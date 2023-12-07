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Как выглядят остатки немецкой заградительной стены из бункеров вдоль Атлантики, оставшиеся со Второй мировой

Как выглядят остатки немецкой заградительной стены из бункеров вдоль Атлантики, оставшиеся со Второй мировой

Автор:
07 декабря 2023 11:35
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Атлантический вал   бункер   в мире   интересно   факты   фото   
1256
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Атлантический вал – это более 5 тысяч километров различных укреплений, построенных немцами вдоль берега Атлантического океана во время Второй Мировой войны. Следы этой гигантской защитной линии можно наблюдать со сих пор – например, заброшенные бункеры на побережье Северного моря в Дании.

Cобственно Atlantikwall тянется вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией. Цель постройки понятна – не допустить высадку войск союзников предотвращение вторжения союзников, то есть войск, в первую очередь, США и Великобритании.

Стройка шла в период с 1942 по 1944 год, конкретно датские – с 1943 года (хотя оккупирована она была в 1940-м году).

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Всего датская часть "стены" состояла примерно из 7 тысяч бункеров – около 6 тысяч из них сейчас всё ещё находятся в доступе, хоть и в заброшенном виде.

Частью "стены" являются и сохранившиеся фундаменты морских радаров, и обычные бункеры. Так одним из самых ярких памятников этой попытки "прикрыть" всю Европу со стороны океана является шестиугольный фундамент морского радара (радиолокационное устройство FuMO 214 “Вюрцбург Ризе”), который стоит с 1944 года на холме Бовбьерг.

Впрочем, это был не самый большой радар – позже его функции стала выполнять установка в крепости Тиборен (Thyborøn), где сейчас сохранилось много построек, которым даже дали свои имена. Скажем, бункер, покрытый черепицей для маскировки (чтобы не было заметно с воздуха), называют "Бункер черепахи". Есть также "Бункер на пляже" и т.д.

Бункеры на берегу стояли не сами по себе, конечно – между ними были проложены траншеи, по которым и передвигался личный состав.

От них, правда, остались только совсем фрагментированные части в некоторых местах на побережье. Вся крепость Тиборен состояла из 66 больших и 40 маленьких бункеров, вросших в берег вдоль побережья.

Строили их, кстати, сами датчане – под присмотром немцев, конечно. Сейчас большая часть из них уже погрузилась в песок, является точкой притяжения для любителей "заброшек" и граффити, да и далеко не каждый местный житель расскажет, кто и для чего строил эти бетонные коробки на берегу океана.

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Метки: Атлантический вал   бункер   в мире   интересно   факты   фото   
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Example 6.2.6 Полчаса назад
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
Тема очень обширная, на мой взгляд автор поленился с фотографиями. Это всё таки очень протяжённая линия военно-морских береговых укреплений. Добавлю чутка.
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362
iskra Час назад
Неужели не превратились в "общественные туалеты"?
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