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Где самые волосатые мужчины: 12 занимательных карт

Где самые волосатые мужчины: 12 занимательных карт

Автор:
01 декабря 2023 09:07
Сообщество : Уголок картографа
Метки: в мире   география   интересно   карта   статистика   факты   фото   
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Интересные карты, о которых не рассказывают на уроках географии.

Изменения численности населения по континентам с 2000 по 2018 годы

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94 % населения Китая живут за чертой справа

Самые популярные виды спорта на разных континентах

Карта выходных дней

Места, где нашли клады с монетами Римской империи

Карта Польши и польские топонимы, которые заканчиваются на -owo или -ow

Уровень счастья в разных уголках планеты

Соотношение полов

Где живут самые волосатые мужчины: процент волос на мужском теле по странам

Национальные животные Европы

Страны с самым большим количеством островов

Карта мира, созданная китайцами в 1799 году

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Метки: в мире   география   интересно   карта   статистика   факты   фото   
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2  комментария
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28
Kravpav18 20 минут назад
Если у нас женщин больше чем мужчин, то фигли они выпендриваются? Их и так всех не перетрахаешь. Вот глупануши.
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Алексей 18 минут назад
Почему Украине приписали национальное животное медведь, если там свинья на самом деле?
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