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Эксперимент из Кореи: что будет, если показать водителю кирпич

Эксперимент из Кореи: что будет, если показать водителю кирпич

Автор:
01 января 2023 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   интересно   кирпич   лужа   пешеходы   эксперимент   
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Корейский блогер провёл занимательное исследование, в ходе которого выяснил, что кирпич - нужный, а порой и необходимый предмет для хорошего взаимопонимания между пешеходом и водителем.

Среди водителей есть ряд идиотов альтернативно одаренных, которые не сбавляют скорость, подъезжая к луже у пешеходного перехода. Вряд ли кто мечтает получить порцию прохладного и грязного душа, однако чаще всего в подобной ситуации у пешеходов нет возможности избежать этого знака внимания от автомобилиста.


Корейский блогер доказал, что на них можно найти управу, просто взяв в руки кирпич. Большая часть водителей сразу становится предупредительными и вежливыми.


Кирпич - всему голова!



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Метки: авто   видео   интересно   кирпич   лужа   пешеходы   эксперимент   
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5  комментариев
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8k
Обыватель Час назад
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24k
Егор Полчаса назад
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4k
Двестиграмм Час назад
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1k
Lexx Час назад
С настоящим кирпичом тяжеловато таскаться, лучше заменить его на поролоновый муляж.
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Денис Федотов 2 часа назад
Думаю у водителей очко сыграло бы даже без лужи, кто его знает этого человека с кирпичом, может он просто на авто обижен.
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