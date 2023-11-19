"Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа

Впервые победительницей конкурса стала представительница Никарагуа (государство в Центральной Америке).
Лучшей среди 84 красавиц стала 23-летняя модель из Никарагуа по имени Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. "Вице-мисс" назвали 27-летнюю Аннтонию Порсильд из Таиланда, а третье место заняла 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.
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Шейннис с 2016 года принимает участие в конкурсах красоты. Она была на "Мисс мира", но безуспешно. Летом этого года модель стала первой красавицей своей страны, взяв титул "Мисс Никарагуа". Это и подарило ей путёвку на конкурс "Мисс вселенная".
От Росии в конкурсе "Мисс Вселенная" выступала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Однако, русская красавица даже не попала в топ-20. Она учится в Таможенной академии, занимается вокалом, знает несколько языков и работает фотомоделью.
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Самым ярким выходом Маргариты стало дефиле на конкурсе. Девушка предстала в образе Царевны-Лебедь, словно сошедшей с картин Михаила Врубеля. Наряд её был усыпан полудрагоценными камнями.
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А потом бац, и они резко толстеют. Хотя у них там все в основном толстенькие, это считается нормально. Ну и кушая один рис с курицей во фритюре (по другому они готовить просто не умеют) сложно остаться стройненьким.