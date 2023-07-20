Молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей

В 1:16 минут в горотдел Южно-Сахалинску поступило сообщение прораба, в ведении которого находился каток, о том, что вечером 19 июля неизвестный угнал его с площадки в районе дома по адресу проспект Мира, № 174.

Угонщик врезался в припаркованный автомобиль во дворе дома № 32А по улице Сахалинской. Он тут же он покинул кабину, а каток на ходу столкнулся с иномаркой, которую отбросило на соседнее транспортное средство.

– В ходе изучения видеозаписей произошедшего полицейские идентифицировали водителя и других участников, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Как оказалось, еще днем 18-летний молодой человек совершил первый раз угон данного катка, на котором спустя около 100 метров столкнулся с автомобилем Toyota Mark II, после чего скрылся, – рассказали в УМВД.