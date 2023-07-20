Молодой человек дважды за день угнал каток для укладки асфальта и разбил несколько автомобилей

Всего пострадало четыре машины. Сейчас нарушитель задержан.
В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области рассказали, что благодаря записям с камер видеонаблюдения, им удалось вычислить подростка, который угнал каток и устроил ДТП. Угонщиком оказался 18-летний житель Южно-Сахалинска. С ним уже работают в горотделе.
В 1:16 минут в горотдел Южно-Сахалинску поступило сообщение прораба, в ведении которого находился каток, о том, что вечером 19 июля неизвестный угнал его с площадки в районе дома по адресу проспект Мира, № 174.
Угонщик врезался в припаркованный автомобиль во дворе дома № 32А по улице Сахалинской. Он тут же он покинул кабину, а каток на ходу столкнулся с иномаркой, которую отбросило на соседнее транспортное средство.
– В ходе изучения видеозаписей произошедшего полицейские идентифицировали водителя и других участников, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Как оказалось, еще днем 18-летний молодой человек совершил первый раз угон данного катка, на котором спустя около 100 метров столкнулся с автомобилем Toyota Mark II, после чего скрылся, – рассказали в УМВД.
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Это теперь лет до 30 подросток или как?
Шестисотый "Мерседес".
Мой асфальтовый каток
Понадежнее, браток!