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На уроках этой учительницы не бывает скучно

На уроках этой учительницы не бывает скучно

Автор:
11 декабря 2023 11:50
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   Реакция   дети   интересно   опыты   учитель   эксперимент   
1671
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Учительница любит показывать ученикам различные эффектные опыты. Дети в восторге.

Занимательные опыты и реакции.

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Метки: Видео   Реакция   дети   интересно   опыты   учитель   эксперимент   
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9  комментариев
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24k
SolomonA 58 минут назад
Но уборщица ее, думаю, не особо любит...
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25k
Сибиряк 4 минуты назад
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313
iskra 41 минуту назад
Я помню эффектные опыты на уроках химии,но абсолютно не помню,какие реакции там были.
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34k
Teodor 44 минуты назад
У нас физик такой был - поставит на стол какую-нибудь хрень: там что-то или бурлит, или тикает, а он спокойно тему ведет... и никто не спит - каждый ждет: ну когда-же оно пиз`данёт... (в смысле, начнется).
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3k
Едондер пуп Час назад
Уборщице тоже не скучно))
Крутая аудитория (в смысле - лекционный зал) у них в школе.
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Lexx 2 часа назад
Нам вообще ничего не показывали. Училка постоянно твердила: "У меня реактивов нет, реактивов нет." А реактивов было полно, даже щелочные металлы и кристаллы йода. Чего к тому времени из всех школ изъяли.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то это больше шоу, чем урок. Конечно опыты важны на занятиях, но как дополнение к теории. И скорее опыт должен быть познавательным, не цирк же.
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