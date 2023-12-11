Девушка-лесничий нашла идеальную ёлку для Кремля и выиграла автомобиль

В Подмосковье спилили ёлку, которая будет стоять возле Кремля.
В деревне Новопареево Щёлковского района в понедельник, 11 декабря, спилили 25-метровую ёлку, которая украсит Соборную площадь в Москве к Новому году. Возраст ёлки 84 года, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см. Вместо срубленной ели посадят несколько молодых саженцев ели.
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Девушка-лесничий, которая обнаружила ёлку, заявила её на конкурс случайно, не надеясь на победу. Ёлка поедет в Москву, а девушка получила в подарок автомобиль, уточняет "360".
Вместо срубленной ели посадят несколько молодых саженцев ели.
Эта ель уже перестойная. Поэтому спил экологии не нанесет никакого ущерба. А вот производство 25-метровой искусственной, я считаю, наиболее повредит экологии, чем доставка живой ели и ликвидация, – сказала старший участковый лесничий Наталья Гусева.
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Интересно, она в настоящем лесу хоть раз была?
PS Среди моих знакомых несколько лесничих. Человека, который всё время и при любой погоде на природе узнать легко - у него обветренное лицо.