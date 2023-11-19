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"Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа

"Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа

Автор:
19 ноября 2023 13:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   интересное   конкурс   мисс вселенная   модель   никарагуа   фото   
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Впервые победительницей конкурса стала представительница Никарагуа (государство в Центральной Америке).

Лучшей среди 84 красавиц стала 23-летняя модель из Никарагуа по имени Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. "Вице-мисс" назвали 27-летнюю Аннтонию Порсильд из Таиланда, а третье место заняла 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.

Шейннис с 2016 года принимает участие в конкурсах красоты. Она была на "Мисс мира", но безуспешно. Летом этого года модель стала первой красавицей своей страны, взяв титул "Мисс Никарагуа". Это и подарило ей путёвку на конкурс "Мисс вселенная".

От Росии в конкурсе "Мисс Вселенная" выступала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Однако, русская красавица даже не попала в топ-20. Она учится в Таможенной академии, занимается вокалом, знает несколько языков и работает фотомоделью.

Самым ярким выходом Маргариты стало дефиле на конкурсе. Девушка предстала в образе Царевны-Лебедь, словно сошедшей с картин Михаила Врубеля. Наряд её был усыпан полудрагоценными камнями.

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Метки: Ynews   интересное   конкурс   мисс вселенная   модель   никарагуа   фото   
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13  комментариев
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3k
Mnop Час назад
Автор, Россия. С двумя "с". Ты не можешь правильно написать название страны в которой ты живешь?
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10k
Пётр 4 минуты назад
Я что-то не понял...почему белая, и почему женщина...где толерантность, надо жалобу подать коллективную))))
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2k
Igor Grishaev 24 минуты назад
Слава Богу, что не чёрный одноногий трансгендер.
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31k
Владимир 24 минуты назад
В Никарагуа очень интересно. Девушки там реально красивые, лет до 25-27..
А потом бац, и они резко толстеют. Хотя у них там все в основном толстенькие, это считается нормально. Ну и кушая один рис с курицей во фритюре (по другому они готовить просто не умеют) сложно остаться стройненьким.
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2k
Duke_kir Полчаса назад
Эта хоть симпотная, и рот рабочий
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1k
Darki Полчаса назад
Я рад что победила очень красивая девушка.Пусть наша Маргарита и проиграла,но зато в конкурсе победила девушка,а не жирный кусок мяса и не две фигни которые "оно".
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16k
Александр Маслов Час назад
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1k
Herr Mannelig Час назад
симпатичная девушка, иногда такие жабы побеждают, а эта прямо приятно удивила
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339698



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