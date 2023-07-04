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Во Вьетнаме запретили американский фильм "Барби" из-за одной сцены

Во Вьетнаме запретили американский фильм "Барби" из-за одной сцены

Автор:
04 июля 2023 20:45
Сообщество : Кино
Метки: Ynews   Вьетнам   Китай   запрет   карта   кино   прокат   пунктирная линия   территориальные претензии   фильм Барби   
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Американцы некорректно показали карту территорий Вьетнама и Китая. Было бы это сделано умышленно или обычный ляп киношников, неизвестно, однако показа "Барби" во Вьетнаме не будет.

Во Вьетнаме запретили прокат американского фильма «Барби», который должен был появиться на широких экранах 21 июля. В творении киностудии Warner Bros слишком вольно изобразили карту территории Вьетнама и Китая, а эта тема для каждой из стран остаётся довольно острой.


В одной из сцен фильма показали «линию девяти пунктиров» - U-образную линию, которую КНР использует для определения своих территориальных требований в спорной акватории.


При этом, острова в Южно-Китайском море в кинокартине изображены как контролируемые Пекином. После этого Национальный совет по оценке фильмов принял решение о запрете фильма "Барби" во Вьетнаме. Департамента кино республики, отвечающий за лицензирование и цензуру иностранных фильмов, отказался выдавать лицензию на прокат американской мелодрамы, поэтому премьера "Барби" во Вьетнами не состоится.


Кстати, это не первый случай, когда власти республики запрещают прокат американский фильмов по причине некорректного изображения Южно-Китайского моря. Так, в 2019 году правительство Вьетнама сняло с проката анимационный фильм «Эверест», а в прошлом году та же участь постигла боевик Uncharted компании Sony.


Между тем, спор за Парасельские острова между Китаем в Вьетнамом продолжается десятилетиями. Каждая из этих стран претендует на эти участки суши. А в 2016 году международный суд постановил, что «линия девяти пунктиров» юридически не законна, и право на исключительную экономическую зону на части территории, на которую претендует Пекин, имеют Филлиппины. Китай отклонил это решение. В результате началось противостояние Китая со странами АСЕАН, Индонезией, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем и Филиппинами. Также отмечается, что в спорных водах рыболовные и военные суда Китая ведут себя более агрессивно.

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Метки: Ynews   Вьетнам   Китай   запрет   карта   кино   прокат   пунктирная линия   территориальные претензии   фильм Барби   
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5  комментариев
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1k
Уходим отсюда 38 минут назад
какая потеря
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36k
russger 2 минуты назад
Безумно интересно. особенно фильм, наверняка шедевральный
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1k
iKrek 36 минут назад
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2k
ДК 50 минут назад
Тут занятно то, что Вьетнам в том регионе является одним из основных военно-политических союзников США, вовсе не потому что хочет, а потому что противник у них один и тот же: Китай. И США, и Вьетнам это прекрасно понимают (как и другие страны региона типа Филиппин или Австралии)! Впрочем, у Китая тоже есть союзники, типа Индонезии или Бирмы.
Дочь у меня была во Вьетнаме - отношение к США весьма уважительное. При том что есть масса военных музеев где с гордостью рассказывают о победах над американцами, везде пытаются сделать это с максимумом уважения к не столь давним врагам. Ну, а над ляпами Голливуда правительство США не властно.
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