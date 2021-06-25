15 непревзойдённых фотографий, сделанных в самый нужный момент

Иногда даже не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать невероятный снимок. Это просто вопрос случая и везения: когда правильный угол и нужный момент находятся сами по себе. В этом посте вы увидите удивительные моменты, которые удалось подловить фотографам.