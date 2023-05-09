Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь

И вот что он показал.
Роман Костомаров стал жертвой Covid-19 и трудоголизма. Вот вот, получил двойной удар. Сначала он подхватил вирус, но не стал брать больничный и отлёживаться - у Романа были контракты и запланированные выступления. Эти выступления он и провёл: зимой, в мороз -20, в лёгкой рубашке и с сильным кашлем. И ему моментально стало хуже.
На пятые сутки болезни, когда тянуть уже было нельзя, его привезли в больницу. Вот как это прокомментировал главный врач ГБУЗ «Городской клинической больницы № 40», Денис Проценко:
На пятые сутки болезни с высокой температурой и в стремительно ухудшающемся состоянии Роман был госпитализирован. Несмотря на интенсивную терапию, в реанимации его состояние прогрессивно ухудшалось. И уже через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией.
Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне.
Олимпийский чемпион по танцам на льду 2006-го года, пережил два инсульта и сепсис. Ему сделали несколько частичных ампутаций конечностей из-за развившейся гангрены. Затем болезнь удалось остановить и вот сейчас Роман стал приходить в себя. «Приходить в себя» - это сильно сказано, сейчас, при росте 182 см, он весит меньше 50 килограмм.
Роман даже вышел в соцсети и выложил фотографию. Пока без комментариев.
Но его подписчики считают - с учётом того, через что 46-летнему Роману пришлось пройти, он выглядит не так уж и плохо.
Источник:
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Вот только по ходу лечения Роману ампутировали конечности. И это, конечно, на фото не попало. По вполне понятным причинам. Поэтому, как он "выглядит" осталось за кадром.
Роману и его близким сил и здоровья справиться с этим и пережить.
- Но вы продолжайте, ведь спорт - это жизнь и здоровье.
Хотя с другой стороны - спорт - это бабло, вот бабло его и вытащило с того света, простого работягу давно бы уже залечили, да и поста бы про простого не было тут.
Так что этот пост - как про сосиску Якубени.
Может они и приносят какой-то профит в казну, но для меня они никчемны. ИМХО.