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15 непревзойдённых фотографий, сделанных в самый нужный момент

15 непревзойдённых фотографий, сделанных в самый нужный момент (16 фото)

Автор:
25 июня 2021 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   Непревзойдённые   Подловить   везение   нужный   случай   угол   
1038
16

Иногда даже не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать невероятный снимок. Это просто вопрос случая и везения: когда правильный угол и нужный момент находятся сами по себе. В этом посте вы увидите удивительные моменты, которые удалось подловить фотографам.

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Метки: Момент   Непревзойдённые   Подловить   везение   нужный   случай   угол   
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Nikita Час назад
"Каждый сам за себя"..... 3.14здец... Бросили малыша...
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DarSie

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