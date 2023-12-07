Как выглядят остатки немецкой заградительной стены из бункеров вдоль Атлантики, оставшиеся со Второй мировой

Cобственно Atlantikwall тянется вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией. Цель постройки понятна – не допустить высадку войск союзников предотвращение вторжения союзников, то есть войск, в первую очередь, США и Великобритании.

Стройка шла в период с 1942 по 1944 год, конкретно датские – с 1943 года (хотя оккупирована она была в 1940-м году).