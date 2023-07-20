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Молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей

Молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей

Автор:
20 июля 2023 10:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авто   каток   машины   угон   ущерб   
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Всего пострадало четыре машины. Сейчас нарушитель задержан.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области рассказали, что благодаря записям с камер видеонаблюдения, им удалось вычислить подростка, который угнал каток и устроил ДТП. Угонщиком оказался 18-летний житель Южно-Сахалинска. С ним уже работают в горотделе.

В 1:16 минут в горотдел Южно-Сахалинску поступило сообщение прораба, в ведении которого находился каток, о том, что вечером 19 июля неизвестный угнал его с площадки в районе дома по адресу проспект Мира, № 174.


Угонщик врезался в припаркованный автомобиль во дворе дома № 32А по улице Сахалинской. Он тут же он покинул кабину, а каток на ходу столкнулся с иномаркой, которую отбросило на соседнее транспортное средство.


– В ходе изучения видеозаписей произошедшего полицейские идентифицировали водителя и других участников, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Как оказалось, еще днем 18-летний молодой человек совершил первый раз угон данного катка, на котором спустя около 100 метров столкнулся с автомобилем Toyota Mark II, после чего скрылся, – рассказали в УМВД.

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Метки: Видео   авто   каток   машины   угон   ущерб   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Главное - лицо "замылить". Как бы права дитятки не нарушить. Ну, угнал каток, ну, порезвился, ну, сжёг подружку, ну, зарезал товарища и сбросил в люк - они же дети. А кто не шалил в детстве?
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10k
Сергей 23 минуты назад
18 лет- подросток???
Это теперь лет до 30 подросток или как?
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1k
Максим Макашев 39 минут назад
закатать в асфальт этим же катком
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33k
ACU900 2 часа назад
Мчится мне наперерез
Шестисотый "Мерседес".
Мой асфальтовый каток
Понадежнее, браток!
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7k
Roman 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Кот Бегемот 2 часа назад
Говорили же, в своё время, купить ребёнку трёхколёсик, а теперь вишь оно как!
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