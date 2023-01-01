Эксперимент из Кореи: что будет, если показать водителю кирпич

Среди водителей есть ряд идиотов альтернативно одаренных, которые не сбавляют скорость, подъезжая к луже у пешеходного перехода. Вряд ли кто мечтает получить порцию прохладного и грязного душа, однако чаще всего в подобной ситуации у пешеходов нет возможности избежать этого знака внимания от автомобилиста.