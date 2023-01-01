Эксперимент из Кореи: что будет, если показать водителю кирпич

Корейский блогер провёл занимательное исследование, в ходе которого выяснил, что кирпич - нужный, а порой и необходимый предмет для хорошего взаимопонимания между пешеходом и водителем.
Среди водителей есть ряд
идиотов альтернативно одаренных, которые не сбавляют скорость, подъезжая к луже у пешеходного перехода. Вряд ли кто мечтает получить порцию прохладного и грязного душа, однако чаще всего в подобной ситуации у пешеходов нет возможности избежать этого знака внимания от автомобилиста.
Корейский блогер доказал, что на них можно найти управу, просто взяв в руки кирпич. Большая часть водителей сразу становится предупредительными и вежливыми.
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Кирпич - всему голова!
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