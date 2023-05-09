Вернувшийся с того света фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь

Роман Костомаров стал жертвой Covid-19 и трудоголизма. Вот вот, получил двойной удар. Сначала он подхватил вирус, но не стал брать больничный и отлёживаться - у Романа были контракты и запланированные выступления. Эти выступления он и провёл: зимой, в мороз -20, в лёгкой рубашке и с сильным кашлем. И ему моментально стало хуже.

На пятые сутки болезни, когда тянуть уже было нельзя, его привезли в больницу. Вот как это прокомментировал главный врач ГБУЗ «Городской клинической больницы № 40», Денис Проценко: