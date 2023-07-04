Во Вьетнаме запретили американский фильм "Барби" из-за одной сцены

Кстати, это не первый случай, когда власти республики запрещают прокат американский фильмов по причине некорректного изображения Южно-Китайского моря. Так, в 2019 году правительство Вьетнама сняло с проката анимационный фильм «Эверест», а в прошлом году та же участь постигла боевик Uncharted компании Sony.

Между тем, спор за Парасельские острова между Китаем в Вьетнамом продолжается десятилетиями. Каждая из этих стран претендует на эти участки суши. А в 2016 году международный суд постановил, что «линия девяти пунктиров» юридически не законна, и право на исключительную экономическую зону на части территории, на которую претендует Пекин, имеют Филлиппины. Китай отклонил это решение. В результате началось противостояние Китая со странами АСЕАН, Индонезией, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Филиппинами. Также отмечается, что в спорных водах рыболовные и военные суда Китая ведут себя более агрессивно.