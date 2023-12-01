Где самые волосатые мужчины: 12 занимательных карт

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Интересные карты, о которых не рассказывают на уроках географии.
Изменения численности населения по континентам с 2000 по 2018 годы
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94 % населения Китая живут за чертой справа
Самые популярные виды спорта на разных континентах
Карта выходных дней
Места, где нашли клады с монетами Римской империи
Карта Польши и польские топонимы, которые заканчиваются на -owo или -ow
Уровень счастья в разных уголках планеты
Соотношение полов
Где живут самые волосатые мужчины: процент волос на мужском теле по странам
Национальные животные Европы
Страны с самым большим количеством островов
Карта мира, созданная китайцами в 1799 году
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