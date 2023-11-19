"Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа

Шейннис с 2016 года принимает участие в конкурсах красоты. Она была на "Мисс мира", но безуспешно. Летом этого года модель стала первой красавицей своей страны, взяв титул "Мисс Никарагуа". Это и подарило ей путёвку на конкурс "Мисс вселенная".