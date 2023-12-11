На уроках этой учительницы не бывает скучно

1671
1
1
Учительница любит показывать ученикам различные эффектные опыты. Дети в восторге.
Занимательные опыты и реакции.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Он добрый и поил детишек чаем": бабушка задержанного педофила из Свердловской области не верит в вину внука
- "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста
- Эксперимент из Кореи: что будет, если показать водителю кирпич
- Сейчас узнаем, кто из нас жертва ЕГЭ
- Повар показала, чем кормят детей в детском саду в Швеции
Новости партнёров
реклама
Крутая аудитория (в смысле - лекционный зал) у них в школе.