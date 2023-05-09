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Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь

Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь

Автор:
09 мая 2023 15:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Денис Проценко   болезнь   больница   выздоровление   роман костомаров   
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И вот что он показал.

Роман Костомаров стал жертвой Covid-19 и трудоголизма. Вот вот, получил двойной удар. Сначала он подхватил вирус, но не стал брать больничный и отлёживаться - у Романа были контракты и запланированные выступления. Эти выступления он и провёл: зимой, в мороз -20, в лёгкой рубашке и с сильным кашлем. И ему моментально стало хуже.

На пятые сутки болезни, когда тянуть уже было нельзя, его привезли в больницу. Вот как это прокомментировал главный врач ГБУЗ «Городской клинической больницы № 40», Денис Проценко:

На пятые сутки болезни с высокой температурой и в стремительно ухудшающемся состоянии Роман был госпитализирован. Несмотря на интенсивную терапию, в реанимации его состояние прогрессивно ухудшалось. И уже через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией.

Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне.

Олимпийский чемпион по танцам на льду 2006-го года, пережил два инсульта и сепсис. Ему сделали несколько частичных ампутаций конечностей из-за развившейся гангрены. Затем болезнь удалось остановить и вот сейчас Роман стал приходить в себя. «Приходить в себя» - это сильно сказано, сейчас, при росте 182 см, он весит меньше 50 килограмм.

Роман даже вышел в соцсети и выложил фотографию. Пока без комментариев.

Но его подписчики считают - с учётом того, через что 46-летнему Роману пришлось пройти, он выглядит не так уж и плохо.

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Метки: COVID-19   Денис Проценко   болезнь   больница   выздоровление   роман костомаров   
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13  комментариев
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18k
Andrey 2 часа назад
"выглядит не так и плохо"...
Вот только по ходу лечения Роману ампутировали конечности. И это, конечно, на фото не попало. По вполне понятным причинам. Поэтому, как он "выглядит" осталось за кадром.
Роману и его близким сил и здоровья справиться с этим и пережить.
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10k
goshan_hmc 59 минут назад
Давай выздоравливай!
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5k
saliamnn 59 минут назад
Держись!!!Сам оказался в аналогичной ситуации.Второй год пытаюсь оклиматься.
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13k
Konstantin Час назад
Жесть конечно... Не стоило это того...
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1k
Николай Час назад
46? да он бодрее меня 40-летнего выглядит.
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Олимпийский чемпион по танцам на льду 2006-го года, пережил два инсульта и сепсис. Ему сделали несколько частичных ампутаций конечностей из-за развившейся гангрены. Затем болезнь удалось остановить и вот сейчас Роман стал приходить в себя. «Приходить в себя» - это сильно сказано, сейчас, при росте 182 см, он весит меньше 50 килограмм."-
- Но вы продолжайте, ведь спорт - это жизнь и здоровье.

Хотя с другой стороны - спорт - это бабло, вот бабло его и вытащило с того света, простого работягу давно бы уже залечили, да и поста бы про простого не было тут.
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385
Серега 2 часа назад
Вот действительно,за кого искренне переживал.Молодец,сильный мужчина.
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Дай Бог ему здоровья.
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