечные насекомые используют мышечную массу для поднятия разных тяжестей. Сами панцирные клещи обитают в почве, лесной подстилке, мхах и лишайниках. Они питаются гниющими растительными остатками с обильной микрофлорой, поэтому их роль в почвообразовании очень важна. Они также рассеивают семена, улучшают структуру почвы и уменьшают количество патогенных насекомых и паразитов - в том числе вредных для домашнего скота и человека.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире животных   дикая природа   животные   животный мир   интересное   насекомые   природа   факты   фото   членистоногие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87076



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#животные#авто аварии#история#позитив#интересное#Еда#Автовсячина
#интересно#автомир#Юмор#аварии#кино#факты#СССР#фильм#милота#Англия
#в мире#автомобили#ДТП#забавно#Прикол#фантазия#удивительно#2023#пешехода сбили#креатив
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться