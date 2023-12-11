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Девушка-лесничий нашла идеальную ёлку для Кремля и выиграла автомобиль

Девушка-лесничий нашла идеальную ёлку для Кремля и выиграла автомобиль

Автор:
11 декабря 2023 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Кремль   выигрыш   интересное   конкурс   новый год   фото   ёлка   
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В Подмосковье спилили ёлку, которая будет стоять возле Кремля.

В деревне Новопареево Щёлковского района в понедельник, 11 декабря, спилили 25-метровую ёлку, которая украсит Соборную площадь в Москве к Новому году. Возраст ёлки 84 года, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см. Вместо срубленной ели посадят несколько молодых саженцев ели.

Девушка-лесничий, которая обнаружила ёлку, заявила её на конкурс случайно, не надеясь на победу. Ёлка поедет в Москву, а девушка получила в подарок автомобиль, уточняет "360".

Вместо срубленной ели посадят несколько молодых саженцев ели.

Эта ель уже перестойная. Поэтому спил экологии не нанесет никакого ущерба. А вот производство 25-метровой искусственной, я считаю, наиболее повредит экологии, чем доставка живой ели и ликвидация, – сказала старший участковый лесничий Наталья Гусева.

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Метки: Автомобиль   Кремль   выигрыш   интересное   конкурс   новый год   фото   ёлка   
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9  комментариев
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338
zu4ara 22 минуты назад
Девушка-лесничий, которая обнаружила ёлку и выиграла автомобиль.....
Чё за хрень?
"обнаружила" Шла просто такая вся писд@тая по лесу и хренакс, обнаружила нужную ёлку!... Чья родственница?
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31k
Юрьевич 59 секунд назад
ну да... типичный такой лесничий.

Интересно, она в настоящем лесу хоть раз была?

PS Среди моих знакомых несколько лесничих. Человека, который всё время и при любой погоде на природе узнать легко - у него обветренное лицо.
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50k
Элек Мек 8 минут назад
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326
Александр Шевченко 15 минут назад
Норм у них там бюджет, если машины идут на сувениры...
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19k
Shtoppi 49 минут назад
странно что «героя» сразу не дали, за такое-то свершение.
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3k
PbIBOK Час назад
По "Радио России", в новостях, передали что елку нашли при помощи спутника...И вот кому верить?
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BarOb 2 часа назад
Похоже девушка-лесничему проще выиграть такой конкурс, чем девушке бухгалтеру
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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