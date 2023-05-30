Панцирный клещ — самое сильное существо на планете

Размеры этих клещей - всего от 0,2 до 1,4 мм. Если смотреть по соотношению силы и к размеру и весу, это самое сильное существо в мире. Это можно сравнить с тем, если бы человек смог поднять предмет, весящий около 82 тонн. Одна из причин того, что панцирные клещи, как и некоторые другие насекомые, так сильны, кроется в их мощном экзоскелете. За счёт прочного экзоскелета они тратят больше энергии на развитие мышечной силы. При всём этом панцирный клещ весит всего 100 микрограммов.