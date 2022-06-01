22 запутанных фотографий, для расшифровки которых нужно отличное зрение

Иногда перспектива и угол зрения любят подшучивать над нами. Они могут искажать реальность, поэтому в одну секунду мы видим одно, а в следующую понимаем, что изображение ввело нас в заблуждение. В этом посте вы увидите увлекательные кадры, к которым нужно приглядеться.

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Короткие ножки 0 Источник:

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Найди бутерброд 0 Источник:

Девушка выглядит совсем крошечной 0 Источник:

Моя собака жутко меня напугала 0 Источник:

Четыре оттенка голубого в Антарктиде 0 Источник:

Он получил крылья 0 Источник:

Этот комар из фильма ужасов 0 Источник:

Показалось 0 Источник:

Так вкуснее? 0 Источник:

Ножки у павлина 0 Источник:

У этой утки две головы 0 Источник:

Слишком много лап 0 Источник:

Зеркало или окно? 0 Источник:

Куда пропало туловище? 0 Источник:

Нога - рука 0 Источник:

Интересное отражение 0 Источник:

Прозрачные горы 0 Источник:

Что с ногами? 0 Источник:

Тут нужен экзорцист 0 Источник:

В комнату заполз огромный удав 0 Источник:

Привет! 0 Источник: